Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία απελευθέρωσης των τελευταίων ομήρων της Χαμάς, με βάση τη συμφωνία εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τα εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, λίγο μετά τις 08:00 απελευθερώθηκαν οι πρώτοι επτά όμηροι από τη Χαμά, ενώ η διαδικασία προβλέπεται να συνεχιστεί στις 10:00 το πρωί στην πόλη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Γάζας.

Στο μεταξύ δεκάδες άνθρωποι στο Τελ Αβίβ συρρέουν προς την πλατεία των Ομήρων, όπου έχει στηθεί γιγαντοοθόνη για τη μετάδοση της απελευθέρωσης των Ισραηλινών που κρατούνταν στη Γάζα.

Πολλοί από τους συγκεντρωμένους αγκαλιάζονται, με τα συναισθήματα να είναι ήδη πολύ έντονα. Κάποιοι έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας πορτρέτα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες.

Κάποιοι έχουν πάει στην πλατεία κρατώντας πορτρέτα των ομήρων που θα αφεθούν ελεύθεροι, ενώ άλλοι κρατούν ισραηλινές σημαίες.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, εκατοντάδες πολίτες έχουν συγκεντρωθεί στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, εν αναμονή της πολυαναμενόμενης απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, επί δύο ολόκληρα χρόνια.

Χιλιάδες πολίτες έχουν ανάψει κεριά και κρατούν σημαίες, ενώ ακούγονται τραγούδια ελπίδας και ενότητας. Παρόμοιες σκηνές σημειώνονται και σε άλλες πόλεις, όπου οι πολίτες συγκεντρώνονται για να εκφράσουν τη χαρά και τη συμπαράστασή τους στις οικογένειες των απελευθερωθέντων.

Σε αντάλλαγμα, το Ισραήλ θα απελευθερώσει 250 Παλαιστίνιους και περισσότερους από 1.700 κρατούμενους.

Στη στρατιωτική βάση είναι έντονη η παρουσία της Αστυνομίας όπως και των Δυνάμεων Ασφαλείας του Ισραήλ, έτσι ώστε όλα να είναι έτοιμα και ασφαλή και η διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

09:40 Προσγειώθηκε στο Ισραήλ ο Ντόναλντ Τραμπ

09:17 Στα χέρια των IDF οι επτά όμηροι που απελευθερώθηκαν - Η επίσημη ανακοίνωση

Παραδόθηκαν στον ισραηλινό στρατό οι πρώτοι επτά όμηροι σύμφωνα επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών δυνάμεων.

«Οι επτά όμηροι θα υποβληθούν σε ιατρική εξέταση, οι IDF είναι έτοιμοι να υποδεχτούν επιπλέον ομήρους που αναμένεται να παραδοθούν στον Ερυθρό Σταυρό αργότερα», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

🟡 Operation “Returning Home”

Seven returning hostages are currently being accompanied by IDF and ISA forces on their return to Israel, where they will undergo an initial medical assessment.



The commanders and soldiers of the IDF salute and embrace the returning hostages as they… — Israel Defense Forces (@IDF) October 13, 2025

09:15 Ο Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί ζωντανά την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ παρακολουθεί ζωντανά την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων από τη Γάζα ενώ βρίσκεται στο Air Force One, καθώς ταξιδεύει στο Ισραήλ, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ.

«Γράφεται ιστορία», γράφει η Λέβιτ στη λεζάντα που έχει ανεβάσει από την πτήση.

President Trump watching from Air force one the hostage handover.



As shared by @PressSec on @instagram pic.twitter.com/veRcybTYhR — White House News (@whnews47) October 13, 2025

09:09 Το tweet των IDF: Έρχονται σπίτι

«Έρχονται σπίτι», έγραψαν στο X, οι Ισραηλινές δυνάμεις για την απελευθέρωση των πρώτων επτά ομήρων.

09:07 Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός παρέλαβε επτά ομήρους από τη Χαμάς στη Γάζα

Ο Ισραηλινός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι πριν από λίγο περισυνέλεξε επτά ομήρους από τη Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Οι υπόλοιποι 13 εν ζωή όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα σήμερα από διαφορετικές περιοχές της Γάζας.

Οι οικογένειες των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας κατευθύνονται προς τη στρατιωτική βάση Ρέιμ του Ισραήλ, όπου αναμένεται να μεταφερθούν οι απαχθέντες μετά την απελευθέρωσή τους από τη Χαμάς, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Στην ισραηλινή στρατιωτική βάση Ρέιμ οι όμηροι θα επανενωθούν με τους συγγενείς τους, θα υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις και θα τους δοθεί η ευκαιρία να πλυθούν και να αλλάξουν ρούχα προτού διακομιστούν σε νοσοκομεία για περαιτέρω θεραπεία.

08:27 Πανηγυρισμοί στην πλατεία Ομήρων

Το πλήθος χειροκροτεί και ζητωκραυγάζει καθώς ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι βρίσκεται στη Γάζα για την παράδοση ομήρων.

Η στιγμή που ανοκοινώνουν στα μεγάφωνα ότι απελευθερώθηκαν οι πρώτοι επτά όμηροι:

Crowd applauds at news that hostages have been handed over and are “on their feet” pic.twitter.com/8jfIubLxrp — Judy Maltz (@MaltzJudy) October 13, 2025

Ένα τεράστιο πανό που ευχαριστεί τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στην παραλία του Τελ Αβίβ, σύμφωνα με πλάνα που προβλήθηκαν από το Channel 12.

Ευχαριστούμε, αναγράφεται στο πανό, στο οποίο παρουσιάζεται το κεφάλι του Τραμπ, τοποθετημένο πάνω σε δύο μπλε γραμμές και μπλε Άστρα του Δαβίδ, που συμβολίζουν τη σημαία του Ισραήλ.

Στο πανό αναγράφεται επίσης η λέξη «σπίτι» στα αγγλικά αλλά και στα εβραϊκά.

When President Trump lands shortly in Israel, he’ll be welcomed by a massive banner along Tel Aviv beach thanking him for bringing the hostages home. pic.twitter.com/rispGoH2j3 — Cheryl E 🇮🇱🎗️ (@CherylWroteIt) October 13, 2025

08:24 Iσραηλινή πρεσβεία στην Ελλάδα για την απελευθέρωση των ομήρων

«Σε λίγο δεν θα χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτό το σύμβολο! Όλοι πίσω!», έγραψε σε ανάρτησή της στο X, η Ισραηλινή πρεσβεία.

Σε λίγο δεν θα χρησιμοποιήσουμε ξανά αυτό το σύμβολο 🎗️! Όλοι πίσω! 🇮🇱🙏🏻✨ — Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) October 13, 2025

08:18 Ποιοι είναι οι πρώτοι επτά Ισραηλινοί όμηροι που έχουν απελευθερωθεί από τη Χαμάς

Ο Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε τους επτά ομήρους που είναι καθ' οδόν προς την πατρίδα τους:

Γκάλι Μπέρμαν

Ζιβ Μπέρμαν

Μάταν Άγκρεστ

Άλον Όχελ

Όμρι Μιράν

Εϊτάν Μορ

Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ

08:10 Παραδόθηκαν οι πρώτοι επτά όμηροι στον Ερυθρό Σταυρό

Οι πρώτοι επτά όμηροι μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό στη Γάζα, σύμφωνα με δημοσιεύματα σε εβραϊκά μέσα ενημέρωσης.

Οι αναφορές αναφέρουν ότι στους επτά περιλαμβάνονται οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο Ματάν Άνγκρεστ, ο Άλον Όχελ, ο Όμρι Μιράν, ο Εϊτάν Μορ και ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ.

Τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού θα κατευθυνθούν τώρα σε περιοχές της Γάζας που ελέγχονται από το Ισραήλ και θα μεταφέρουν τους ομήρους στις ισραηλινές δυνάμεις.

08:09 Ο Ερυθρός Σταυρός φτάνει στο πρώτο σημείο απελευθέρωσης ομήρων, σύμφωνα Ισραηλινά ΜΜΕ

Τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι οχήματα του Ερυθρού Σταυρού έχουν φτάσει στο πρώτο σημείο απελευθέρωσης ομήρων στη Γάζα.

07:53 Καθ' οδόν ο Ερυθρός Σταυρός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι ο Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται καθ' οδόν προς ένα σημείο συνάντησης στα βόρεια της Λωρίδας της Γάζας, όπου αρκετοί όμηροι θα παραδοθούν.

07:50 «Καλώς ήρθατε πίσω!»: Προσωπικό σημείωμα Νετανιάχου σε ομήρους

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα έγραψαν ένα προσωπικό σημείωμα για τους ομήρους που επιστρέφουν.

Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sara added a personal message for the returning hostages to the welcome kits prepared for them by the Prime Minister’s Office Hostages Authority and include clothing and personal equipment, a laptop computer, a cellphone and a tablet pic.twitter.com/dk4QMDiFkP — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 13, 2025

«Εκ μέρους όλου του λαού του Ισραήλ — καλώς ήρθατε πίσω! Σας περιμέναμε, σας αγκαλιάζουμε», γράφουν.

Το σημείωμα είναι μέρος ενός πακέτου υποδοχής που θα λάβουν οι όμηροι, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ρούχα και προσωπικά αντικείμενα, ένα λάπτοπ, ένα κινητό τηλέφωνο και ένα tablet, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού.

07:48 Η πρώτη απελευθέρωση περιλαμβάνει έξι ομήρους

Οι όμηροι που πρόκειται να απελευθερωθούν πρώτα από τη Χαμάς από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας είναι ο Ματάν Ανγκρέστ, οι αδελφοί Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, ο Άλον Όχελ, ο Εϊτάν Μορ και ο Όμρι Μιράν, σύμφωνα με εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, αναφέρει το Times of Israel.

Οι υπόλοιποι 14 εν ζωή όμηροι θα απελευθερωθούν αργότερα από διαφορετικές περιοχές της Γάζας. Οι οικογένειες των έξι έχουν ειδοποιηθεί.

07: 36 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές επιβιβάζονται σε λεωφορεία

Ενώ τα οχήματα του Ερυθρού Σταυρού μετακινούνται στη θέση τους στη Γάζα, Παλαιστίνιοι κρατούμενοι σε ισραηλινές φυλακές επιβιβάζονται σε λεωφορεία.

Προετοιμασίες στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ερυθρό Σταυρό

Τις τελευταίες ώρες κυκλοφόρησαν κάποια βίντεο και συγκεκριμένα από το Sky News Arabia που δείχνουν τις προετοιμασίες που γίνονται μέσα στη Λωρίδα της Γάζας από τον Ερυθρό Σταυρό όπως και από την αιγυπτιακή αντιπροσωπεία για την παραλαβή των ομήρων.

BREAKING: Red Cross vehicles are in Gaza, waiting for instruction from Hamas on where to go to pick up the hostages. pic.twitter.com/xGB4znszaF — Hen Mazzig (@HenMazzig) October 13, 2025

Η Χαμάς θα παραδώσει τους 20 Ισραηλινούς ομήρους στον Ερυθρό Σταυρό και στη συνέχεια από μία ειδική μονάδα του ισραηλινού στρατού θα μεταφερθούν στην περιοχή που βρίσκεται στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την τρομοκρατική οργάνωση, οι όμηροι έχουν εντοπιστεί σε τρία διαφορετικά σημεία στο νότο, στη Χαν Γιουνίς, στην πόλη της Γάζας αλλά και στην κεντρική Γάζα και κατόπιν θα τους παραδώσει στον Ερυθρό Σταυρό.

Ωστόσο, αν διαπιστωθεί ότι κάποιος χρήζει ιατρικής περίθαλψης θα μεταφερθεί άμεσα με ελικόπτερο στα κοντινότερα δύο νοσοκομεία που βρίσκονται στο νότιο τμήμα του Ισραήλ. Οι υπόλοιποι θα μεταφερθούν οδικώς στην στρατιωτική βάση Ρέιμ ώστε να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και το σημαντικότερο να συναντηθούν με τις οικογένειες τους που ήδη έχουν φτάσει στο σημείο.

Στο Ισραήλ καταφθάνει ο Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στο Ισραήλ στις 09:20 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Αφού συναντηθεί με τον Νετανιάχου, θα δει συγγενείς ομήρων και θα εκφωνήσει ομιλία στην Κνέσετ, στην ισραηλινή Βουλή.

Ο Αμερικανός πρόεδρο διαβεβαίωσε την Κυριακή, αναχωρώντας λίγο πριν από τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας με προορισμό αρχικά το Ισραήλ και μετά την Αίγυπτο, ότι «όλοι στη Μέση Ανατολή πανηγυρίζουν», στον απόηχο της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Ο πόλεμος τελείωσε. Το καταλαβαίνετε αυτό;», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν, απαντώντας σε ερώτηση για τον πόλεμο.

Χέρτζογκ: Ύψιστη πολιτική τιμή σε Τραμπ για τη μεσολάβησή του στη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ θα ενημερώσει σήμερα τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θα του απονεμηθεί η ύψιστη πολιτική τιμή του Ισραήλ για τη μεσολάβησή του στη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, καθώς και για τη μακροχρόνια υποστήριξή του προς το Ισραήλ.

Το γραφείο του προέδρου αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Τραμπ θα παραλάβει το μετάλλιο τους επόμενους μήνες, σε χρόνο και τόπο που θα καθοριστεί.

Οι 20 όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Ισραήλ, από τους 250 ομήρους που άρπαξε η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, οι 20 παραμένουν ζωντανοί και βρίσκονται στη Γάζα, ενώ άλλοι 28 είναι νεκροί και αναμένεται να παραδοθούν οι σοροί τους.

Ο Αριέλ Κούνιο, 28 ετών, απήχθη κατά την επίθεση στο κιμπούτς Νιρ Οζ στις 7 Οκτωβρίου.

Ο Ντέιβιντ Κούνιο, 35 ετών, άλλος ένας αδελφός του Αριέλ, απήχθη επίσης από το Νιρ Οζ.

Οι Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, δίδυμοι αδελφοί 28 ετών, απήχθησαν από το κιμπούτς Κφαρ Άζα μαζί με τη γειτόνισσά τους, Έμιλι Νταμάρι.

Ο Ματάν Ανγκρέστ, 22 ετών, στρατιώτης των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Ο Ματάν Ζανγκάουκερ, 25 ετών, απήχθη μαζί με τη σύντροφό του, Ιλάνα Γκρίτζεφσκι, από το Νιρ Οζ.

Ο Εϊτάν Χορν, 38 ετών, Ισραηλινο-Αργεντινός με διπλή υπηκοότητα, απήχθη μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Γιαΐρ, από το Νιρ Οζ.

Ο Νιμρόντ Κοέν, 21 ετών, υπηρετούσε ως στρατιώτης των IDF όταν το άρμα του δέχθηκε επίθεση από τη Χαμάς στη Νάχαλ Οζ.

Ο Ομρί Μιράν, 48 ετών, απήχθη από το σπίτι του στη Νάχαλ Οζ.

Ο Γκάι Γκιλμπόα-Νταλάλ, 24 ετών, παρακολούθησε το φεστιβάλ μαζί με τον αδελφό του, Γκαλ,

Ο Αλόν Όχελ, 24 ετών, έχει ισραηλινή, γερμανική και σερβική υπηκοότητα. Πλάνα της Χαμάς έδειχναν τη στιγμή που απήχθη από το φεστιβάλ Νόβα.

Ο Γιόζεφ-Χαΐμ Οχάνα, 25 ετών, βρισκόταν επίσης στο φεστιβάλ μαζί με έναν φίλο του.

Ο Ελκάνα Μπόχμποτ, 36 ετών, εργαζόταν στο φεστιβάλ όταν απήχθη.

Ο Αβινάταν Ορ, 32 ετών, απήχθη από το φεστιβάλ μαζί με τη σύντροφό του, Νόα Αργκαμάνι.

Ο Εϊτάν Μορ, 25 ετών, εργαζόταν ως φρουρός ασφαλείας στο φεστιβάλ.

Ο Μαξίμ Χέρκιν, 37 ετών, είναι Ισραηλινο-Ρώσος με διπλή υπηκοότητα και είχε προσκληθεί στο φεστιβάλ την τελευταία στιγμή.

Ο Μπαρ Κούπερσταϊν, 23 ετών, εργαζόταν στο φεστιβάλ και έμεινε πίσω κατά τη διάρκεια της επίθεσης για να βοηθήσει στη φροντίδα των τραυματιών.

Ο Σεγκέβ Κάλφον, 27 ετών, έτρεχε μακριά από το φεστιβάλ μαζί με έναν φίλο του όταν συνελήφθη από τη Χαμάς.

Ο Εβιάταρ Νταβίντ, 24 ετών, βρισκόταν στο φεστιβάλ το πρωί των επιθέσεων.

Ο Ρομ Μπρασλάβσκι, 21 ετών, εργαζόταν στην ασφάλεια του φεστιβάλ.