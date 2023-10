Φρεγάτα «Ψαρά»: Συμμετέχει στη νατοϊκή δύναμη ανοικτά του Ισραήλ

Τη διάθεση της φρεγάτας «ΨΑΡΑ» φαίνεται ότι αποφάσισε το ελληνικό επιτελείο προκειμένου να αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο εγγύς των ακτών του Ισραήλ στα πλαίσια της νατοϊκής δύναμης SNMG 2.

Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του γενικά αξιόπιστου λογαριασμού @sentdefender στην πλατφόρμα Χ «το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό φέρεται να έχει τεθεί σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας με την ελληνική φρεγάτα "Ψαρά" να αναπτύσσεται μαζί με τη Μόνιμη Νατοϊκή Ναυτική Ομάδα 2 στην Ανατολική Μεσόγειο για επιχειρήσεις μαζί με το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford και την ομάδα κρούσης του.»

The Greek Navy has reportedly been placed into a Heightened State of Readiness with the Greek Hydra-Class Frigate “Psara” being Deployed alongside Standing NATO Maritime Group 2 to the Eastern Mediterranean for Operations alongside the USS Gerald R. Ford Aircraft Carrier and her… pic.twitter.com/hZRwFmnyhe