Επικοινωνία Μπάιντεν - Νετανιάχου: Συζητήθηκε η στήριξη στο Ισραήλ και η προστασία των αμάχων

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι συζήτησε την υποστήριξη προς το Ισραήλ στην τηλεφωνική του επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου την Τρίτη, μετά τη συνάντηση με τις ομάδες εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ «για να καθοδηγήσουν τα επόμενα βήματα».

.@VP and I sat down with our teams to receive a situation update on the terrorist attack in Israel and to direct next steps.



We connected with Prime Minister Netanyahu to discuss coordination to support Israel, deter hostile actors, and protect innocent people.