Ζελένσκι: Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει, πρόταση της Ρωσίας η διμερής συνάντηση - Πρέπει να συναντηθούμε

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής στον Λευκό Οίκο ότι η Ρωσία πρότεινε μια διμερή συνάντηση με την Ουκρανία, την οποία θα ακολουθήσει μια τριμερή συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχει και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Σε Συνέντευξη Τύπου μετά τη Σύνοδο Κορυφής στον Λευκό Οίκο, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι έτοιμος για «οποιαδήποτε μορφή» συνάντησης με τον Πούτιν. Είπε ότι θα συμμετάσχει στην επόμενη τριμερή συνάντηση, ανάλογα με το πώς θα πάει η πρώτη συνάντηση.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν γνωρίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την προτεινόμενη διμερή συνάντηση και ότι δεν θέλει να επιβάλει όρους στη συνάντηση, επειδή ο Πούτιν θα ακολουθήσει τους δικούς του.

«Πιστεύω άνευ όρων ότι πρέπει να συναντηθούμε και να σκεφτούμε την περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της πορείας προς το τέλος του πολέμου», είπε.

Παράλληλα, δήλωσε ότι: «Δεν χρειαζόμαστε παύση στον πόλεμο αλλά πραγματική ειρήνη», προσθέτοντας ότι συζήτησε για τις εγγυήσεις ασφαλείας με τον Ντόναλντ Τραμπ και Ευρωπαίους ηγέτες, λαμβάνοντας σημαντικό μήνυμα από τις ΗΠΑ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε ό,τι αφορά τις εγγυήσεις ασφαλείας.

«Βαθιά ευγνωμοσύνη στην Ευρώπη για τη στήριξη και την ενότητα. Είμαι βέβαιος πως ο πόλεμος θα τελειώσει. Σε πρώτο πλάνο των συζητήσεων οι εγγυήσεις ασφαλείας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό οι ΗΠΑ να είναι παρούσες σε αυτό το βήμα», ήταν η πρώτη τοποθέτηση του Ζελένσκι έξω από τον Λευκό Οίκο.

«Η Ρωσία προτείνει διμερή συνάντηση με την Ουκρανία και όχι οι ΗΠΑ και είμαστε έτοιμοι για αυτό. Ξέρουμε πως η Ρωσία θα ζητήσει τα πάντα αλλά πρέπει να συναντηθούμε», ανέφερε και συνέχισε:

«Συζητήσαμε με τον Τραμπ για την ανταλλαγή εδαφών αλλά πρέπει να καταλάβετε πως υπάρχουν υπό κατοχή εδάφη στα οποία δεν έγιναν ποτέ μάχες όπως η Κριμαία. Τις τελευταίες 1000 ημέρες έχουν καταλάβει 1% μόλις ουκρανικής γης. Συζητήσαμε για κάθε τετραγωνικό μέτρο της Ουκρανίας που έχει χυθεί το αίμα μας.

Το θέμα των εδαφών είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί ανάμεσα σε εμένα και τον Πούτιν. Προσπαθώ να πείσω τους Ευρωπαίους εταίρους μας πως υπάρχει άμεση ανάγκη για ενίσχυση του προϋπολογισμού μας. Δεν υπάρχει ημερομηνία για συνάντηση με τον Πούτιν. Αν η Ρωσία προτείνει θα γίνει αποδεκτή», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Παράλληλα, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η συζήτηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Λευκό Οίκο τη Δευτέρα περιελάμβανε σχέδια για την αγορά από την Ουκρανία αμερικανικών όπλων αξίας 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ως μέρος των εγγυήσεων ασφάλειας της χώρας.

Είπε ότι ένα άλλο μέρος των εγγυήσεων θα αφορούσε την κατασκευή drones από την Ουκρανία, μερικά από τα οποία θα αγοράζονταν από τις ΗΠΑ.