Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα: Η Χαμάς είναι ISIS

Ο Ισραηλινός πρέσβης στην Αθήνα, Νόαμ Κατζ, υπό το φως των αποκαλύψεων για την αγριότητα με την οποία έδρασαν οι τρομοκράτες της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, σφάζοντας εκατοντάδες ανθρώπους και αποκεφαλίζοντας ακόμα και μωρά έκανε μια οργισμένη ανάρτηση.

Please share if you agree. pic.twitter.com/0Zpou9IZgu — 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) October 10, 2023

Συγκεκριμένα, εξισώνει τη Χαμάς με την τρομοκρατική οργάνωση ISIS που είναι γνωστή για την αγριότητα και τους αποκεφαλισμούς ομήρων της.

Όπως μεταδόθηκε νωρίτερα σήμερα, οι ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τα πτώματα δεκάδων αποκεφαλισμένων μωρών σε κιμπούτς στο Κφαρ Αζά όπου εισέβαλε η Χαμάς.

Αυτό μετέδωσε με δάκρυα στα μάτια η δημοσιογράφος Nicole Zedek ανταποκρίτρια για το δίκτυο i24.

JUST IN: Israeli soldiers have found the bodies of dozens of babies with their heads cut off by Hamas.



Reporter Nicole Zedek was on the ground in Israel as she became emotional when sharing the news.



“I'm talking to some of the soldiers and they say what they've witnessed as… pic.twitter.com/zBS2fFhSk7 — Collin Rugg (@CollinRugg) October 10, 2023



«Μιλάω με μερικούς από τους στρατιώτες και λένε τι είδαν καθώς περπατούσαν μέσα από αυτά τα διαφορετικά σπίτια, αυτές τις διαφορετικές κοινότητες».

«Μωρά, τα κεφάλια τους κομμένα. Αυτό είπαν. Πυροβολημένες οικογένειες που εκτελέστηκαν πάνω στα κρεβάτια τους. Μπορείτε να δείτε μερικούς από αυτούς τους στρατιώτες να παρηγορούν ο ένας τον άλλον. Πολλοί από αυτούς έφεδροι, που μπήκαν στη δράση, αφήνοντας πίσω και τις δικές τους οικογένειες, χωρίς να γνωρίζουν την απόλυτη φρίκη που θα συναντούσαν.», αναφέρει χαρακτηριστικά η ρεπόρτερ.

Και σε ένα άλλο κιμπούτς, σε αυτό του Μπεερί, όπως ανακοίνωσε μη κυβερνητική οργάνωση, οι ισραηλινοί στρατιώτες εντόπισαν περισσότερες από 100 σορούς θυμάτων των τρομοκρατών.