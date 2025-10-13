Τραμπ: Ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός απέτυχαν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στην ομιλία του στην Κνέσετ, στο ισραηλινό κοινοβούλιο, ότι «ο τζιχαντισμός και ο αντισημιτισμός» απέτυχαν στη Μέση Ανατολή και το μόνο που έφεραν ήταν «δυστυχία» στην περιοχή.

«Θα έπρεπε στο εξής να είναι σαφές για όλους στην περιοχή ότι οι δεκαετίες τρομοκρατίας, εξτρεμισμού, τζιχαντισμού και αντισημιτισμού απέτυχαν. Δεν λειτούργησαν. Ήταν καταστροφή. Το μόνο που έκαναν ήταν να σκοτώσουν και να στραφούν εναντίον των δραστών τους» είπε.

«Από τη Γάζα μέχρι το Ιράν, αυτά τα λυσσαλέα μίση δεν έφεραν παρά μόνο δυστυχία, οδύνη, αποτυχία και θάνατο. Δεν αποδυνάμωσαν το Ισραήλ, αλλά μάλλον τις ίδιες τις δυνάμεις που συνέβαλαν περισσότερο στην υποδαύλιση αυτού του μίσους» πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε αυτήν την ομιλία, όπου ζήτησε να ανοίξει μια «νέα εποχή» στη Μέση Ανατολή.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας του ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από το Τελ Αβίβ για να μεταβεί στη σύνοδο του Σαρμ ελ Σέιχ για τη Γάζα. Το προεδρικό αεροσκάφος απογειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 16.30 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας) από το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Ο Τραμπ παρέμεινε στο Ισραήλ επί περίπου έξι ώρες.