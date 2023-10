«Αγριότητα σε επίπεδο ISIS» η επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, λέει Αμερικανός αξιωματούχος

Ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος συνέκρινε την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ με «αγριότητα στο επίπεδο του ISIS», άποψη που απηχεί τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος είπε τη Δευτέρα ότι η επίθεση της Χαμάς αντικατοπτρίζει εκείνες που πραγματοποίησε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν είπε ότι τουλάχιστον 11 Αμερικανοί πολίτες ήταν μεταξύ των νεκρών στο Ισραήλ και πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί πολίτες είναι πιθανόν μεταξύ των ομήρων της Χαμάς.

«Έχω δώσει οδηγίες στην ομάδα μου να συνεργαστεί με τους Ισραηλινούς ομολόγους τους για κάθε πτυχή της κρίσης ομήρων, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής πληροφοριών», δήλωσε ο πρόεδρος Μπάιντεν σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον Λευκό Οίκο.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι φρικαλεότητες που διέπραξε η Χαμάς κατά τη διάρκεια της επίθεσής της στο Ισραήλ αντικατοπτρίζουν εκείνες που διαπράττει η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο Νετανιάχου σε ραδιοτηλεοπτικές δηλώσεις εξιστόρησε πώς κάποιοι Ισραηλινοί σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εισβολής της Χαμάς, λέγοντας ότι εκτελέστηκαν δεμένα παιδιά. Αυτό, είπε, ήταν ισάξιο με τις βάναυσες δολοφονίες που πραγματοποίησε το Ισλαμικό Κράτος, γνωστό και ως ISIS.

