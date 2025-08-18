CNN: Τι συμβαίνει στην πρώτη γραμμή του ουκρανικού μετώπου πριν τις συνομιλίες Ζελένσκι -Τραμπ

Η Ρωσία ενισχύει στρατιωτικά τις κύριες κατευθύνσεις Ποκρόφσκ και Ζαπορίζια, ενώ στη Χερσώνα περιορίζει τις επιθετικές κινήσεις. Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed και δολώματα έπληξαν 25 ουκρανικές περιοχές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι εξελίξεις αυτές σημειώνονται καθώς ο Ζελένσκι και Ευρωπαίοι ηγέτες προετοιμάζονται για συνομιλίες με τον Τραμπ. Αναλυτικά:

Επίθεση κοντά στο Ποκρόφσκ: Ο αρχιστράτηγος της Ουκρανίας, Αλεξάντρ Σύρσκι, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η Ρωσία συγκεντρώνει τις δυνάμεις της σε δύο βασικές κατευθύνσεις, μεταξύ των οποίων και η πόλη Ποκρόφσκ, στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ. Το Ποκρόφσκ βρίσκεται στο στόχαστρο του Κρεμλίνου για περισσότερο από έναν χρόνο και αποτελεί πεδίο σφοδρών μαχών εδώ και μήνες.

Ρωσικές μετακινήσεις στη Ζαπορίζια: Η Ρωσία μεταφέρει μονάδες από την περιοχή Σούμι προς τη Ζαπορίζια, η οποία αποτελεί τη δεύτερη κύρια κατεύθυνση των επιθετικών της επιχειρήσεων, σύμφωνα με τον Σύρσκι.

Μετακινήσεις από την περιοχή της Χερσώνας: Ο Σύρσκι ανέφερε ότι οι ρωσικές δυνάμεις «διεξάγουν ενεργές επιχειρήσεις» γύρω από τις βασικές γέφυρες της Χερσώνας. Ωστόσο, η Μόσχα απέσυρε ένα σύνταγμα και μια ταξιαρχία πεζοναυτών από την περιοχή, γεγονός που, όπως σημείωσε, δείχνει πως δεν αναμένονται σημαντικές επιθετικές επιχειρήσεις εκεί στο άμεσο μέλλον.

Τουλάχιστον 10 νεκροί σε επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις: Οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν τη Δευτέρα ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια και άλλοι επτά σε πλήγμα στη Χάρκοβο. Οι δύο πόλεις βρίσκονται δεκάδες χιλιόμετρα πίσω από την πρώτη γραμμή, ωστόσο αποτελούν πυκνοκατοικημένα αστικά κέντρα.

Επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της νύχτας: Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία εξαπέλυσε συνολικά 140 επιθετικά drones τύπου Shahed και διάφορα δολώματα τη νύχτα προς Δευτέρα. Ρωσικά drones και πύραυλοι έπληξαν 25 τοποθεσίες στις περιοχές Ντόνετσκ, Χάρκοβο, Σούμι, Ντνιπροπετρόφσκ, Οδησσό και Κίεβο.

Επιθέσεις με ουκρανικά drones: Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι κατέρριψε 23 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Κριμαία, την Αζοφική Θάλασσα, τη Μαύρη Θάλασσα και έξι περιοχές της Ρωσίας.