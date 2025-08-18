Ανάλυση BBC

Ο Ντόναλντ Τραμπ σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδιάζει να πιέσει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να παραδώσει το σύνολο των ανατολικών περιοχών της Ουκρανίας, το Ντόνετσκ και το Λουχάνσκ, σε αντάλλαγμα για το «πάγωμα» της υπόλοιπης γραμμής του μετώπου από τη Ρωσία – μια πρόταση που υπέβαλε ο Πούτιν στην Αλάσκα.

Το Λουχάνσκ βρίσκεται ήδη σχεδόν εξ ολοκλήρου υπό ρωσικό έλεγχο. Ωστόσο, η Ουκρανία εκτιμάται ότι έχει διατηρήσει περίπου το 30% του Ντόνετσκ, συμπεριλαμβανομένων αρκετών σημαντικών πόλεων και οχυρώσεων, με κόστος δεκάδες χιλιάδες ζωές Ουκρανών.

Αμφότερες οι περιοχές – γνωστές από κοινού ως Ντονμπάς – είναι πλούσιες σε ορυκτά και βιομηχανία. Η παράδοσή τους στη Ρωσία τώρα θα ήταν «τραγωδία», δήλωσε ο Ουκρανός ιστορικός Γιαροσλάβ Χρυτσάκ.

«Αυτή είναι ουκρανική επικράτεια», δήλωσε ο κ. Χρυτσάκ στο BBC. «Και οι κάτοικοι αυτών των περιοχών – ιδίως οι ανθρακωρύχοι – διαδραμάτισαν τεράστιο ρόλο στην ενίσχυση της ουκρανικής ταυτότητας».

Το Ντονμπάς ήταν ένα μέρος γεμάτο Ουκρανούς από όλα τα κοινωνικά στρώματα, είπε ο Βιτάλι Ντριμπνίτσα, Ουκρανός ιστορικός. «Δεν μιλάμε μόνο για πολιτισμό, για πολιτική, για δημογραφία, μιλάμε για ανθρώπους», είπε.

Τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί έχουν εγκαταλείψει το Ντονμπάς από την έναρξη της ρωσικής επιθετικότητας το 2014. Περισσότεροι από τρία εκατομμύρια εκτιμάται ότι ζουν υπό ρωσική κατοχή. Άλλοι 300.000 εκτιμάται ότι βρίσκονται σε περιοχές που εξακολουθούν να ελέγχονται από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Ουκρανία δεν θα παραδώσει το Ντονμπάς σε αντάλλαγμα για την ειρήνη. Και η εμπιστοσύνη στην Ρωσία ότι θα τηρήσει μια τέτοια συμφωνία – αντί να χρησιμοποιήσει απλώς την προσαρτημένη γη για μελλοντικές επιθέσεις – είναι χαμηλή.

Για αυτόν και άλλους λόγους, περίπου το 75% των Ουκρανών αντιτίθεται στην επίσημη παραχώρηση οποιασδήποτε γης στη Ρωσία, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

Πιο πιθανό πάντως είναι μια de facto παράδοση του ελέγχου, χωρίς επίσημη αναγνώριση του εδάφους ως ρωσικού, καταλήγει το BBC.