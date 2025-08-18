Bloomberg: Οι απαιτήσεις Τραμπ για ειρήνη φέρνουν τον Ζελένσκι αντιμέτωπο με αδιέξοδα

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι βρίσκεται σε μια αδιέξοδη κατάσταση: να διακινδυνεύσει την οργή του Ντόναλντ Τραμπ ή να αποδεχτεί μια γρήγορη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, πληρώνοντας το καταστροφικό τίμημα της παραχώρησης εδαφών για ασαφείς εγγυήσεις ασφάλειας που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τη Μόσχα να επιστρέψει πιο ισχυρή σε λίγα χρόνια.

Αυτό είναι το υπαρξιακό δίλημμα που αντιμετωπίζει ο Ουκρανός ηγέτης καθώς ταξιδεύει στην Ουάσινγκτον για συνομιλίες με τον πρόεδρο των ΗΠΑ τη Δευτέρα, όπως αναφέρει το Bloomberg.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναμένεται να ζητήσουν από τον Τραμπ να διευκρινίσει ποιες ακριβώς εγγυήσεις ασφάλειας είναι διατεθειμένες να παράσχουν οι ΗΠΑ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε ανοιχτός στις απαιτήσεις του Πούτιν να παραχωρήσει η Ουκρανία μεγάλες εκτάσεις στα ανατολικά, τις οποίες ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να καταλάβει από το 2014.

Παρά τις σκληρές απαιτήσεις προς την Ουκρανία, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι ΗΠΑ είναι πλέον έτοιμες να υποστηρίξουν μια συμφωνία.

Πάντως, ο Τραμπ βρίσκεται επίσης υπό πίεση, καθώς είχε υποσχεθεί ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων του τον Ιανουάριο θα έθετε γρήγορα τέλος στον πόλεμο, όμως αντί να υποκύψει στον Τραμπ, η Ρωσία ενέτεινε τις επιθέσεις της.

Η άρνηση του Ζελένσκι να αποδεχτεί εδαφικές απώλειες είναι μια θέση που μοιράζεται η πλειοψηφία των Ουκρανών. Ωστόσο, το επίπεδο υποστήριξης έχει μειωθεί καθώς οι αντεπιθέσεις αποτυγχάνουν και οι απώλειες αυξάνονται, ενώ υπάρχει ο φόβος ότι μια περαιτέρω υποχώρηση μπορεί να προκαλέσει μελλοντικές επιθέσεις.

Οι συνομιλίες στην Ουάσινγκτον θα είναι επίσης καθοριστικές για τον Ζελένσκι στο εσωτερικό της χώρας. Στα τέλη Ιουλίου, αντιμετώπισε την πρώτη του πολιτική κρίση από την εισβολή της Ρωσίας. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την απόφασή του να υπονομεύσει τους θεσμούς καταπολέμησης της διαφθοράς.

Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι φοβούνται ότι οι ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να ενθαρρύνουν τον Πούτιν να επεκτείνει την επιθετικότητά του.