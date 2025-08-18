Ο Λευκός Οίκος ρώτησε τους Ουκρανούς αξιωματούχους αν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα φορέσει κοστούμι στη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τη Δευτέρα, σύμφωνα με δύο πηγές που έχουν άμεση γνώση του θέματος, όπως αναφέρουν στο Axios.

Υπενθυμίζεται πως η ενδυμασία του Ζελένσκι έγινε θέμα πριν από την προηγούμενη συνάντησή του με τον Τραμπ στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο, η οποία εξελίχθηκε σε διπλωματικό φιάσκο.

Ορισμένοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ θεώρησαν τότε ότι το ζήτημα του κοστουμιού συνέβαλε σε κάποιο βαθμό στο καταστροφικό αποτέλεσμα της συνάντησης.

Οι πηγές ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι θα εμφανιστεί στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα φορώντας το ίδιο μαύρο σακάκι που φορούσε στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ολλανδία τον Ιούνιο. «Θα είναι «στυλ κοστουμιού», αλλά όχι πλήρες κοστούμι», ανέφερε μία από τις πηγές.

Ένας σύμβουλος του Τραμπ, εν μέρει αστειευόμενος, δήλωσε στο Axios ότι «θα ήταν καλό σημάδι για την ειρήνη» αν ο Ζελένσκι φορούσε κοστούμι τη Δευτέρα, αλλά πρόσθεσε: «Δεν περιμένουμε να το κάνει».

Ένας άλλος είπε: «Θα ήταν υπέροχο αν φορούσε γραβάτα, αλλά δεν περιμένουμε να το κάνει».

Η πηγή πρόσθεσε ότι ο αντιπρόεδρος Βανς ήταν πιο ενοχλημένος από τον Τραμπ από την εμφάνιση και τη στάση του Ζελένσκι την τελευταία φορά. «Το θέμα με τη γραβάτα ήταν θέμα του JD όταν συνέβη για πρώτη φορά».

Ο Ζελένσκι δεν θα φορέσει γραβάτα τη Δευτέρα, ανέφεραν οι πηγές.