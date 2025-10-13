Ο Ερντογάν απείλησε να ματαιώσει τη συμμετοχή του στη σύνοδο για τη Γάζα λόγω Νετανιάχου

Ένταση προκλήθηκε στο παρασκήνιο της διεθνούς συνόδου για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν η ενδεχόμενη παρουσία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας και του Ιράκ.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν φέρεται να ακύρωσε προσωρινά την πτήση του προς την Αίγυπτο, διαμηνύοντας ότι δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο αν παραστεί ο Ισραηλινός ηγέτης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Anadolu, αλλά και των τουρκικών μέσων ενημέρωσης Hurriyet και TGRT Haber, το προεδρικό αεροσκάφος της Τουρκίας άλλαξε πορεία ενώ βρισκόταν καθ’ οδόν για το Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ο Ερντογάν ενημερώθηκε πως ο Νετανιάχου ενδέχεται να συμμετάσχει.

Το αεροσκάφος άρχισε να εκτελεί κύκλους πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα μέχρι να υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση. Μόλις έγινε γνωστό ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παρευρεθεί, ο Τούρκος πρόεδρος έδωσε εντολή να συνεχιστεί η πτήση και να πραγματοποιηθεί η προσγείωση στην Αίγυπτο.

Η κίνηση του Ερντογάν υπογράμμισε την κλιμακούμενη ένταση στις σχέσεις της Άγκυρας με το Τελ Αβίβ, σε μια περίοδο όπου η Τουρκία επιδιώκει να εμφανιστεί ως ηγετική φωνή υπέρ των Παλαιστινίων στον μουσουλμανικό κόσμο.

Παράλληλα, ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι ενημέρωσε το Κάιρο και την Ουάσινγκτον ότι η Βαγδάτη δεν θα συμμετάσχει στη σύνοδο σε περίπτωση παρουσίας του Νετανιάχου, χαρακτηρίζοντας τη στάση του Ιράκ «αμετακίνητη και αποφασιστική».

Τελικά, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δεν θα παραστεί.