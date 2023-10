Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τα πτώματα δεκάδων μωρών με κομμένα κεφάλια από τη Χαμάς σε κιμπούτς στο Κφαρ Αζά.

Αυτό μετέδωσε με δάκρυα στα μάτια η δημοσιογράφος Nicole Zedek ανταποκρίτρια για το δίκτυο i24.

