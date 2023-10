Εκπρόσωπος Νετανιάχου: «Βρέθηκαν μωρά με κομμένα κεφάλια στο Ισραήλ»

Την είδηση για την εύρεση αποκεφαλισμένων μωρών από Ισραηλινούς στρατιώτες στο κιμπούτς Κφαρ Αζά μετά την επίθεση των τρομοκρατών της Χαμάς, που προκάλεσε σοκ παγκοσμίως, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του γραφείου του Ισραηλινού πρωθυπουργού Ταλ Χάινριχ, μιλώντας στο LBC.

«Μωρά, μερικά από αυτά με κομμένα κεφάλια. Αυτό ακούμε από στρατιώτες», δήλωσε η Ταλ Χάινριχ, αποκαλύπτοντας ότι «οι εικόνες στο Κφαρ Αζά ήταν τόσο δύσκολες για να τις επεξεργαστούν που κάποιοι ξένοι δημοσιογράφοι έκαναν εμετό, ενώ πολλοί έβαλαν τα κλάματα.»

«Ναι, έκοψαν κεφάλια, έκοψαν κεφάλια», είπε με τρεμάμενη φωνή, σημειώνοντας ότι υπάρχει αναλογία ανάμεσα στην άμυνα της χώρας της και στα «αποκεφαλισμένα μωρά, τα δεμένα με το χέρι παιδιά πυροβολημένα στο κεφάλι;».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ δεν είναι σε θέση «σε αυτό το στάδιο» να επιβεβαιώσει ότι «40 μωρά δολοφονήθηκαν» στη σφαγή που διέπραξαν το Σάββατο οι τρομοκράτες της Χαμάς στο κιμπούτς Κφαρ Αζά, στο νότιο Ισραήλ, ανέφερε σήμερα ένας εκπρόσωπος.

Την Τρίτη, στον λογαριασμό @Israel στην πλατφόρμα Χ (ο επίσημος λογαριασμός του κράτους του Ισραήλ) αναρτήθηκε ένα βίντεο του ενημερωτικού σταθμού i24NEWS που έδειχνε μια δημοσιογράφο να περιγράφει, εμφανώς ταραγμένη, την καταστροφή που είδε στο κιμπούτς αυτό, σε μια επίσκεψη που οργανώθηκε για τον Τύπο υπό την προστασία του ισραηλινού στρατού.

«40 μωρά δολοφονήθηκαν» έγραφε η λεζάντα στο βίντεο αυτό.

'About 40 babies were taken out on gurneys... Cribs overturned, strollers left behind, doors left wide open'



Our correspondent @Nicole_Zedek continues to survey the horror scenes left behind in Kibbutz Kfar Aza where Hamas invaded and murdered dozens of Israelis in their homes pic.twitter.com/ZZCwDGkV8z