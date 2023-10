Πόλεμος στο Ισραήλ

«Βράζει» για τέταρτη ημέρα η Μέση Ανατολή, με τις αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ του Ισραήλ και των τρομοκρατών της Χαμάς να συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Σύμφωνα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) εντοπίστηκαν σε ισραηλινό έδαφος σοροί 1.500 ενόπλων της Χαμάς.

«Περίπου 1.500 πτώματα ανδρών της Χαμάς έχουν βρεθεί στο Ισραήλ γύρω από τη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού αντισυνταγματάρχης Ρίτσαρντ Χεχτ, οι δηλώσεις του οποίου μαρτυρούν το εύρος της άνευ προηγουμένου επίθεσης που εξαπέλυσε το Σάββατο η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Την σημερινή, τέταρτη ημέρα των εχθροπραξιών, «ο στρατός έχει ανακτήσει τον έλεγχο του φράκτη στα σύνορα" με τη Γάζα, "αλλά ακόμη μπορούν να υπάρξουν διεισδύσεις», πρόσθεσε ο Χεχτ.

Ωστόσο "γνωρίζουμε ότι από τη χθεσινή νύχτα, κανείς δεν εισήλθε" στο Ισραήλ από τη Λωρίδα της Γάζας, πρόσθεσε.

Ο στρατός έχει "σχεδόν ολοκληρώσει" την εκκένωση 24 τοποθεσιών που βρίσκονται κοντά στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας, την απομάκρυνση των κατοίκων των οποίων είχε αποφασίσει.

Quieter night in Israel, two firefights on Gaza periphery overnight. Entire perimeter is now secure as per IDF spox. New figure is approx 1500 Hamas killed in Israel since Saturday.



In Gaza, hundreds of hits on middle class high rise neighbourhood Rimal overnight. — Bethan McKernan (@mck_beth) October 10, 2023

Στον επίσημο λογαριασμό στο Twitter, η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 200 στόχοι επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Γάζα. «Τις τελευταίες ώρες, πολεμικά αεροσκάφη και σκάφη των IDF επιτέθηκαν σε πολλούς στόχους των τρομοκρατικών οργανώσεων σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε περισσότερους από 200 στόχους σε όλη τη γειτονιά Ριμάλ και στο Χαν Γιουνίς», ανέφεραν.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip.



Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0 — Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023

מטוסי תובלה של חיל-האוויר (מסוג "קרנף" ו"שמשון"), הטיסו הלילה חזרה ארצה מאות לוחמי צה״ל ששהו בחו״ל, כדי לקחת חלק בלחימה במלחמת "חרבות ברזל", כחלק ממאמציו של צה״ל לרכז כוחות נוספים להמשך לחימה. pic.twitter.com/JWJmRzZn44 — Israeli Air Force (@IAFsite) October 10, 2023

Συμβούλευσε παράλληλα τους κατοίκους στη Γάζα να φύγουν από το μοναδικό πέρασμα που ελέγχεται, από την Αίγυπτο, αλλά αργότερα δήλωσε ότι το πέρασμα είναι επίσης κλειστό. Παράλληλα επιβεβαίωσε ότι ο αριθμός των νεκρών Ισραηλινών από την επίθεση της Χαμάς είναι 900.

Λίγο νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο 38 επιπλέον στρατιωτών τις προηγούμενες ώρες σε συγκρούσεις με τη Χαμάς, ενώ επιβεβαίωσε και τη δολοφονία του υποδιοικητή της 300ης Ταξιαρχίας, Αντισυνταγματάρχη Alim Saad, κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιδρομής σε ισραηλινό παρατηρητήριο κοντά τα σύνορα του Λίβανου, για τα οποία ανέλαβαν την ευθύνη Παλαιστίνιοι του κινήματος Τζιχάντ στον Λίβανο.

These are just some of the faces of the fallen soldiers in the war against Hamas.



We stand by their families in this devastating time and together, we will carry on their memory. pic.twitter.com/Hm0n9sT4lx — Israel Defense Forces (@IDF) October 10, 2023

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έχει απειλήσει ότι αν γίνονται ισραηλινά χτυπήματα χωρίς προειδοποίηση τότε ισραηλινοί αιχμάλωτοι, όπου ο αριθμός τους είναι απροσδιόριστος, θα εκτελούνται δημόσια και η εκτέλεση θα βιντεοσκοπείται και θα ανεβαίνει στο διαδίκτυο, ενώ, αξίζει να σημειωθεί πως, οι στόχοι εναντίον της Χαμάς είναι εκατοντάδες σε ένα 24ωρο, με τους Ισραηλινούς να χτυπούν και από θάλασσα και από αέρα.

Η τρομοκρατική παλαιστινιακή οργάνωση ξεκαθάρισε ότι δεν θα ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωσή τους εάν δεν σταματήσουν οι βομβαρδισμοί.

Από τη δική του πλευρά ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, χθες, στο διάγγελμά του είπε ότι αυτό που αντιμετωπίζει η Χαμάς τώρα είναι μόνο η αρχή και έκανε σύγκριση των πρακτικών που χρησιμοποιεί η Χαμάς με αυτές της τρομοκρατικής οργάνωσης του ισλαμικού κράτους λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα χρησιμοποιηθεί η απόλυτη δύναμη εναντίον της Χαμάς».

«Ανέκαθεν γνωρίζαμε ποια είναι η Χαμάς. Τώρα όλος ο κόσμος γνωρίζει. Η Χαμάς είναι Ισλαμικό Κράτος. Και θα την νικήσουμε όπως ο πεφωτισμένος κόσμος νίκησε το Ισλαμικό Κράτος. Αυτός ο απαίσιος εχθρός ήθελε πόλεμο και πόλεμο θα έχει».

Διαβεβαίωσε πως όταν αυτός ο πόλεμος τελειώσει, οι εχθροί του εβραϊκού κράτους θα συνειδητοποιήσουν πως «ήταν τρομερό λάθος να επιτεθούν στο Ισραήλ». Αυτό που θα πάθουν θα τους συνετίσει «για πολλές γενιές», υποστήριξε.

Israel is at war.



We didn’t want this war.



It was forced upon us in the most brutal and savage way.

But though Israel didn’t start this war, Israel will finish it.



Once, the Jewish people were stateless.

Once, the Jewish people were defenseless.

No longer.



Hamas will… pic.twitter.com/eVECGnzLu3 — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) October 9, 2023

Η χερσαία δύναμη ακόμη δεν έχει έρθει αλλά περιπλέκεται η κατάσταση λόγω των ομήρων. Συνολικά 300.000 έφεδροι ισραηλινοί έχουν κληθεί στα όπλα και αυτή τη στιγμή παρατάσσονται στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι έχει επιστρατεύσει έναν πρωτοφανή αριθμό 300.000 εφέδρων και επιβάλλει πλήρη αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας, γεγονός που – σύμφωνα με το Reuters - σημαίνει ότι μπορεί να σχεδιάζει χερσαία επίθεση εκεί για να νικήσει τη Χαμάς.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας, Γιόαβ Γκαλάντ στη Γάζα δεν υπάρχει: «ούτε ηλεκτρικό, ούτε τρόφιμα, ούτε νερό, ούτε καύσιμα – όλα κλείνουν. Κάνουμε πόλεμο με κτήνη και θα δράσουμε ανάλογα».

Israel Defense Minister Yoav Gallant:



"I have ordered a complete siege on the Gaza Strip. There will be no electricity, no food, no fuel, everything is closed. We are fighting human animals and we will act accordingly." pic.twitter.com/bix0Rn3myA — Middle East Observer (@ME_Observer_) October 9, 2023

It is getting horrible in #Gaza !pic.twitter.com/4m7lnTcEli — Nour Naim| نور نعيم (@NourNaim88) October 9, 2023

Τι συνέβη τη Δευτέρα (09/10)

Οι μαζικές ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις συνεχίζουν να πλήττουν τη Γάζα, καθώς οι φόβοι για χερσαία εισβολή συνεχίζουν να εντείνονται.

Οι Ταξιαρχίες αλ Κάσαμ της Χαμάς έχουν απειλήσει να εκτελέσουν Ισραηλινούς αιχμαλώτους αν το Ισραήλ συνεχίσει να βομβαρδίζει και να σκοτώνει αμάχους στη Γάζα.

Το Ισραήλ έχει πει ότι τα σύνορά του με τη Γάζα δεν «είναι ακόμη απολύτως ασφαλή», παρότι οι δυνάμεις του έχουν τον πλήρη έλεγχο των κοινοτήτων που είχαν δεχθεί επίθεση από τη Χαμάς. Ο στρατός αναγνώρισε ότι ορισμένοι Παλαιστίνιοι τρομοκράτες μπορεί να βρίσκονται ακόμη ελεύθεροι ή ακόμη και να συνεχίζουν να εισέρχονται στη χώρα.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο σημερινός βομβαρδισμός της Γάζας είναι «μόνο η αρχή», χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκεινίσεις περαιτέρω αν θα ακολουθήσει χερσαία εισβολή.

Η ισραηλινή υπηρεσία διάσωσης ZAKA δήλωσε ότι περισσότερα από 100 πτώματα έχουν βρεθεί στο Μπέερι, ένα μικρό κιμπούτς στο νότιο Ισραήλ, μετά την επίθεση που δέχθηκε από ένοπλους Παλαιστίνιους το Σάββατο.

Η Χαμάς είναι ανοιχτή σε συζητήσεις για μια πιθανή εκεχειρία με το Ισραήλ, έχοντας "πετύχει τους στόχους της", δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος.

Ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται και στις δύο πλευρές

Ο αριθμός των νεκρών στο Ισραήλ έχει αυξηθεί σε τουλάχιστον 900 , ενώ 2.616 είναι οι τραυματίες, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. Ο απολογισμός των νεκρών στη Γάζα έχει ανέλθει σε 704.

έχει αυξηθεί σε , ενώ σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές. 11 Αμερικανοί πολίτες έχουν επιβεβαιωθεί ότι σκοτώθηκαν στο Ισραήλ , ενώ περισσότεροι από δέκα Βρετανοί πολίτες υπάρχει φόβος ότι είναι νεκροί ή αγνοούνται.

έχουν επιβεβαιωθεί ότι , ενώ περισσότεροι από δέκα Βρετανοί πολίτες υπάρχει φόβος ότι είναι νεκροί ή αγνοούνται. Δεκάδες άνθρωποι κρατούνται όμηροι από τη Χαμάς, κυρίως στη Γάζα.

Εκπρόσωπος της Χαμάς δήλωσε ότι τέσσερις όμηροι σκοτώθηκαν σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές -κάτι που όμως δεν έχει επαληθευτεί

Η Γάζα σε κατάσταση «πλήρους αποκλεισμού»

Ο ισραηλινός στρατός ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές στη Γάζα το μεσημέρι, αφού δήλωσε ότι περισσότεροι από 500 στόχοι της Χαμάς επλήγησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ διέταξε πλήρη αποκλεισμό, εμποδίζοντας μεταξύ άλλων την είσοδο τροφίμων, νερού και ηλεκτρικής ενέργειας.

Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις

10:20 ΗΠΑ: Προειδοποίηση στη Χεζμπολάχ να μην ανοίξει νέο μέτωπο με το Ισραήλ



Αξιωματούχος του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ προειδοποίησε τη Χεζμπολάχ για τις συνέπειες της λήψης μιας «λανθασμένης απόφασης» να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο με το Ισραήλ εν μέσω της απάντησης του στις επιθέσεις της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

10:02 Μεσανατολικό: Διπλωματικές ενέργειες του Κατάρ για την ανταλλαγή αιχμαλώτων

Προκειμένου να απελευθερωθούν γυναίκες και παιδιά από το Ισραήλ που απήχθησαν από τη Χαμάς, το Κατάρ αναλαμβάνει διπλωματική πρωτοβουλία και προωθεί την ανταλλαγή αυτών των αιχμαλώτων με γυναίκες και παιδιά από την Παλαιστίνη, αναφέρει το Reuters.

9:48 Αποτρόπαιο βίντεο καταγράφει τρομοκράτες της Χαμάς να απαγάγουν Ισραηλινή με τα δύο παιδιά της (vid)

Παγκόσμια κατακραυγή προκαλούν οι εικόνες απαγωγής μιας Ισραηλινής μητέρας και των δύο μωρών παιδιών της από τους τρομοκράτες της Χαμάς - που έχουν προκαλέσει το θάνατο σε πάνω από 900 Ισραηλινούς - και το οποίο κάνει το γύρο του διαδικτύου, δημοσιεύει η Daily mail, αλλά και άλλα διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα.

9:42 Μεσανατολικό: 1.000 νεκροί Ισραηλινοί - 2.600 τραυματίες από την επίθεση της Χαμάς

Στους 1.000 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι Ισραηλινοί που έχασαν τη ζωή τους και στους 2.600 οι τραυματίες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

9:33 Οικογένεια ισραηλινών: «Ακούγαμε πυροβολισμούς από παντού - Όλο το σπίτι γέμισε σφαίρες»

Τα μέλη μιας ισραηλινής οικογένειας που επέζησε από την επίθεση της Χαμάς στο σπίτι τους περιέγραψαν τον τρόμο που εξαπέλυσαν οι ισλαμιστές τρομοκράτες κατά την άνευ προηγουμένου επίθεσή τους στο νότιο Ισραήλ το περασμένο Σάββατο.

9:21 Σύνοδος της ΕΕ στο Ομάν: Στο επίκεντρο το Μεσανατολικό

H κατάσταση στη Μέση Ανατολή θα τεθεί επί τάπητος κατά την τακτική συνάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου των χωρών του Κόλπου στο Σουλτανάτο του Ομάν, που θα πραγματοποιηθεί παρουσία και του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη. Οι εργασίες της Συνόδου που ήταν προγραμματισμένη από καιρό, ξεκινούν σήμερα, αναφέρει η ΕΡΤ.



9:03 Κλειστό το παραμεθόριο πέρασμα ανάμεσα στη Γάζα και την Αίγυπτο

Ο ισραηλινός στρατός αναθεώρησε την Τρίτη τη σύσταση ενός εκ των εκπροσώπων του να κατευθυνθούν οι Παλαιστίνιοι που διαφεύγουν από τις αεροπορικές επιδρομές του στη Λωρίδα της Γάζας προς την Αίγυπτο, λέγοντας σε επόμενη ανακοίνωση ότι το κύριο πέρασμα στα σύνορα αυτά είναι επί του παρόντος κλειστό.

8:58 Μπάιντεν: Τουλάχιστον 11 Αμερικανοί μεταξύ των θυμάτων της Χαμάς - Θυμίζει την 11η Σεπτεμβρίου

Τουλάχιστον 11 Αμερικανοί σκοτώθηκαν από τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν. Παράλληλα, θεώρησε πιθανό να συμπεριλαμβάνονται Αμερικανοί στους ομήρους της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης.

8:56 Αυστραλία: Αντιδράσεις για την πορεία με συνθήματα κατά του Ισραήλ

Ο πολιτικός κόσμος στην Αυστραλία αντέδρασε έντονα μετά τη συγκέντρωση και πορεία που πραγματοποίησαν περίπου χίλια άτομα από το δημαρχείο του Σίδνεϊ μέχρι την Όπερα, κατά την πορεία ακούστηκαν υβριστικά συνθήματα εναντίον του Ισραήλ και των Εβραίων. Αυτό αναφέρει η ΕΡΤ και προσθέτει ότι τον αποτροπιασμό τους εξέφρασαν ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανίζι, κόμματα της αντιπολίτευσης και κοινωνικοί φορείς.

8:50 «Αγριότητα σε επίπεδο ISIS» η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

8:15 Ισραήλ: Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ανακτήσει τον έλεγχο του φράχτη στη Γάζα

Το Ισραήλ έχει ανακτήσει τον έλεγχο του μεθοριακού φράκτη στα σύνορα της Γκάζας, τον οποίο είχαν παραβιάσει οι παλαιστίνιοι ένοπλοι της Χαμάς, που πραγματοποίησαν το σαββατοκύριακο μαζική εισβολή στο ισραηλινό έδαφος, και ναρκοθετεί τα τμήματα στα οποία ο φράκτης είχε παραβιαστεί, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων.

8:11 ΗΠΑ: Δεν σχεδιάζουν ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει καμιά πρόθεση να αναπτύξει δυνάμεις στο πεδίο μετά την επίθεση εναντίον του Ισραήλ που εξαπέλυσε το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, πάντως θα προστατεύσει τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή, διαβεβαίωσε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου χθες Δευτέρα.

7:47 ΗΠΑ, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία και Ιταλία καλούν το Ιράν να μην «εξαπλώσει τη σύρραξη»

Οι πρόεδροι των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν και της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, ο καγκελάριος της Γερμανίας Όλαφ Σολτς και οι πρωθυπουργοί της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ και της Ιταλίας Τζόρτζα Μελόνι αξίωσαν χθες Δευτέρα το βράδυ από το Ιράν να «μην εξαπλώσει τη σύρραξη πέραν της (Λωρίδας της) Γάζας», μετά την ευρείας κλίμακας επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ το Σάββατο και την ισραηλινή επιχείρηση σε εξέλιξη.

7:28 Επτά πολίτες της Αργεντινής σκοτώθηκαν στο Ισραήλ και άλλοι 15 αγνοούνται

Επτά πολίτες της Αργεντινής έχασαν τη ζωή τους στην ευρείας κλίμακας επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ που εξαπολύθηκε το Σάββατο και άλλοι 15 ακόμη αγνοούνται, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής, ο Σαντιάγο Καφιέρο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της διπλωματίας της Αργεντινής, 625 υπήκοοι της χώρας έχουν ζητήσει τη βοήθεια των αρχών για να επαναπατριστούν.