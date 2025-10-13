Χρηματιστήριο Αθηνών

Από τις 25 Αυγούστου είχαμε να δούμε κλείσιμο του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πάνω από τις 2.100 μονάδες. Επτά εβδομάδες πέρασαν με την πλειοψηφία των μετοχών να δυσκολεύεται να ξαναβρεί την ανοδική τάση που ατόνησε προς το τέλος του Αυγούστου.

Τελικά, ο τραπεζικός κλάδος τράβηξε την αγορά για μία άλλη φορά και έφερε τον Γ.Δ. σε απόσταση αναπνοής από τα αυγουστιάτικά υψηλά, καθώς οι 2.110,4 μονάδες του κλεισίματος της Παρασκευής απέχουν λίγο περισσότερο από 1% από το υψηλότερο σημείο του 2025, τις 2.135,26 μονάδες της 14ης Αυγούστου.

Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha, Eurobank, Εθνική, Πειραιώς), οι οποίες σε μεγάλο βαθμό καθορίζουν την πορεία του Γενικού Δείκτη όπως και του FTSE/Athex Large Cap, κατάφεραν όλες να καταγράψουν νέα υψηλά μέσα στην εβδομάδα που πέρασε, όπως και αυτή της Optima, δίνοντας την βασική ώθηση στην αγορά.

Δεν ήταν μόνες τους όμως, καθώς τις τελευταίες μέρες ξεχώρισαν με τις επιδόσεις του και μερικές ακόμα μετοχές μεγάλων εταιρειών, όπως αυτών του ομίλου Viohalco (Viohalco, Cenergy Holdings, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ) και της ΔΕΗ, οι οποίες ήταν οι υπόλοιπες μετοχές του FTSE/Athens Large Cap που πέτυχαν νέα υψηλά μέσα στην εβδομάδα.

Αυτό από μόνο του είναι ένα ενδιαφέρον και αρκετά ενθαρρυντικό σημάδι, το οποίο μας δείχνει πως ακόμα και όταν αρκετές σημαντικές μετοχές δεν δείχνουν μεγάλη διάθεση να κινηθούν ανοδικά, υπάρχουν άλλες εξίσου σημαντικές που έρχονται να αναπληρώσουν το «κενό».

Πέρα από τις πολύ μεγάλες, μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον έχει εμφανιστεί στον κλάδο της πληροφορικής, με αρκετές μετοχές του κλάδου να σημειώνουν την προηγούμενη εβδομάδα νέα υψηλά (ΙΛΥΔΑ, ΚΟΥΑΛ, ΠΕΡΦ, REALCONS) και τις υπόλοιπες να κινούνται όλες ανοδικά.

Είναι φανερό λοιπόν πως η ζήτηση για ελληνικές μετοχές δεν είναι περιορισμένη στον τραπεζικό κλάδο αλλά εκτείνεται και σε πολλούς άλλους και σε μεμονωμένες μετοχές. Αυτό σημαίνει πως η αγορά δεν είναι σε καμία περίπτωση «μονοθεματική» και πως το ενδιαφέρον είναι διευρυμένο και πολύ συχνά εναλλάσσεται από κλάδο σε κλάδο, ανάλογα και με την βραχυπρόθεσμη απόδοση του καθενός.

Για να δώσουμε μία πιο σφαιρική ανάλυση της κατάστασης, οφείλουμε να επισημάνουμε πως στο διάστημα αυτών των επτά εβδομάδων είχαμε και ορισμένα γεγονότα που επιβεβαίωσαν την ισχυρή διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον για τις εισηγμένες εταιρείες.

Την μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΙΝΤΡΑΛΟΤ, ύψους σχεδόν 430 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπερκαλύφθηκε από εγχώριους και διεθνείς επενδυτές, την ομολογιακή έκδοση 600 εκατομμυρίων ευρώ της Τράπεζας Πειραιώς για την οποία η ζήτηση ήταν πολύ μεγάλη και, λίγο νωρίτερα, την πολύ πετυχημένη ομολογιακή έκδοση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ, ύψους 500 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ένα πρώτο συμπέρασμα που μπορούμε να βγάλουμε λοιπόν από την επάνοδο του Γ.Δ. πάνω από τις 2.100 μονάδες είναι πως η αγορά μπορεί να ξεπεράσει χωρίς μεγάλη δυσκολία την κόπωση κάποιων κλάδων και την προσφορά τίτλων από νέες εκδόσεις ή αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Ένα άλλο, μάλλον προφανές, συμπέρασμα είναι πως οι επενδυτές σε γενικές γραμμές είναι

ικανοποιημένοι από τις επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών και η ζήτηση κατευθύνεται περισσότερο προς αυτές τις επιχειρήσεις που προκάλεσαν τις καλύτερες εντυπώσεις με τα οικονομικά τους αποτελέσματα ή που είχαν πρόσφατα θετικά νέα. Στα θετικά νέα μπορούμε να κατατάξουμε τις ανακοινώσεις των τραπεζών σχετικά με την σημαντική αύξηση των ανταμοιβών προς τους μετόχους, είτε ως μερίσματα είτε ως αγορές ιδίων μετοχών.

Πέρα όμως από τις μεμονωμένες ή τις κλαδικές οικονομικές επιδόσεις των εισηγμένων εταιρειών, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και άλλα νέα που επηρέασαν την κίνηση των μετοχών. Το πρώτο, το οποίο γνωστοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 7ης Οκτωβρίου, ήταν η απόφαση της FTSE/Russell να αναβαθμίσει το Χρηματιστήριο Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών.

Μπορεί η αλλαγή αυτή να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ σε σχεδόν έναν χρόνο από τώρα και ο παραπάνω οίκος να μην θεωρείται ο πιο σημαντικός όσον αφορά στην συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση αλλά η κίνησή του δεν παύει να αποτελεί ένα καθαρά θετικό σημάδι. Όχι μόνο για το Χρηματιστήριο Αθηνών και τις εισηγμένες εταιρείες, αλλά και για την ελληνική οικονομία γενικότερα.

Η πρώτη αντίδραση των μετοχών ήταν συγκρατημένα θετική και αυτό είναι αρκετά λογικό. Από μόνη της αυτή η αναβάθμιση, και οι άλλες που λογικά θα ακολουθήσουν κάποια στιγμή τους επόμενους μήνες, δεν αρκεί για να πούμε πως η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα μπει άμεσα στο στόχαστρο των δεκάδων τρισεκατομμυρίων δολαρίων των παγκοσμίων εταιρειών διαχείρισης κεφαλαίων που επενδύονται στις ανεπτυγμένες αγορές.

Είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα αλλά για να φέρει πραγματικά ευεργετικά αποτελέσματα θα πρέπει να συνοδευτεί από σοβαρή προετοιμασία από την πλευρά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και των εισηγμένων εταιρειών, καθώς ο ανταγωνισμός για την προσέλκυση αυτών των κεφαλαίων είναι πάρα πολύ δυνατός.

Μιλώντας για το Χρηματιστήριο Αθηνών, την 6η Οκτωβρίου είχαμε την επίσημη έναρξη της δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της εταιρείας που το διαχειρίζεται, δηλαδή της ΕΧΑΕ, από τον πανευρωπαϊκό χρηματιστηριακό οργανισμό Euronext, ο οποίος διαχειρίζεται πολλά ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

Μπορεί η κατάσταση για τους μετόχους της ελληνικής εταιρείας να είναι λίγο μπερδεμένη και η τύχη της δημόσιας πρότασης να μην είναι εύκολο να προβλεφθεί, είναι όμως γεγονός πως η κίνηση της Euronext στην ουσία σηματοδοτεί την εκκίνηση μίας διαδικασίας που λίγο πολύ είναι αναπόφευκτη.

Δηλαδή της ένταξης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς σε ένα πολύ μεγαλύτερο επιχειρηματικό σχήμα, στα πλαίσια της τάσης για την δημιουργία μίας ενιαίας ευρωπαϊκής κεφαλαιαγοράς. Εφόσον αυτή η κίνηση προχωρήσει γρήγορα και εκτελεστεί επιτυχημένα, η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά θα γίνει οργανικό κομμάτι της ευρύτερης ευρωπαϊκής και οι ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούν να διεκδικήσουν το ενδιαφέρον ενός μεγάλου μέρους της ευρωπαϊκής αγοράς διαχείρισης κεφαλαίων.

Η καλή πορεία του μεγαλύτερου μέρους των εισηγμένων εταιρειών, η εύκολη κάλυψη των μετοχικών και ομολογιακών εκδόσεων, η έναρξη της διαδικασίας αναβάθμισης της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και η υπό εξέλιξη πλέον ένταξη του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ευρύτερη ευρωπαϊκή κεφαλαιαγορά έχουν παίξει τον δικό τους ρόλο στην επιστροφή του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών πάνω από τις 2.100 μονάδες.

Ο συνδυασμός όλων αυτών μας δείχνει πως η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά μπορεί να κινηθεί ακόμα καλύτερα στο μέλλον, με προφανή οφέλη για τις ίδιες τις εισηγμένες εταιρείες αλλά και την οικονομία.

Όπως όμως μας υπενθύμισε με έμφαση η σημαντική πτώση των διεθνών χρηματιστηριακών αγορών την Παρασκευή, με αφορμή την διαφαινόμενη κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, όλα αυτά που προαναφέραμε παύουν να έχουν πολύ μεγάλη σημασία, για ένα διάστημα τουλάχιστον, στην περίπτωση που το διεθνές χρηματιστηριακό κλίμα πάψει να είναι υποστηρικτικό. Ανεξαρτήτως αυτού όμως, τα μηνύματα της ελληνικής αγοράς παραμένουν θετικά και αυτό είναι που θα μετρήσει σε βάθος χρόνου.