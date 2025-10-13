Μετά την αποθέωση που γνώρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την ομιλία του στην Κνέσετ, αλλά και το πανηγυρικό κλίμα που επικρατεί στο Ισραήλ με την επιστροφή των ομήρων, τώρα το κέντρο βάρους μετατοπίζεται στην Αίγυπτο.

Συγκριμένα, 20 ηγέτες κρατών, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, οι οποίοι προσκλήθηκαν από την προεδρία του Ισραήλ και τον Ντόναλντ Τραμπ, αναμένουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, ο οποίος έφτασε στο Σαρμ Ελ Σεΐχ, ώστε να πέσουν οι υπογραφές της ειρηνευτικής συμφωνίας ανάμεσα σε Ισραήλ και Χαμάς.

Σημειώνεται ότι, μετά τη θριαμβευτική ομιλία του στην Κνέσετ, ο πρόεδρος Τραμπ περίπου στις 16:20 αναχώρησε από το Ισραήλ για να μεταβεί στην Αίγυπτο.

Πριν την επίσημη έναρξη της συνόδου, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκαν.

Πηγή: AP Photo

Η σύνοδος θα ξεκινήσει με καθυστέρηση τουλάχιστον δύο ωρών λόγω της ομιλίας του Τραμπ στη Κνέσετ.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα που ανακοίνωσε η Αιγυπτιακή προεδρία, η σύνοδος θα ξεκινήσει με συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Αλ-Σίσι και του Ντόναλντ Τραμπ, ακολουθούμενη από ολομέλεια με τη συμμετοχή ηγετών και αρχηγών κρατών.

Μετά θα ακολουθήσει η φωτογράφιση των συμμετεχόντων, ενώ ο Αλ-Σίσι και ο Τραμπ θα προβούν σε δηλώσεις, παρουσιάζοντας τους στόχους της συνόδου και τα επόμενα βήματα για τη διατήρηση της ειρήνης και τη διευκόλυνση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων βοήθειας στη Γάζα.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης μια σειρά από διμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της συνόδου μεταξύ διαφόρων ηγετών και αντιπροσωπειών, ενώ ορισμένα σημεία της ημερήσιας διάταξης βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της οριστικοποίησης.

Δείτε ζωντανά εικόνες από τη σύνοδο της Αιγύπτου:

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

18:10 «Δεν θα υπήρχε συμφωνία στη Γάζα, αν οι ΗΠΑ δεν είχαν πλήξει το Ιράν», λέει ο Τραμπ

Στην ομιλία του στη Κνέσετ νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπαινίχθηκε ότι μπορεί να καταλήξει σε κάποια συμφωνία με το Ιράν.

Τώρα επαναλαμβάνει το μήνυμα αυτό μιλώντας στο Σαρμ ελ-Σέιχ μαζί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, λέγοντας ότι «θέλουν να κάνουν συμφωνία».

«Νομίζω ότι το Ιράν θα συνεργαστεί. Έχουν υποστεί σοβαρά πλήγματα», πρόσθεσε.

Επιπλέον, δήλωσε: «Ειλικρινά, αν δεν τους είχαμε πλήξει στο πυρηνικό πρόγραμμα, δεν νομίζω ότι θα μπορούσατε να έχετε αυτή την απίστευτη, μοναδική ευκαιρία για συμφωνία».

«Και παρεμπιπτόντως, το Ιράν εξέδωσε δήλωση ότι στηρίζει αυτή τη συμφωνία με όλη του την καρδιά», πρόσθεσε ο Τραμπ.

18:01 Κοινές δηλώσεις Τραμπ - Σίσι

Ο Αμερικανός πρόεδρος, ξεκίνησε την ομιλία του χαρακτηρίζοντας τον πρόεδρο της Αιγύπτου ως «ένα ισχυρό άντρα» και τόνισε οτι οι ΗΠΑ τον υποστηρίζουν «μέχρι τέλους».

Σημείωσε, επίσης, ότι η Αίγυπτος διαδραμάτισε ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη συμφωνία και ότι η δεύτερη φάση των διαπραγματεύσεων έχει ήδη ξεκινήσει.

🚨President Trump already taking questions upon his arrival at Abdul Farrah El Sisi.



“It’s an honor to be with you.” pic.twitter.com/sLyCeBIrSR — KᗴᒪᒪᗴY ✰ (@Patriotmom717) October 13, 2025

Για το Ιράν, εξέφρασε την εκτίμησή του ότι «θέλει να συνάψει συμφωνία».

Με την σειρά του, ο πρόεδρος Σίσι τόνισε ότι ήταν ξεκάθαρος ότι ο «πρόεδρος Τραμπ ήταν ο μόνος ικανός να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα».

17:53 Αλ Σίσι και Τραμπ μπαίνουν μαζί στον χώρο όπου θα διεξαχθεί η ιστορική συνάντηση

17:47 Ο αλ Σίσι καλωσορίζει τον Τραμπ στην Αίγυπτο και μέσω Χ

«Καλωσορίζω την Αυτού Εξοχότητα Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, Πρόεδρο των ΗΠΑ, και την αξιότιμη αντιπροσωπεία του στη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη στο Σαρμ Ελ Σεΐχ», έγραψε ο πρόεδρος της Αιγύπτου στο Χ, λίγα μετά την προσγείωση του Τραμπ.

«Από την πόλη του Σαρμ Ελ Σεΐχ, όπου η βούληση των πληθυσμών συνδέεται με την αποφασιστικότητα των παγκόσμιων ηγετών να τερματίσουν τον πόλεμο στη Γάζα. Όλοι μεταφέρουν ένα μόνο μήνυμα στην ανθρωπότητα: Αρκετά με τον πόλεμο... καλώς ήρθατε στην ειρήνη», πρόσθεσε.

أرحبُ بفخامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبضيوفنا الكرام المشاركين في “قمة شرم الشيخ للسلام” .

من مدينة شرم الشيخ، حيث تلتقي إرادة الشعوب بعزم قادة العالم من أجل وضع حدٍّ للحرب في غزة، حاملين رسالة واحدة إلى الإنسانية: كفى حربًا .. ومرحباً بالسلام.



I welcome his Excellency… — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 13, 2025

17:40 «Ειρήνη στη Μέση Ανατολή» το σύνθημα στην αίθουσα που θα συνεδριάσουν οι παγκόσμιοι ηγέτες στην Αίγυπτο



Μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, ένα πανό με τη φράση «Ειρήνη στη Μέση Ανατολή» κρέμεται πάνω από τις σημαίες των χωρών που συμμετέχουν. Δεκάδες διεθνείς δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί σε μια σκηνή για τα ΜΜΕ κοντά στο χώρο.

17:38 Τον Τραμπ υποδέχθηκε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, αλ Σίσι κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο

President Trump has touched down in Sharm el-Sheikh, Egypt, and was received by Egyptian President al-Sisi on the red carpet. pic.twitter.com/4FYytKs4vd — TabZ (@TabZLIVE) October 13, 2025

17:20 Έφτασε ο Ντοναλντ Τραμπ στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την ιστορική συμφωνία ειρήνης Ισραήλ – Χαμάς

Το Air Force One προσγειώθηκε στην Αίγυπτο.

🚨Air Force One landed in Sharm El-Sheikh pic.twitter.com/8WE5nA7ZfF — Raylan Givens (@JewishWarrior13) October 13, 2025

17:16 Φωτογραφικό υλικό από τους ηγέτες που συμμετέχουν στη σύνοδο της Αιγύπτου

Πηγή φωτογραφιών: AP Photo

17:10 Ο Ερντογάν απείλησε να ματαιώσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο για τη Γάζα λόγω Νετανιάχου

Ένταση προκλήθηκε στο παρασκήνιο της διεθνούς συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν η ενδεχόμενη παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας και του Ιράκ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ακύρωσε προσωρινά την πτήση του προς την Αίγυπτο, διαμηνύοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο αν παραστεί ο Ισραηλινός ηγέτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu, αλλά και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης Hurriyet και TGRT Haber, το προεδρικό αεροσκάφος της Τουρκίας άλλαξε πορεία ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για το Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ο Ερντογάν ενημερώθηκε πως ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει.

Το αεροσκάφος άρχισε να εκτελεί κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Μόλις έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παρευρεθεί, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να συνεχιστεί η πτήση και να πραγματοποιηθεί η προσγείωση στην Αίγυπτο.

17:00 Αυτοί είναι οι 20 ηγέτες που θα βρεθούν στην σύνοδο της Αιγύπτου

Σύμφωνα με την επίσημη λίστα της Αιγυπτιακής προεδρίας καλεσμένοι είναι οι:

Αίγυπτος: Αμπτέλ Φατάχ Αλ Σίσι

ΗΠΑ: Ντόναλντ Τραμπ

Τουρκία: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Κατάρ: Σεϊχ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι

Ιορδανία: Βασιλιάς Αμπντάλα ΙΙ

Κουβέιτ: Αχμάντ Αλ Αμπντουλά αλ Σαμπάχ

Μπαχρέιν: Βασιλιάς Χαμάντ μπιν Ισα αλ Χαλ΄λιφα

Ινδονησία: Προβόβο Σουμπιάντο

Αζερμπαϊτζάν: Ιλχάμ Αλίεφ

Γαλλία: Εμανουελ Μακρόν

Γερμανία: Φρίντριχ Μερτς

Βρετανία: Κιρ Στάρμερ

Ιταλία: Τζόρτζια Μελόνι

Ισπανία: Πέδρο Σάντσεθ

Ελλάδα: Κυριάκος Μητσοτάκης

Αρμενία: Νικόλ Πασινιάν

Ουγγαρία: Βίκτορ Ορμπαν

Πακιστάν: Σεμπάζ Σαρίφ

Καναδάς: Μαρκ Κάρνεϊ

Ιράν: Μοχάμεντ αλ Σουντανί

ΗΠΑ: Μανσούρ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναϊαν

Ομάν: (ΥΠΕΞ) Μπαντρ αλ Μπουσαϊντι

Ινδία: (υπουργός) Σ. Γιαισάνκα

Ιαπωνία: (πρέσβης) Μασάκι Νίκε

Κύπρος: Νίκος Χριστοδουλίδης

ΟΗΕ: Αντόνιο Γκουντέρες

ΕΕ: Αντόνιο Κόστα

Αποθέωση για Τραμπ στην Κνέσετ: Πρόκειται για το τέλος μίας εποχής τρομοκρατίας

«Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας Νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά το ξεκίνημα της ομιλίας του στην Κνεσέτ, καταχειροκροτούμενος από όλους τους Ισραηλινούς βουλευτές που ήταν, όρθιοι ενώ πρόσθεσε πως «γενιές από τώρα θα θυμούνται αυτό ως τη στιγμή, ως το σημείο που όλα άρχισαν να αλλάζουν».

Ωστόσο, η ομιλία του Αμερικανού προέδρου διακόπηκε μετά από φωνές και διαμαρτυρίες ενός αριστερού μέλους της Κνέσετ, το οποίο απομακρύνθηκε από την ασφάλεια.

Νωρίτερα, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε πως δεν θα παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής στην Αίγυπτο, παρά τα δημοσιεύματα της Αιγυπτιακής προεδρίας.

H ομιλία του

«Είμαι μαζί σας μέχρι τέλους» — Χαρακτηρίζει «τιμή» την ομιλία του στην Κνεσέτ

Ο Αμερικανός πρόεδρος ολοκλήρωσε την ομιλία του, με διάρκεια παραπάνω μία ώρα, λέγοντας ότι «από την πρώτη κιόλας ημέρα της ίδρυσης του σύγχρονου Ισραήλ, σταθήκαμε μαζί σε όλες τις περιστάσεις — στις δυσκολίες και στις επιτυχίες, στις νίκες και στις ήττες, στη δόξα και στον πόνο.

«Χτίσαμε μαζί βιομηχανίες, κάναμε ανακαλύψεις μαζί, αντιμετωπίσαμε το κακό μαζί, πολεμήσαμε μαζί και —ίσως το ωραιότερο απ’ όλα— κάναμε ειρήνη μαζί», σημείωσε.

«Και αυτή την εβδομάδα, κόντρα σε κάθε πιθανότητα, κατορθώσαμε το αδύνατο και φέραμε πίσω τους ομήρους μας», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε: «Πρόκειται να έχουμε ελπίδα, αρμονία, ευκαιρίες και ευτυχία εδώ, στο πνευματικό και γεωγραφικό κέντρο ολόκληρου του κόσμου. Αυτό είστε εσείς, Ισραήλ. Η Αμερική και όλα τα έθνη της Μέσης Ανατολής θα είναι σύντομα πιο ασφαλή, πιο δυνατά, πιο σπουδαία και πιο ευημερούντα από ποτέ».

«Ήταν πραγματικά τιμή — σπάνια ένας πρόεδρος καλείται να το κάνει αυτό — και αγαπώ το Ισραήλ, είμαι μαζί σας μέχρι τέλους», δήλωσε ο Τραμπ.

Με το πέρας της ομιλίας, μέλη της Κνεσέτ έσπευσαν προς την έξοδο για να πλησιάσουν τον Αμερικανό πρόεδρο και να του σφίξουν το χέρι καθώς αποχωρούσε από την αίθουσα.

Τραμπ σε Χέρτσογκ σχετικά με τις κατηγορίες κατά Νετανιάχου: «Γιατί δεν του δίνεις χάρη;»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε έκκληση στον πρόεδρο του Ισραήλ, Ισάκ Χέρτσογκ, να δώσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Νετανιάχου έχει κατηγορηθεί από το 2019 για δωροδοκία, απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης — κατηγορίες που ο ίδιος αρνείται, χαρακτηρίζοντάς τες «παράλογες».

Απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Κνεσέτ και στον Χέρτσογκ, ο Τραμπ είπε: «Αυτοί εδώ είναι δύο καλοί άνθρωποι», προτού στραφεί προς τον Νετανιάχου και προσθέσει: «Έχω μια ιδέα… γιατί δεν του δίνεις χάρη;»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διευκρίνισε στη συνέχεια ότι «αυτό δεν υπήρχε στην ομιλία», αλλά, όπως είπε, «τυχαίνει να συμπαθώ πολύ αυτούς τους κυρίους εδώ».

«Μου φαίνεται κάτι που έχει απόλυτο νόημα», πρόσθεσε, προκαλώντας χειροκροτήματα στην αίθουσα της Κνεσέτ.

«Φτάνει με τις αντιπαραθέσεις… αν και, για να πω την αλήθεια, δεν νομίζω πως αυτό είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο», είπε ο Τραμπ, απευθυνόμενος στη συνέχεια φαινομενικά στον Νετανιάχου: «Είσαι πολύ δημοφιλής άνθρωπος — ξέρεις γιατί; Επειδή ξέρεις πώς να κερδίζεις».

«Οι χώρες θα πρέπει να δαπανούν χρήματα για σχολεία και ιατρική αντί να κατασκευάζουν όπλα»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για την ανάγκη οι χώρες της Μέσης Ανατολής να πάψουν να δημιουργούν εχθρούς και να συνεργαστούν για να οικοδομήσουν «ευκαιρίες και ευημερία».

Όπως είπε, «αντί να κατασκευάζουν όπλα», οι χώρες της περιοχής θα πρέπει να επικεντρωθούν στις δαπάνες για την εκπαίδευση, την ιατρική, τη βιομηχανία και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Ακόμη και προς το Ιράν, του οποίου το καθεστώς έχει προκαλέσει τόσο θάνατο στη Μέση Ανατολή, το χέρι της φιλίας και της συνεργασίας παραμένει ανοιχτό», πρόσθεσε.

«Ο κόσμος αγαπά ξανά το Ισραήλ»

Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος αστειεύτηκε για την καθυστέρησή του στη σύνοδο κορυφής στην Αίγυπτο και δήλωσε ότι θα συναντηθεί με εκπροσώπους αρκετών χωρών εκεί.

«Μαζί έχουμε δείξει ότι η ειρήνη δεν είναι απλώς μια ελπίδα που μπορούμε να ονειρευόμαστε, αλλά μια πραγματικότητα που μπορούμε να χτίζουμε μέρα με τη μέρα» ανέφερε.

Είπε ότι ελπίζει ότι περισσότερες χώρες της περιοχής θα υπογράψουν τις Συμφωνίες του Αβραάμ, οι οποίες ομαλοποίησαν τις σχέσεις μεταξύ του Ισραήλ και αρκετών μουσουλμανικών κρατών και τόνισε στον Νετανιάχου ότι «ο κόσμος αγαπάει ξανά το Ισραήλ».

«Το Ισραήλ με τη βοήθειά μας κέρδισε ό,τι μπορούσε»

Ταυτόχρονα, ο Τραμπ συνέχισε την ομιλία του ευχαριστώντας τον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ, τον σύμβουλό του και γαμπρό του Τζάρεντ Κούσνερ - ο οποίος, σύμφωνα με τον Τραμπ, «αγαπά το Ισραήλ» - καθώς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. «Είχαμε μερικούς απίστευτα καλούς ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό» είπε.

Επιστρέφοντας στο θέμα του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι «ο Νετανιάχου μου τηλεφωνούσε πολλές φορές» ζητώντας όπλα – «τόσες πολλές φορές που το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό... αυτό οδήγησε στην ειρήνη» υπογράμμισε.

Πρόσθεσε ότι η συμφωνία δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την επίθεση των ΗΠΑ σε τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν νωρίτερα φέτος. «Αφαιρέσαμε ένα μεγάλο σύννεφο από τη Μέση Ανατολή και το Ισραήλ» είπε.

«Το Ισραήλ, με τη βοήθειά μας, κέρδισε ό,τι μπορούσε», προσθέτοντας ότι τώρα είναι η ώρα για «ειρήνη και ευημερία σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

Μάλιστα, ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο «μακρύς και οδυνηρός εφιάλτης» έχει πλέον τελειώσει τόσο για τον ισραηλινό λαό όσο και για τους Παλαιστινίους. «Αυτή είναι μια πολύ συναρπαστική στιγμή για το Ισραήλ και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή».

«Σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, οι δυνάμεις του χάους, του τρόμου και της καταστροφής που μαστίζουν την περιοχή εδώ και δεκαετίες είναι πλέον αποδυναμωμένες, απομονωμένες και εντελώς ηττημένες».



Σε άλλο σημείο δήλωσε ότι στο Λίβανο «το στιλέτο της Χεζμπολάχ» που στόχευε το Ισραήλ έχει καταστραφεί εντελώς: «Η κυβέρνησή μου υποστηρίζει ενεργά τον νέο πρόεδρο του Λιβάνου και την αποστολή του να αφοπλίσει μόνιμα τις ταξιαρχίες της Χεζμπολάχ...».

Τραμπ: Αυτό δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου, είναι το τέλος μιας εποχής τρόμου

«Αυτή είναι μια ιστορική αυγή μιας Νέας Μέσης Ανατολής», δήλωσε ο Τραμπ κατά το ξεκίνημα της ομιλίας του, ενώ πρόσθεσε πως «γενιές από τώρα θα θυμούνται αυτό ως τη στιγμή, ως το σημείο που όλα άρχισαν να αλλάζουν, και να αλλάζουν προς το καλύτερο».

«Είναι μεγάλη τιμή, ωραίο μέρος», αρχίζει να λέει.

«Συγκεντρωνόμαστε σε μια ημέρα βαθιάς χαράς και άνθισης ελπίδας ανανεωμένης πίστης και, πάνω απ' όλα, σε μια ημέρα για να ευχαριστήσουμε θερμά τον παντοδύναμο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ».

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι «μετά από τόσα χρόνια αδιάκοπου πολέμου και ατελείωτου κινδύνου, σήμερα οι ουρανοί είναι ήρεμοι, τα όπλα είναι σιωπηλά και οι σειρήνες είναι ακίνητες».

«Αυτό δεν είναι μόνο το τέλος ενός πολέμου, είναι το τέλος μιας εποχής τρόμου και θανάτου και η αρχή της εποχής της πίστης και της ελπίδας, και του Θεού», λέει.

«Είναι η αρχή μιας μεγάλης συμφωνίας και μιας διαρκούς αρμονίας για το Ισραήλ και όλα τα έθνη αυτής που σύντομα θα γίνει μια πραγματικά υπέροχη περιοχή», πρόσθεσε.

Τραμπ: Ευγνωμοσύνη για Νετανιάχου

Στη συνέχεια, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε: «Θέλω να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε έναν άνθρωπο με εξαιρετικό θάρρος και πατριωτισμό, η συνεργασία του οποίου συνέβαλε τα μέγιστα στην πραγματοποίηση αυτής της σημαντικής ημέρας. Ξέρετε, αυτός για τον οποίο μιλάω είναι μόνο ένας: ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου».

Τον κάλεσε μάλιστα να σηκωθεί και είπε στην Κνέσετ ότι «δεν είναι ο πιο εύκολος άνθρωπος για να συνεργαστείς». «Αλλά αυτό είναι που τον κάνει σπουδαίο», τόνισε.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις αραβικές χώρες για τη συνδρομή τους στην επίτευξη συμφωνίας με τη Χαμάς.

Στη συνέχεια έκανε αναφορά στον ρόλο που είχαν η κόρη του Ιβάνκα, αλλά και ο Μάρκο Ρούμπιο, προβλέποντας πως ο Ρούμπιο θα είναι ο καλύτερος ΥΠΕΞ στην ιστορία των ΗΠΑ. «Είχαμε μερικούς απίστευτα καλούς ανθρώπους που εργάστηκαν για αυτό» είπε.

Επιστρέφοντας στο θέμα του Ισραήλ, ο Τραμπ είπε ότι «ο Νετανιάχου μου τηλεφωνούσε πολλές φορές», ζητώντας όπλα – «τόσες πολλές φορές που το Ισραήλ έγινε ισχυρό και δυνατό, αυτό οδήγησε στην ειρήνη», υπογράμμισε.

«Οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ένα ωραίο συναίσθημα»

Ο Τραμπ επανέλαβε τον ισχυρισμό του ότι έχει επιλύσει πολυάριθμους πολέμους από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, προτού προσθέσει πως «τώρα συμπεριλαμβανομένου και αυτού.

«Οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ένα ωραίο συναίσθημα, ωραίο να το λέω. Μόλις είπα για πρώτη φορά ότι οι όμηροι επέστρεψαν, είναι ωραίο να το λέω, αλλά όταν τερματίζεις οκτώ πολέμους σε οκτώ μήνες, αυτό σημαίνει ότι δεν σου αρέσει ο πόλεμος», δήλωσε.

«Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν»

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης πως αρχίζει να σκέφτεται την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με το Ιράν, αφότου - κατά την αφήγησή του - εμπόδισε τη χώρα να αποκτήσει πυρηνικά όπλα με τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές το καλοκαίρι.

«Θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να κάνουμε μια ειρηνευτική συμφωνία μαζί τους», λέει ο Τραμπ. «Θα ήσασταν ευχαριστημένοι με αυτό; Δεν θα ήταν ωραίο;», ρώτησε τα μέλη της Κνεσέτ.

«Νομίζω ότι το θέλουν, νομίζω ότι είναι κουρασμένοι», προσθέτει.

Τραμπ για Γουίτκοφ: Όλοι τον αγαπούν

Πριν από τη διακοπή, ο Τραμπ επαινούσε τον Στιβ Γουίτκοφ, τον ειδικό απεσταλμένο του και επικεφαλής διαπραγματευτή στις συνομιλίες για τη Γάζα. «Επιστροφή στον Στηβ», είπε, αφού ο βουλευτής απομακρύνθηκε από την Κνεσέτ.

«Όλοι τον αγαπούν. Τον αγαπούν από αυτή την πλευρά. Τον αγαπούν από την άλλη», ανέφερε για τον Γουίτκοφ, ενώ έπειτα ανέφερε μια συνάντηση μεταξύ του Βίτκοφ και του Βλαντιμίρ Πούτιν που διήρκεσε πέντε ώρες.

«Τον ρώτησα, "για τι στο καλό μιλούσατε για πέντε ώρες"; Και μου απάντησε, "απλώς πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά αυτό είναι ταλέντο», προσθέτει.

Απομάκρυναν βουλευτή της Αριστεράς στην Κνεσέτ μετά από επεισόδιο

Σημειώνεται ότι η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ διακόπηκε για λίγο, όταν ένα μέλος της Κνεσέτ από την Αριστερά άρχισε να τον αποδοκιμάζει, προτού επέμβει η ασφάλεια.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η Jerusalem Post, οι βουλευτές Αϊμάν Οντέ και Όφερ Κασίφ αποβλήθηκαν από την Κνεσέτ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Ντόναλντ Τραμπ, αφού διέκοψαν τον Αμερικανό πρόεδρο.

Εκείνη τη στιγμή και άλλοι βουλευτές φώναζαν και αποκαλούσαν τον πρόεδρο «τρομοκράτη».

«Συγγνώμη γι’ αυτό, κύριε πρόεδρε», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ.

«Ήταν πολύ αποτελεσματική επέμβαση», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος, ενώ τα μέλη της Κνεσέτ άρχισαν να φωνάζουν το όνομά του.

Protest erupts as Trump delivers his remarks.



A member of the Knesset yells at Trump. pic.twitter.com/ZKrMSztzjC — Ron Smith (@Ronxyz00) October 13, 2025

Σύμφωνα με τους Times of Israel οι ισραηλινοί βουλευτές χειροκροτούσαν τον Ντόναλντ Τραμπ επί 2,5 λεπτά.

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο Πρέσβης Μάικ Χάκαμπι και άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι δέχονται επίσης χειροκροτήματα καθώς ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, τους αναφέρει έναν προς έναν κατά τη διάρκεια μιας μακροσκελούς εισαγωγής πριν από την ομιλία του Τραμπ.

Πρόεδρος Κνεσέτ: Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το Νόμπελ Ειρήνης

«Είστε ένας κολοσσός που θα γραφτεί στα αναλόγια της ιστορίας», είπε ο πρόεδρος της Κνεσέτ, Αμίρ Οχάνα, στην ομιλία του για τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε «ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους σαν κι αυτόν».

«Ο εβραϊκός λαός θα σε θυμάται», λέει στον Τραμπ.

«Είμαστε ένα έθνος που θυμάται, αντί να είναι ένας τοπικός αγώνας, αυτό που βλέπουμε είναι ένας παγκόσμιος αγώνας, μια παγκόσμια μάχη μεταξύ των δυνάμεων του εξτρεμισμού, του ριζοσπαστισμού και του φονταμενταλισμού και εκείνων της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας», επισήμανε.

Και συμπλήρωσε: «Το Ισραήλ θα προτείνει τον Τραμπ για το επόμενο Νόμπελ Ειρήνης».

Νετανιάχου στην Κνεσέτ: Οι στρατιώτες μας πολέμησαν υπέρ του πολιτισμού και κατά της βαρβαρότητας

Έπειτα, καταχειροκροτούμενος ανέβηκε στο βήμα της Κνεσέτ ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, που αντάλλαξε θερμό χαιρετισμό με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον οποίο και καλωσόρισε.

«Θυμόμαστε τους φίλους μας, γνωρίζουμε τη συνεισφορά και την αποφασιστικότητά σας», είπε ο Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι η επιστροφή των ομήρων ήταν μια στιγμή χαράς. «Πόσο πολύ περιμέναμε να έρθει αυτή η στιγμή. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλου του έθνους» είπε.

«Κύριε πρόεδρε, η Κνεσέτ σας καλωσορίζει στην Ιερουσαλήμ, την αιώνια πρωτεύουσά μας. Ήσασταν ο πρώτος που την αναγνώρισε και μετέφερε την πρεσβεία. Σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Υπάρχουν πολλοί λόγοι να σας ευχαριστήσω. Σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε την κυριαρχία του Ισραήλ στα υψίπεδα του Γκολάν, επειδή είχατε το σθένος να αντιμετωπίσετε τα ψέματα που ειπώθηκαν κατά του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, σας ευχαριστώ γιατί αναγνωρίσατε τα δικαιώματά μας στην Ιουδαία», είπε.

«Σας ευχαριστώ που αναγνωρίσατε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ», πρόσθεσε.

«Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο μεγαλύτερος φίλος που είχε ποτέ στον Λευκό Οίκο το κράτος του Ισραήλ» τόνισε.

PM Netanyahu calls President Trump's actions 'Miraculous' as he thanks American officials. pic.twitter.com/udKAYrPOg4 — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) October 13, 2025

Στρεφόμενος στο ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ, ο Νετανιάχου λέει ότι είναι μια πρόταση «που ανοίγει την πόρτα σε μια ιστορική επέκταση της ειρήνης στην περιοχή μας», τονίζοντας ότι είναι αφοσιωμένος σε αυτήν την ειρήνη.

Και συνέχισε έπειτα τονίζοντας ότι «οι στρατιώτες μας πολέμησαν υπέρ του πολιτισμού και κατά της βαρβαρότητας».

«Σήμερα το εβραϊκό ημερολόγιο γράφει το τέλος ενός διετούς πολέμου», είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Θυμόμαστε τους 1.200 ανθρώπους που εκτέλεσε η Χαμάς εν ψυχρώ, συμπεριλαμβανομένων και δεκάδων Αμερικανών», είπε. «Αυτά τα τέρατα παίρνουν μωρά ως ομήρους, ως απάντηση σε αυτή τη βάρβαρη επίθεση, το Ισραήλ έκανε αυτό που έπρεπε. Με απαράμιλλο σθένος, εμείς θέλαμε να κατατροπώσουμε τους εχθρούς μας. Οι στρατιώτες μας πολέμησαν σαν λιοντάρια. Πετύχαμε τεράστιες νίκες κατά της Χαμάς και του άξονα του Ιράν».

«Το τίμημα αυτών των νικών ήταν βαρύ. Σχεδόν 2.000 Ισραηλινοί χάθηκαν. Άφησαν πίσω τους γονείς, συζύγους, παιδιά, αδέλφια. Τα γέλια τους χάθηκαν για πάντα. Στις οικογένειες των πεσόντων στρατιωτών, θέλω να πω ότι ξέρω τον βαθύ σας πόνο, την ανείπωτη θλίψη που θα σας συνοδεύει στη ζωή της. Το κράτος του Ισραήλ σκύβει ταπεινά ενώπιόν σας. Λόγω των ηρώων το έθνος μας θα επιβιώσει, θα έχει ειρήνη».

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε επίσης και στον Αμερικανοϊσραηλινό τραυματία πολέμου, που βρισκόταν στην αίθουσα, και τον οποίο χειροκρότησαν όλοι, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ που σηκώθηκε όρθιος.

«Οι άνθρωποί μας είναι ισχυροί. Οι Ισραηλινοί είναι έθνος λιονταριών. Οι Εβραίοι έχουν βγει από τις στάχτες τους ξανά και ξανά και όταν ιδρύσαμε το κράτος του Ισραήλ είπαμε "ποτέ ξανά, ποτέ ξανά δεν θα είμαστε ανυπεράσπιστοι έναντι των εχθρών μας". Οι εχθροί μας κατανοούν πόσο αποφασισμένοι είμαστε. Κατανοούν ότι το Ισραήλ είναι εδώ και θα μείνει εδώ. Αυτά είναι τα αδιάσειστα θεμέλια της ειρήνης. Ειρήνη δια της ισχύος», είπε.

«Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι να έρθουμε εδώ», πρόσθεσε και κατηγόρησε ότι σε πολλές χώρες υπέκυψαν στον αντισημιτισμό και στη Χαμάς.

Ωστόσο, όπως τόνισε, καθοριστική ήταν η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ «και μέσα σε μία νύχτα άλλαξαν όλα».

Όπως είπε, ο πρόεδρος Τραμπ πέτυχε να κάνει κάτι που κανείς δεν πίστευε ότι ήταν εφικτό, έφερε τον κόσμο από πίσω του για να τον υποστηρίζει. Ο Νετανιάχου συνεχάρη τον Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ για τη συνεισφορά τους σε αυτή την προσπάθεια.

Ο Νετανιάχου δεν θα παραστεί στη σύνοδο στο Σαρμ ελ Σέιχ

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου αναφέρει ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα μεταβεί στην Αίγυπτο για να παραστεί στη Σύνοδο Κορυφής για τη Γάζα και στους εορτασμούς της ειρηνευτικής συμφωνίας σήμερα το απόγευμα.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας πριν από περίπου μία ώρα ότι ο Νετανιάχου θα παρευρισκόταν εκεί μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Νωρίτερα, δημοσιεύματα ανέφεραν πως στην τηλεφωνική συνομιλία, με τη μεσολάβηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο Νετανιάχου δέχτηκε την πρόσκληση του Αιγύπτιου ηγέτη να συμμετάσχει στη διεθνή Σύνοδο Κορυφής για το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα στο Σαρμ Ελ Σέιχ σήμερα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ο Σίσι απέφυγε να μιλήσει με τον Νετανιάχου καθ' όλη τη διάρκεια του πολέμου και αρχικά δεν είχε καλέσει τον Νετανιάχου στη σημερινή σύνοδο κορυφής.

Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς θα βρίσκονται επίσης μεταξύ των 30 παγκόσμιων ηγετών που θα συμμετάσχουν στη σύνοδο κορυφής, μαζί με τους ηγέτες του Κατάρ και της Ινδονησίας.

Ο Νετανιάχου αρνήθηκε να υποστηρίξει τον ρόλο της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα μετά τον πόλεμο, ενώ ο Τραμπ δεν τον έχει αποκλείσει.

Το Channel 12 αναφέρει επίσης, χωρίς να αναφέρει πηγή, ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για μια πιθανή επίσκεψη του Προέδρου της Ινδονησίας Πραμπόουο Σουμπιάто στο Ισραήλ αύριο.

Η αιγυπτιακή προεδρία επιβεβαιώνει ότι ο Νετανιάχου θα συμμετάσχει στη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Η δήλωση ανέφερε επίσης τη συμμετοχή του Αμπάς, ενώ σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμετοχή τους έχει ως στόχο να «επιβεβαιώσει τη δέσμευση για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα».

Τραμπ: Είναι μεγάλη μου τιμή, μια σπουδαία και όμορφη μέρα

Νωρίτερα, αμέσως μετά την άφιξή του στο Ισραηλινό Κοινοβούλιο, ο Τραμπ, συνοδευόμενος από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους, υπέγραψε το βιβλίο επισκεπτών της Κνεσέτ γράφοντας την «είναι μεγάλη μου τιμή - μια σπουδαία και όμορφη μέρα. Ένα νέο ξεκίνημα».

«Η αγάπη στους δρόμους είναι απλώς απίστευτη», είπε ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους. «Είναι πραγματικά μια υπέροχη μέρα», τόνισε.

Σε ερώτηση για το τι θα συμβεί με τη Χαμάς αν δεν τηρήσει την εκεχειρία, απάντησε: «Θα την τηρήσουν».

«Είμαστε τόσο χαρούμενοι γι’ αυτούς», είπε αναφερόμενος στους ομήρους. «Θα είναι ευτυχισμένοι και θα έχουν μια υπέροχη ζωή. Στάθηκαν πολύ γενναίοι», συμπλήρωσε.

Trump is in the Knesset building.



"This is my great honor - a great and beautiful day.



A new beginning." pic.twitter.com/oSDuP0WWmp — Clash Report (@clashreport) October 13, 2025

«Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης»

Λίγο πριν ξεκινήσει η ομιλία του Αμερικανού προέδρου στην ολομέλεια της Κνεσέτ, το προσωπικό του ισραηλινού κοινοβουλίου μοίρασε στους παρευρισκόμενους κόκκινα καπέλα, φτιαγμένα για να θυμίζουν εκείνα της καμπάνιας «Make America Great Again».

Τα καπέλα, που διανεμήθηκαν εντός του κτηρίου της Κνεσέτ, φέρουν τη φράση «Trump the peace president» («Τραμπ, ο πρόεδρος της ειρήνης») αντί για το διάσημο πλέον προεκλογικό σύνθημα του Τραμπ.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προγραμματισμένης ομιλίας του Τραμπ ενώπιον των Ισραηλινών βουλευτών και λίγο πριν από τη μετάβασή του στην Αίγυπτο για τη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ-Σέιχ.

Knesset staff distribute red baseball caps patterned on the “Make America Great Again” caps worn by US President Donald Trump’s diehard supporters ahead of his upcoming speech in the Knesset plenum.



The caps bear the slogan “Trump the peace president.” pic.twitter.com/CfG2NFKwGI — Sam Sokol (@SamuelSokol) October 13, 2025

«Θα ήμουν περήφανος να επισκεφτώ τη Γάζα»

Νωρίτερα, λίγο μετά την άφιξή του ο Αμερικανός πρόεδρος σχολίασε ότι «όλοι θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ειρήνης», ενώ αναφορικά με τη μετατροπή της Λωρίδας της Γάζας σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», κάτι που είχε δηλώσει ο ίδιος στο παρελθόν, σχολίασε ότι «πρώτα πρέπει να φροντίσουμε τους ανθρώπους».

Από το προεδρικό αεροσκάφος ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν ότι θα ήταν περήφανος να επισκεφθεί τη Λωρίδα της Γάζας. «Την ξέρω τόσο καλά χωρίς να την έχω επισκεφθεί», σχολίασε. «Θα ήθελα να το κάνω, θα ήθελα τουλάχιστον να πατήσω εκεί το πόδι μου», πρόσθεσε.

«Πιστεύω ότι θα συντελεστεί ένα θαύμα τις ερχόμενες δεκαετίες», σημείωσε ο ίδιος αναφερόμενος στην ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα. «Αν προχωρήσεις πολύ γρήγορα, δεν θα είναι καλό. Πρέπει να προχωρήσεις με τη σωστή ταχύτητα, δεν μπορείς να προχωρήσεις πολύ γρήγορα», είπε.