Μεσανατολικό: 1.000 νεκροί Ισραηλινοί - 2.600 τραυματίες από την επίθεση της Χαμάς

Στους 1.000 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι Ισραηλινοί που έχασαν τη ζωή τους και στους 2.600 οι τραυματίες μετά την επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς στο νότιο Ισραήλ.

Νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τον θάνατο 38 επιπλέον στρατιωτών κατά τις προηγούμενες ώρες σε συγκρούσεις με τη Χαμάς, ενώ επιβεβαίωσε και τη δολοφονία του υποδιοικητή της 300ης Ταξιαρχίας, Αντισυνταγματάρχη Alim Saad, κατά τη διάρκεια προηγούμενης επιδρομής σε ισραηλινό παρατηρητήριο κοντά τα σύνορα του Λίβανου, για τα οποία ανέλαβαν την ευθύνη Παλαιστίνιοι του κινήματος Τζιχάντ, στον Λίβανο.

