Έτοιμοι για χερσαία επιχείρηση στη Γάζα οι Ισραηλινοί - IDF: Δεν υπήρξε κανένα συμβάν στα σύνορα με τον Λίβανο

Σε πιθανή «βλάβη» απέδωσε ο ισραηλινός στρατός τις σειρήνες που ήχησαν το βράδυ της Τετάρτης στο βόρειο Ισραήλ. Σύμφωνα με εκπρόσωπο του στρατού, δεν διαπιστώθηκε καμία διείσδυση στον εναέριο χώρο από τον νότιο Λίβανο. «Δεν υπήρξε κάποιο συμβάν στον βορρά, ο συναγερμός μπορεί να οφείλεται σε βλάβη» του συστήματος ανέφερε ο εκπρόσωπος.

Νωρίτερα ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Λευκού Οίκου Τζον Κίρμπι δήλωνε ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ και δεν επιθυμούν να δουν την κρίση στην περιοχή να διευρύνεται.

«Είδαμε ρουκέτες να έρχονται από τον νότιο Λίβανο (…) στο βόρειο Ισραήλ. Προφανώς το παρακολουθούμε με μεγάλη ανησυχία. Δεν θέλουμε αυτή η σύγκρουση να διευρυνθεί ή να επεκταθεί» είπε ο Κίρμπι σε συνέντευξη που παραχώρησε στο MSNBC. Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει πως είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ να υπάρχει και ένα δεύτερο μέτωπο στο οποίο θα πρέπει να μάχεται και να αμύνεται.

Νωρίτερα, υπήρξε η πληροφορία ότι εξελίσσεται εχθρική διείσδυση από τον Λίβανο προς το Ισραήλ, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ταυτόχρονα, εσφαλμένο χαρακτήρισαν οι IDF τον συναγερμό στην εφαρμογή Home Front, που καλούσε τους Ισραηλινούς σε όλη τη χώρα να σπεύσουν στα καταφύγια.

Ετοιμάζεται η χερσαία επιχείρηση στη Γάζα

Το Ισραήλ ετοιμάζεται να κλιμακώσει τις ενέργειές του κατά της Χαμάς με χερσαία επίθεση, την ώρα που οι τρομοκράτες της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ απειλούν με νέες επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον του Τελ Αβίβ και άλλων ισραηλινών πόλεων, ενώ η Χεζμπολάχ επιτέθηκε και σήμερα με αντιαρματικό πύραυλο προκαλώντας την ισραηλινή απάντηση. Παράλληλα, η Χαμάς καλεί σε διαδήλωση στην Ιερουσαλήμ στο μουσουλμανικό τέμενος Αλ Άκσα την Παρασκευή.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ είχε φτάσει τους 1.200 και περισσότεροι από 2.700 άνθρωποι είχαν τραυματιστεί.

Το υπουργείο Υγείας της Γάζας δήλωσε ότι τουλάχιστον 1.055 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 5.184 έχουν τραυματιστεί.

«Έχουμε υποστεί εξαιρετικά βαριές απώλειες», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Κονρίκους σε μήνυμά του σε βίντεο στην πλατφόρμα Χ.

Listen in as an IDF Spokesperson LTC (res.) Jonathan Conricus provides a situational update on all fronts, as the war against Hamas continues. https://t.co/uuen9lQa0F — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

Τα θύματα ήταν στη συντριπτική τους πλειονότητα άμαχοι, που σκοτώθηκαν από πυρά μέσα σε σπίτια, σε δρόμους και στο μουσικό φεστιβάλ.

Δεκάδες Ισραηλινοί αλλά και πολίτες άλλων χωρών αιχμαλωτίστηκαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα ως όμηροι, ορισμένοι από τους οποίους εμφανίζονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να παρελαύνουν στους δρόμους.

Οι τρομοκράτες της Χαμάς που κρατούν ομήρους Ισραηλινούς στρατιώτες και πολίτες τη Δευτέρα απείλησαν ότι θα εκτελούσαν έναν αιχμάλωτο για κάθε σπίτι στη Γάζα που χτυπιόταν χωρίς προειδοποίηση, αλλά προς το παρόν δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το έχουν κάνει.

Dozens of fighter jets recently attacked over 200 targets throughout the Al Furkan neighborhood.



This is the third attack in the area during the last day, in which the IAF attacked over 450 targets in the area of ​​the neighborhood.



Al Furkan neighborhood serves as a terror- — Israeli Air Force (@IAFsite) October 11, 2023

Τι έχει συμβεί σήμερα

Ισχυρές ισραηλινές δυνάμεις έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Γάζα, δηλώνοντας ετοιμότητα για εκτέλεση της αποστολής που τους έχει ανατεθεί.





Ο μοναδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχει ξεμείνει από καύσιμα, καθώς το Ισραήλ έχει διακόψει την πρόσβαση σε ηλεκτρικό ρεύμα, καύσιμα, προϊόντα και παροχή νερού, προκειμένου να μην ενισχύεται η Χαμάς.





Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Χαμάς και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Μπένι Γκαντζ συμφώνησαν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας και κοινό «πολεμικό συμβούλιο».





Ο αριθμός των θυμάτων από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ ανήλθε σε 1.200. Την ίδια ώρα, πάνω από 1.100 Παλαιστίνιοι έχουν χάσει τη ζωή τους από τους ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στη Γάζα, σύμφωνα με την παλαιστινιακή πλευρά.





Ισραηλινά μαχητικά έπληξαν φυλάκιο στο Λίβανο ως απάντηση σε επίθεση της Χεζμπολάχ με αντιαρματικό πύραυλο.

Πέμπτη ημέρα πολέμου - Όλες οι εξελίξεις

23:28 Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει την Παρασκευή

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, με αντικείμενο τον πόλεμο που έχει κηρύξει το Ισραήλ στην παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς, η οποία έχει υπό τον έλεγχό της τη Λωρίδα της Γάζας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί εάν η συνεδρίαση θα είναι κεκλεισμένων των θυρών – όπως έγινε την Κυριακή, την επομένη της πρωτοφανούς επίθεσης που εξαπέλυσε η Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και παίρνοντας δεκάδες ομήρους, τους οποίους έχει μεταφέρει στη Λωρίδα της Γάζας.

22:33 Γαλλικό Πρακτορείο: Ο Ερντογάν διαπραγματεύεται με τη Χαμάς την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων

Ο πρόεδρος της Τουρκίας ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς με σκοπό την απελευθέρωση των ισραηλινών ομήρων που απήχθησαν από την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση, μετέδωσε απόψε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο καλά πληροφορημένες πηγές.

«Διαπραγματεύονται για την απελευθέρωση των ομήρων», δήλωσε στο AFP αξιωματούχος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες που είχε μεταδώσει νωρίτερα το τουρκικό δίκτυο Habertürk.

22:29 Οι ΗΠΑ έτοιμες να στείλουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην Ανατολική Μεσόγειο

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, που έχουν ήδη ανακοινώσει ότι στέλνουν ένα αεροπλανοφόρο (το USS Gerald Ford), συνοδευόμενο από ναυτική δύναμη, στα ανοιχτά του Ισραήλ, είναι έτοιμες «εφόσον χρειαστεί» να αναπτύξουν και ένα δεύτερο στην περιοχή, για «λόγους αποτροπής», ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

22:16 Ν. Κατς για φωταγώγηση της Βουλής στα χρώματα του Ισραήλ: Ευχαριστούμε Ελλάδα

Με ανάρτησή του στο Twitter το βράδυ της Τετάρτης, ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Νόαμ Κατς, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την απόφαση της Βουλής των Ελλήνων να προχωρήσει στη φωταγώγηση του κτιρίου της στα χρώματα της ισραηλινής σημαίας.

This evening, the Hellenic Parliament is illuminated with the flag of the State of #Israel to show its solidarity with the people of Israel and in the memory of the 1200+ murdered inhumanely by the terrorists of Hamas.

Thank you #Hellenic Parliament ευχαριστούμε Ελλάδα for… pic.twitter.com/e7V6j5jkrj — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 11, 2023

22:04 Μπλίνκεν: Οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ισραήλ ό,τι χρειάζεται

«Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν το Ισραήλ, σήμερα, αύριο και κάθε μέρα», τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ξεκαθαρίζοντας ότι οι ΗΠΑ θα δώσουν στο Ισραήλ «ό,τι χρειάζεται».

21:45 Ρωσία: Ο Πούτιν καλεί σε διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν κάλεσε σήμερα σε διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ισραήλ και των Παλαιστινίων, θεωρώντας αυτό «απαραίτητο» για να αποφευχθεί μια «επέκταση της σύγκρουσης», η οποία θα έχει συνέπειες σε όλο τον κόσμο.

21:35 Η Βουλή φωταγωγήθηκε στα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ

Με τα χρώματα της σημαίας του Ισραήλ φωταγωγήθηκε η πρόσοψη του κτιρίου της Βουλής των Ελλήνων σε ένδειξη συμπαράσταση για τις τρομοκρατικές επιθέσεις που υπέστη από τη Χαμάς ο ισραηλινός λαός.

21:11 ΗΠΑ: Καμία ένδειξη για πρόσθετους παράγοντες που επιδιώκουν να εμπλακούν στην επίθεση κατά του Ισραήλ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν βλέπουν καμιά ένδειξη για χώρες ή «πρόσθετους παράγοντες» που επιδιώκουν να εμπλακούν στην επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ, δήλωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, στρατηγός Τσαρλς Κ. Μπράουν.

20:50 Αυστρία - Γερμανία: Απαγορεύτηκαν συγκεντρώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Η αυστριακή αστυνομία απαγόρευσε προγραμματισμένη για απόψε συγκέντρωση υπέρ των Παλαιστινίων, υπό τον φόβο επεισοδίων.

20:43 Γαλλικά ΜΜΕ: Απαισιοδοξία και προβληματισμός για τη σύρραξη στη Μέση Ανατολή

Με ισχυρές δόσεις απαισιοδοξίας και προβληματισμού αντιμετωπίζουν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναλυτές και αρθρογράφοι στον γαλλικό Τύπο. Σε συνέντευξή της στην οικονομική εφημεριδα Les Echos η Μπρόνγουιν Μάντοξ, διευθύντρια της δεξαμενής σκέψης για διεθνή θέματα Chatham House, αναφέρει ότι το Ισραήλ θα πρέπει να αποφασίσει αν θα μπει ή όχι στη Γάζα και ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι το ζήτημα των ομήρων.

20:35 Αυστηρό μήνυμα Στόλτενμπεργκ σε κάθε χώρα ή οργάνωση εχθρική απέναντι στο Ισραήλ

Κάθε χώρα ή οργάνωση εχθρική απέναντι στο Ισραήλ δεν πρέπει να προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει την κατάσταση που βλέπουμε τώρα, προειδοποίησε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ.

20:22 Επικοινωνία Μπάιντεν - Νετανιάχου για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση στο Ισραήλ, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, προσθέτοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η σημερινή συνομιλία ήταν η τέταρτη μεταξύ των δύο ηγετών τις τελευταίες μέρες.

Prime Minister Benjamin Netanyahu spoke again today with US President Joe Biden.



The Prime Minister thanked the President for his powerful words of support, following their previous conversation yesterday, and for his unequivocal support for the State of Israel. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 11, 2023

20:17 Όστιν: Η βοήθεια στο Ισραήλ δεν θα εμποδίσει την υποστήριξη στην Ουκρανία

Η βοήθεια που δίδεται στο Ισραήλ μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς δεν θα εμποδίσει την υποστήριξη στην Ουκρανία, διαβεβαίωσε σήμερα από τις Βρυξέλλες, την έδρα του ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ 'Οστιν.

20:15 Μεσανατολικό: 22 Αμερικανοί και 11 Γάλλοι νεκροί από τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ

Τουλάχιστον 22 Αμερικανοί σκοτώθηκαν στο Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Αυτή τη στιγμή, μπορούμε να επιβεβαιώσουμε τους θανάτους τουλάχιστον 22 Αμερικανών πολιτών», τόνισε ο εκπρόσωπος. Προηγούμενος απολογισμός έκανε λόγο για 14 Αμερικανούς νεκρούς.

20:10 Αξιωματούχος των ΗΠΑ: Το Ιράν πιθανότατα γνώριζε ότι η Χαμάς είχε σχεδιάσει επιθέσεις κατά του Ισραήλ

Το Ιράν πιθανότατα γνώριζε ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς είχε σχεδιάσει «επιχειρήσεις κατά του Ισραήλ», αλλά η Ουάσιγκτον δεν έχει μέχρι στιγμής πληροφορίες ότι η Τεχεράνη διεύθυνε ή ενορχήστρωσε την ολέθρια επίθεση των ενόπλων της Χαμάς, δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

20:06 Μαρτυρία μάρτυρα για το μακελειό του Σαββάτου: Οι τρομοκράτες πυροβόλησαν μωρό

Η Αντι Εφράτ ήταν μία από τους πολλούς Ισραηλινούς που αιχμαλωτίστηκαν κοντά στα σύνορα της Γάζας. Τις ώρες που ακολούθησαν, τρομοκράτες της Χαμάς τη μετέφεραν βίαια ανάμεσα σε σπίτια -συχνά υπό πυροβολισμούς- στο κιμπούτς του Μπεερί, ανατολικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σε μια από αυτές τις τοποθεσίες, έγινε μάρτυρας της βαρβαρότητάς τους, καθώς βρέθηκε να παρηγορεί μια ταραγμένη γυναίκα που της είπε ότι ο σύζυγός της και η τριών μηνών κόρη της είχαν μόλις πυροβοληθεί.

19:59 Εκπρόσωπος Νετανιάχου: «Ναι, βρέθηκαν μωρά με κομμένα κεφάλια» στο Ισραήλ

Την είδηση για την εύρεση αποκεφαλισμένων μωρών από Ισραηλινούς στρατιώτες στο κιμπούτς Κφαρ Αζά μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, που προκάλεσε σοκ παγκοσμίως, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ταλ Χάινριχ, μιλώντας στο LBC.

19:53 Βρετανία: Η British Airiways διακόπτει τις πτήσεις της προς το Ισραήλ για λόγους ασφαλείας

Η βρετανική αεροπορική εταιρεία British Airways ανακοίνωσε σήμερα ότι διακόπτει για λόγους ασφαλείας τις πτήσεις της από και προς το Τελ Αβίβ, καθώς ο πόλεμος μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ συνεχίζεται για πέμπτη ημέρα.

19:43 Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός Ελλήνων από το Ισραήλ – Συγκλονιστικές μαρτυρίες

Στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συνεχίζουν να καταφθάνουν Έλληνες από το Ισραήλ. Πρόκειται κυρίως για γυναίκες και μικρά παιδιά που κατάφεραν να αποδράσουν από την φρίκη του πολέμου. Περιγράφουν τη ζωή μέσα στα καταφύγια, τις ασταμάτητες σειρήνες και μιλούν για τους συμμαθητές των παιδιών τους που έχασαν τη ζωή τους.

19:35 Χεζμπολάχ: Δεν μας τρομάζουν τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα

Ηφιλοϊρανική τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα πως η αποστολή αμερικανικών αεροπλανοφόρων στην περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν τρομάζει ούτε τους μαχητές της ούτε τον λαό.

19:16 Βρετανός ΥΠΕΞ: Τρέχει να προστατευτεί καθώς ηχούν σειρήνες για επίθεση της Χαμάς

Βίντεο από την επίσκεψη του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών, Τζέιμς Κλέβερλι, καταγράφει τις στιγμές αγωνίας που έζησε όταν στη διάρκεια επίσκεψής του στο νότιο Ισραήλ άρχισαν να ηχούν οι σειρήνες για επικείμενη πυραυλική επίθεση της Χαμάς.

18:49 Συναγερμός στο Βόρειο Ισραήλ - Μαζική επίθεση με drones από τον Λίβανο

Σύμφωνα με πληροφορίες αυτή τη στιγμή το βόρειο Ισραήλ δέχεται εναέρια επίθεση η οποία προέρχεται από το έδαφος του Λιβάνου, όπως μεταδίδουν τα ισραηλινά ΜΜΕ.

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις έλαβαν αναφορά σχετικά με «ύποπτη διείσδυση» από τον Λίβανο στον ισραηλινό εναέριο χώρο

🚨A report was recieved regarding a suspected infiltration from Lebanon into Israeli airspace. — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

18:45 ΗΠΑ: Σε επιφυλακή οι Ειδικές Δυνάμεις για την απελευθέρωση ομήρων από τη Χαμάς

Οι ΗΠΑ έχουν στείλει ειδικούς στη διάσωση ομήρων για να συμβουλεύσουν τους Ισραηλινούς για την απελευθέρωση των περίπου 150 αμάχων που κρατούνται από τους τρομοκράτες της Χαμάς, ενώ μονάδες της αμερικανικής Κοινής Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων φέρονται να έχουν τεθεί σε επιφυλακή.

18:43 Εκπρόσωπος Λευκού Οίκου: Η Χαμάς δεν είναι φίλους του παλαιστινιακού λαού, θα στηρίξουμε το Ισραήλ

Οι Ισραηλινοί έχουν δικαίωμα να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και οι τρομοκράτες της Χαμάς θέτουν τους Παλαιστίνιους σε μεγαλύτερο κίνδυνο όταν κρύβονται πίσω από τους αμάχους, είπε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας Τζον Κίρμπι κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης.

18:23 Ενός λεπτού σιγή στα θύματα του Ισραήλ στη γερμανική Βουλή

Τα μέλη του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου τήρησαν ενός λεπτού σιγή στα θύματα του πολέμου Χαμάς - Ισραήλ, κατά τη σημερινή τους συνεδρίαση.

18:18 Η Χαμάς καλεί σε διαδήλωση στην Ιερουσαλήμ

Η Χαμάς κυκλοφόρησε μια αφίσα που λέει στους Παλαιστίνιους, τους Άραβες, τους Μουσουλμάνους και τους ελεύθερους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να παρευρεθούν σε μια «Εκδήλωση στο Al-Aqsa» την Παρασκευή, στην οποία θα πορευτούν κατά των ισραηλινών συνόρων.

Hamas has released a Poster telling Palestinians, Arabs, Muslims, and Free People around the World to attend a “Al-Aqsa Flood Event” on Friday in which they will March against the Israeli Border. pic.twitter.com/kp1swkBo5V — OSINTdefender (@sentdefender) October 11, 2023

18:11 Χαμάς - Ισλαμική Τζιχάντ: Απειλές για νέες επιθέσεις με ρουκέτες σε Τελ Αβίβ και άλλες πόλεις

Νέες απειλές για επιθέσεις με ρουκέτες κατά του Τελ Αβίβ και άλλων ισραηλινών πόλεων εκτόξευσαν οι τρομοκρατικές οργανώσεις Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ.

17:44 Έκτακτο ΚΥΣΕΑ την Πέμπτη με φόντο το Μεσανατολικό

Στη σκιά των πολεμικών συγκρούσεων στη Γάζα, θα συνεδριάσει αύριο στις 12:00 στο μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ).

17:41 Νετανιάχου: Η Χαμάς είναι χειρότερη από το ISIS

Το μέγεθος της αποτρόπαιας επίθεση που εξαπέλυσε η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς κατά των ανυπεράσπιστων πολιτών μέσα στα σπίτια τους αναδεικνύει με μια φωτογραφία που ανήρτησε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

17:33 Πρεσβεία Ισραήλ: Η Εντέν Μπεν Ρουμπί δεν είναι πια ανάμεσά μας

Με νέα ανάρτηση στο Facebook η πρεσβεία του Ισραήλ στην Αθήνα αναφέρεται στην άγρια δολοφονία της νεαρής Έντεν Μπεν Ρουμπι από τους τρομοκράτες της Χαμάς.

17:30 IDF: Δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να προμηθεύουμε τον εχθρό μας με οτιδήποτε

«Γιατί το Ισραήλ έχει κλείσει από το Σάββατο, μετά την εισβολή των τρομοκρατών της Χαμάς στο έδαφός του, τα δύο συνοριακά περάσματα προς τη Λωρίδα της Γάζας, εξηγούν σε νέο βίντεο στην πλατφόρμα X οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας (IDF). «Η Χαμάς πήρε την εξουσία στη Γάζα το 2007 και έκτοτε την ελέγχει. Αντί να επενδύσει σε υποδομές για να υποστηρίξει τους πολίτες της, η Χαμάς επενδύει εκατομμύρια δολάρια για τρομοκρατικές υποδομές για να σκοτώνει Ισραηλινούς πολίτες. Αυτή είναι η επιλογή της Χαμάς. Το Ισραήλ διατηρεί δύο περάσματα στη Γάζα: Το πέρασμα του Ερέζ στον βορρά και του Κερέμ Σαλόμ στον νότο. Σε μια κανονική μέρα, μπορούσες να δεις ανθρώπους, εμπορεύματα, τρόφιμα και προμήθειες να περνούν στη Γάζα. Αλλά το Σάββατο 7η Οκτωβρίου, η Χαμάς εξαπέλυσε μια βάναυση και βάρβαρη επίθεση στο Ισραήλ. Η Χαμάς έσφαξε εκατοντάδες Ισραηλινούς, τραυμάτισε χιλιάδες και απήγαγε δεκάδες αθώους Ισραηλινούς οδηγώντας τους στη Γάζα. Η Χαμάς βομβάρδισε τη διέλευση στη Γάζα και δολοφόνησε τους στρατιώτες των IDF που είχαν τη βάση τους εκεί. Κατέστρεψαν το πέρασμα και βιντεοσκόπησαν ζωντανά τις ανεξέλεγκτες ενέργειές τους. Οπότε ναι, οι διελεύσεις μεταξύ Ισραήλ και Γάζα έκλεισαν. Όσο συνεχίζουμε να αποκρούουμε καθημερινά τις επιθέσεις από τρομοκράτες της Χαμάς, δεν θα επιτρέπουμε στη Χαμές προμήθειες και υλικά. Είμαστε σε πόλεμο με τη Χαμάς. Έναν πόλεμο που εκείνοι ξεκίνησαν. Δεν έχουμε καμία νομική υποχρέωση να προμηθεύουμε τον εχθρό μας με οτιδήποτε. Οι Ισραηλινές Δυνάμεις Άμυνας δεν έχουν επιλογή. Είμαστε εδώ για να προστατεύουμε τις οικογένειές μας», δήλωσε η εκπρόσωπος των IDF, έφεδρη ταγματάρχης Λίμπι Βάις.

IDF Spokesperson MAJ (Res.) Libby Weiss sets the record straight. pic.twitter.com/lmaBy8Zf7J — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

17:22 Νετανιάχου και Γκαντζ συμφώνησαν σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας

Επετεύχθη συμφωνία για την ένταξη του αντιπολιτευόμενου κόμματος Εθνικής Ενότητας του Μπένι Γκαντζ σε κυβέρνηση εθνικής ενότητας εν μέσω του πολέμου κατά της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς στη Γάζα μετά από ημέρες διαπραγματεύσεων, ανακοίνωσαν ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Γκαντζ σε κοινή δήλωσή τους

17:09 Ασκελόν: Νοσοκομείο χτυπήθηκε από ρουκέτες τρομοκρατών - Δεν υπάρχουν τραυματίες

Ένα νοσοκομείο στην Ασκελόν, στο νότιο Ισραήλ, χτυπήθηκε σήμερα από ρουκέτα που εκτοξεύτηκε από τη Γάζα, τον παλαιστινιακό θύλακα που ελέγχεται από την ισλαμιστική Χαμάς.

17:02 Πούτιν: Οι ΗΠΑ αυξάνουν τις εντάσεις στη Μέση Ανατολή - Το Ιράν δεν εμπλέκεται

Ο Ρώσος πρόεδρος επιτέθηκε στις ΗΠΑ κατηγορώντας τις ότι υποθάλπτουν την ένταση στη Μέση Ανατολή, ενώ χαρακτήρισε «ανεδαφικούς» τους ισχυρισμούς περί εμπλοκής του Ιράν στις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς σε ισραηλινό έδαφος.

16:44 Νέα επίθεση Ερντογάν κατά Ισραήλ: Χαρακτήρισε «σφαγή» την απάντηση στην επίθεση της Χαμάς στη Γάζα

Τη ρητορική κατά του δικαιώματος του Ισραήλ στην αυτοάμυνα απέναντι στις αιμοσταγείς τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς συνέχισε και σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ερντογάν βάλλοντας κατά των προσπαθειών εξουδετέρωσης των τρομοκρατών στη Γάζα.

15:59 Ισραήλ: Κλειστά παραμένουν τα σχολεία

Τα ισραηλινά σχολεία, που παραμένουν κλειστά από την Κυριακή λόγω της επίθεσης που εξαπέλυσε η τρομοκρατική οργάνωση της Χαμάς και του επακόλουθου πολέμου που κήρυξε κατά της το Ισραήλ, θα ξαναλειτουργήσουν την ερχόμενη Κυριακή (15/10), αλλά σε καθεστώς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ανακοίνωσε το ισραηλινό υπουργείο Παιδείας.

15:50 Χωρίς ρεύμα η Γάζα - Εκτός λειτουργίας ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός

Διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα αφού ο μοναδικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός στον αποκλεισμένο παλαιστινιακό θύλακα σταμάτησε να λειτουργεί, όπως μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης που πρόσκεινται στην τρομοκρατικη οργάνωση Χαμάς.

Το Ισραήλ διέκοψε την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στη Γάζα προχθές, Δευτέρα, στο πλαίσιο της «ολοκληρωτικής πολιορκίας» που επιβάλλει στον θύλακα σε αντίποινα για τη μαζική εισβολή Παλαιστίνιων ενόπλων στο ισραηλινό έδαφος.

15:03 Εικόνα ισοπέδωσης στη Γάζα

Τεράστιες είναι οι καταστροφές στη Λωρίδα της Γάζας μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς που ήρθαν ως «απάντηση» στην αιφνίδια επίθεση που εξαπέλυσε η τρομοκρατική επίθεση της Χαμάς το περασμένο Σάββατο.

15:00 Δεκαεπτά Βρετανοί σκοτώθηκαν ή αγνοούνται μετά τις επιθέσεις της Χαμάς

Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι μετέβη σήμερα Τετάρτη (11/10) στο Ισραήλ, για να δείξει την αλληλεγγύη του προς τον ισραηλινό λαό μετά τις επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών.

Δεκαεπτά Βρετανοί υπήκοοι, ανάμεσά τους και παιδιά, σκοτώθηκαν ή αγνοούνται στο Ισραήλ μετά τις επιθέσεις της Χαμάς το περασμένο Σάββατο.

14:06 Πρεσβεία Ισραήλ: Ζούμε τις πιο σκοτεινές μας στιγμές

Σε ανάρτηση της στο Twitter η ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα τόνισε πως «ζούμε τις πιο σκοτεινές μας στιγμές», υπογραμμίζοντας «όμως ο κόσμος στέκεται στο πλάι μας!»

12:50 Reuters: Αναπόφευκτη αλλά και δύσκολη η χερσαία επέμβαση

«Η κυβέρνηση εξακολουθεί να είναι διστακτική στην ανάληψη μιας τέτοιας πρωτοβουλίας, επειδή μπορεί να συνεπάγεται πολλές, πολλές περισσότερες ισραηλινές απώλειες» ανέφερε ένας πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ισραήλ.

11:54 «Απάντηση» των Ισραηλινών στον Λίβανο με βομβαρδισμούς

Με βομβαρδισμούς που έπληξαν πόλεις του νότιου Λιβάνου την Τετάρτη απάντησε το Ισραήλ στις αντιαρματικές ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν νωρίτερα από τη γειτονική χώρα, με τη Χεζμπολάχ να αναλαμβάνει την ευθύνη.

11:10 Εκτόξευση αντιαρματικού πυραύλου από τον Λίβανο - Ηχούν σειρήνες στο νότιο Ισραήλ

Οι σειρήνες ηχούν και πάλι στα νότια του Ισραήλ, ενώ σύμφωνα με την ενημέρωση του ισραηλινού Στρατού εκτοξεύτηκε αντιαρματικός πύραυλος από τον Λίβανο.

10:11 Κατέφθασε στο Ισραήλ το πρώτο αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ

ο πρώτο αεροσκάφος της αμερικανικής Αεροπορίας προσγειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στο Ισραήλ μεταφέροντας στρατιωτική βοήθεια στη χώρα την ώρα που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως τόσο η κεντρική αμερικανική Διοίκηση όσο και το αμερικανικό Πεντάγωνο ελέγχουν τα αποθέματά τους για να ικανοποιήσουν ισραηλινά αιτήματα για περισσότερους αντιαεροπορικούς πυραύλους και βόμβες SDB.

10:10 Η 25χρονη που κατάφερε να σώσει ένα κιμπούτς από τους ενόπλους της Χαμάς

Ως ηρωίδα αντιμετωπίζεται από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης η 25χρονη Ίνμπαρ Λίμπερμαν, η οποία καθοδήγησε την ομάδα ασφαλείας στην οποία ήταν επικεφαλής στο κιμπούτς Νιρ Αμ και απέτρεψε την εισβολή ενόπλων της Χαμάς το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Η Λίμπερμαν, συντονίστρια ασφαλείας του κιμπούτς Nir Am από τον Δεκέμβριο του 2022, άκουσε εκρήξεις νωρίς το Σάββατο, όταν οι τρομοκράτες εξαπέλυσαν την πρωτοφανή επίθεσή τους στο εβραϊκό κράτος.

09:00 Ισραηλινοί πολίτες τραγουδούν στα μπαλκόνια τον εθνικό τους ύμνο

Ρίγη συγκίνησης προκαλεί βίντεο που δείχνει ισραηλινούς να βγαίνουν αυθόρμητα στα μπαλκόνια και να τραγουδούν τον εθνικό τους ύμνο σε μια προσπάθεια να πάρουν και να δώσουν κουράγιο μετά το αιματοκύλισμα της τρομοκρατικής επίθεσης της Χαμάς που έχει στοιχίσει, μέχρι στιγμής, τη ζωή σε 1.200 συμπατριώτες τους.

«Αυθόρμητα οι κάτοικοι μιας γειτονιάς τραγούδησαν τον εθνικό ύμνο ενώ λίγο νωρίτερα έτρεχαν στα καταφύγια ακούγοντας τις σειρήνες. Το εβραϊκό κράτος είναι δυνατό και θα επικρατήσει» αναφέρε σε ανάρτησή του χρήστης του διαδικτύου ενώ και ο επίσημος λογαριασμός του Ισραήλ στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter) έγραψε: «Δεν θα λυγίσουμε».

Οι Ισραηλινοί κάτοικοι μιας γειτονιάς βγήκαν στα μπαλκόνια τους, για να τραγουδήσουν τον εθνικό τους ύμνο αφού ήχησαν οι σειρήνες για ένα ακόμη βράδυ.

Beautiful: an entire Israeli neighborhood gathers on their balconies to sing Hatikva, our national anthem.



We will not be broken. pic.twitter.com/NYBLpAdKTS — Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) October 10, 2023

Μακελειό στο Κφαρ Αζά: Εικόνες φρίκης με αποκεφαλισμένα πτώματα

Πτώματα διασκορπισμένα στους δρόμους και σακούλες με ανθρώπινες σορούς συνθέτουν ένα σκηνικό φρίκης στο άλλοτε γραφικό κιμπούτς του Ισραήλ, Κφαρ Αζά.

Μόλις πριν από λίγες ημέρες ήταν μια ισραηλινή αγροτική κοινότητα περίπου 750 ανθρώπων, αποτελούμενη κυρίως από οικογένειες με μικρά παιδιά. Τώρα έχει μετατραπεί σε νεκροταφείο, αφού οι τρομοκράτες της Χαμάς ήρθαν από τη Λωρίδα της Γάζας το Σάββατο και κατέστρεψαν το χωριό.

«Μητέρες, πατέρες, μωρά, νέες οικογένειες σκοτώθηκαν στα κρεβάτια τους, στο δωμάτιο προστασίας, στην τραπεζαρία, στον κήπο τους", δήλωσε την Τρίτη ο ισραηλινός υποστράτηγος Ιτάι Βέρουβ, εμφανώς ταραγμένος καθώς τα στρατεύματα πήγαιναν πόρτα-πόρτα για να μαζέψουν τα πτώματα των κατοίκων που σκοτώθηκαν στα σπίτια τους.





This is Kibbutz Kfar Aza. In the background is Gaza City.



On Saturday morning, Hamas terrorists charged across the fields. Some landed in paragliders.



The terrorists went house to house, massacring babies, mothers and fathers in their bedrooms.



Hamas will pay for this crime. pic.twitter.com/GxTwYYeR7o — Israel Defense Forces (@IDF) October 11, 2023

08:31 Ισραήλ: Καταστρέψαμε το προηγμένο σύστημα ανίχνευσης της Χαμάς

Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία (IAF) ισχυρίζεται ότι «κατέστρεψε ένα προηγμένο σύστημα ανίχνευσης που αναπτύχθηκε από τη [Χαμάς], το οποίο χρησιμοποιούνταν για τον εντοπισμό αεροσκαφών πάνω από τη Λωρίδα της Γάζας».

Σε ανάρτησή της στο X, πρώην Twitter, η IAF ανέφερε: «Για χρόνια, η Χαμάς δημιούργησε ένα δίκτυο καμερών υψηλής ποιότητας, κρυμμένες μέσα σε ηλιακούς θερμοσίφωνες σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τον εντοπισμό και την παρακολούθηση αεροσκαφών».

Η ανάρτηση συνοδευόταν από βίντεο που έδειχνε τα χτυπήματα.

כלי טיס של חיל-האוויר השמידו מערכת גילוי מתקדמת שפיתח ארגון הטרור חמאס, אשר שימשה לצורך גילוי כלי טייס מעל שטח הרצועה.



במשך שנים חמאס הקים רשת מצלמות איכותיות, שהוחבאו בתוך דודי שמש לאורך כל רצועת עזה, במטרה לזהות ולעקוב אחרי כלי טיס. pic.twitter.com/2TcxIL5z1E — Israeli Air Force (@IAFsite) October 11, 2023

07:00 Συνεχίζονται οι επαφές Μπάιντεν - Νετανιάχου

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συζήτησαν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξής τους χθες Τρίτη σχετικά με την υποστήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ και συμφώνησαν να παραμείνουν σε επαφή τις επόμενες ημέρες, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Παράλληλα, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε με τον ισραηλινό υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων Ρον Ντέρμερ, τον οποίο διαβεβαίωσε πως η Ουάσιγκτον υποστηρίζει το «δικαίωμα του Ισραήλ να αμυνθεί», δυο μέρες προτού επισκεφθεί το Ισραήλ (αύριο Πέμπτη), ανέφερε λακωνικό ενημερωτικό δελτίο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Από την πλευρά του, ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας της αμερικανικής προεδρίας Τζέικ Σάλιβαν δήλωσε σε δημοσιογράφους πως η Ουάσιγκτον διεξάγει συνομιλίες με το Ισραήλ και την Αίγυπτο όσον αφορά την ιδέα να προσφερθεί ασφαλής διέλευση για τους αμάχους ώστε να φύγουν από τη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός πιστεύεται πως ετοιμάζεται να εξαπολύσει χερσαία επιχείρηση ευρείας κλίμακας.