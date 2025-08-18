Ανάλυση Sky News

Μια διπλωματική πηγή χαρακτήρισε τη σημερινή συνάντηση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο ως «οργανική», το προφανές επόμενο βήμα μετά τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα, σύμφωνα με πηγή του Sky News.

Την προηγούμενη φορά η κατάρρευση της συνάντησης Τραμπ-Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο ήταν μια πραγματική δοκιμασία για τους Ευρωπαίους ηγέτες και έδωσε σε όλους μια ξεκάθαρη εικόνα για το με ποιον έχουν να κάνουν.

Από τότε, η Ευρώπη έχει διαμορφώσει και αλλάξει τις θέσεις της, ενώ ξεχωριστά κάθε Ευρωπαίος ηγέτης έχει επιδιώξει να δημιουργήσει τις δικές τους σχέσεις με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Κάθε ένας από τους ηγέτες που βρίσκονται εδώ σήμερα έχει εργαστεί σκληρά (κάποιοι θα έλεγαν με υπερβολική υποκρισία) για να κερδίσει την εύνοια του Τραμπ, υπογραμμίζει το SkyNews. Με τον Τραμπ, τα ασήμαντα θέματα έχουν την ίδια σημασία με τις λεπτομέρειες, και πολύ συχνά τα ασήμαντα μπορούν να επηρεάσουν τις λεπτομέρειες.

Ο κεντρικός στόχος αυτής, από ευρωπαϊκή σκοπιά, θα είναι να καταλάβουν τι είναι διατεθειμένος να κάνει ο Τραμπ όσον αφορά την εγγύηση της ασφάλειας της Ουκρανίας, και κυρίως τι συζήτησαν και συμφώνησαν ο ίδιος και ο Πούτιν.

Υπάρχει η ανησυχία ότι η σκόπιμη ασάφεια μπορεί να οδηγήσει σε ειρηνευτική συμφωνία, καθώς οι διάφορες πλευρές θα ερμηνεύσουν τους όρους με διαφορετικό τρόπο.

Επομένως, πάνω απ' όλα, ο τόνος των Ευρωπαίων ηγετών προς τον Τραμπ θα είναι κολακευτικός, με μια ήπια προειδοποίηση.

Αναμένεται να του πουν ότι αυτός δημιούργησε αυτή τη στιγμή για την ειρήνη, ότι είναι η δική του ειρήνη και ότι θέλουν να συνεργαστούν μαζί του για να την διατηρήσουν (και έτσι να εδραιώσουν την κληρονομιά του).

Όμως, για να το κάνουν αυτό, θα του πουν, χρειάζονται τη συνεχή δέσμευσή του προς αυτούς, προς την Ευρώπη, και όχι την παράδοση στη Ρωσία.