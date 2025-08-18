Ζελένσκι: Επιμένει στις αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας πριν από τη συνάντηση με τον Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέμεινε σήμερα στην ανάγκη να λάβει εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση πριν από τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Ελπίζω πως θα έχουμε τον χρόνο να συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική που αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας. Αυτό είναι πραγματικά το σημαντικότερο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τον Αμερικανό απεσταλμένο Κιθ Κέλογκ.

Σύμφωνα με το CNN παρά το γεγονός ότι αρχικά ο Κέλογκ είχε οριστεί απεσταλμένος του Τραμπ τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία, φαίνεται ότι τους τελευταίους μήνες έχει παραγκωνιστεί υπέρ του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Γουίτκοφ έχει επισκεφθεί αρκετές φορές τη Μόσχα για συναντήσεις με ανώτερους αξιωματούχους του Κρεμλίνου, ενώ ο Κέλογκ είχε την ευθύνη για τη διασύνδεση με το Κίεβο.

Ο Κέλογκ δεν συμμετείχε στην αμερικανική αντιπροσωπεία για τη Σύνοδο Κορυφής της Παρασκευής στην Αλάσκα. Ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε στο CNN ότι η απουσία του οφείλεται στο γεγονός ότι η ρωσική πλευρά τον θεωρεί υποστηρικτή της Ουκρανίας και η παρουσία του θα μπορούσε να ήταν «αντιπαραγωγική».

Σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, ο Κέλογκ ανέφερε ότι είχε μια «εξαιρετική συζήτηση» με τον Ζελένσκι πριν από τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο αργότερα τη Δευτέρα.

Νωρίτερα, ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ επανέλαβε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να εργαστεί παραγωγικά για την επίτευξη ειρήνης.

Όσο για τη Ρωσία, «μπορεί να αναγκαστεί να συνάψει ειρήνη μόνο μέσω της δύναμης, και ο πρόεδρος Τραμπ έχει αυτή τη δύναμη», σημείωσε ο Ζελένσκι στην πλατφόρμα X.

Пане генерале Келлог! Дякую за зустріч і за спільну роботу з нашою командою. Президент Трамп запросив сьогодні до Вашингтону Україну та інші країни Європи. Це вперше такий формат зустрічі – дуже серйозно.



Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у… pic.twitter.com/uaYK7eOUuS — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 18, 2025

Τραμπ: Μεγάλη μέρα στον Λ. Οίκο - Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα

Νωρίτερα, με ανάρτηση στο Truth Social, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο», ενόψει της κρίσιμης συνάντησης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες.

«Μεγάλη μέρα στον Λευκό Οίκο. Ποτέ δεν είχαμε τόσους πολλούς Ευρωπαίους ηγέτες εδώ ταυτόχρονα. Μεγάλη τιμή για την Αμερική!!! Ας δούμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα;;;», ανέφερε ο Τραμπ.