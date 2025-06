Με κομμένη την ανάσα οι αγορές

Το αιώνιο ερώτημα των επενδυτών σε ολόκληρο τον πλανήτη, που ταλαιπωρεί κάθε Κυριακή απόγευμα, έως ότου ανοίξουν οι αγορές. Στο σημερινό μου άρθρο λόγω και της ιδιαιτερότητας της κατάστασης θα αναλύσω πόσο λανθασμένη είναι η συγκεκριμένη αντίληψη και πόσο απομακρύνει από τη μεγάλη εικόνα.

Κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει την «ημέρα ανεξαρτησίας» που γκρέμισε τις ευρωπαϊκές αγορές και έκανε το 98% των αναλυτών να βλέπουν κατάρρευση για ακόμη μία φορά. Και εκείνη την εβδομάδα κάποιοι ξύπνησαν βλέποντας ένα +9% στον S&P 500! Η συνέχεια γνωστή νέα υψηλά στις ευρωπαϊκές αγορές μια ανάσα έφθασαν και οι αμερικάνικοι δείκτες από τα υψηλά τους, για να έρθει το γεγονός που χάλασε την ανοδική πορεία την Παρασκευή και 13 (σημαδιακό;).



Είναι όμως έτσι ή το γεγονός απλά επιβαρύνει την ήδη διαλυμένη εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας που κρατιέται με «αναβολικά» και αποζητά τον πόλεμο για να σωθεί. «Δημιουργική καταστροφή», λέμε στην οικονομία, όταν έρχεται μια κρίση, και χτίσιμο από την αρχή σε όλα καθώς (όπως έλεγε και ο δικός μας ο Ηράκλειτος), «Πατήρ πάντων ο πόλεμος»! Όλα δείχνουν ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ανά τον πλανήτη δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν με σύνεση αυτό που τους δόθηκε με τόσο κόπο και αίμα από τις προηγούμενες γενιές και θέλουν να το επαναλάβουν με τον εύκολο τρόπο. Εξάλλου οι λαοί πληρώνουν πάντοτε το τίμημα!

Χαρακτηριστικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι πίσω από όλες τις εξελίξεις παίζεται το μεγάλο παιχνίδι για την κυριαρχία στην επόμενη εποχή της τεχνολογικής επανάστασης, αποτελεί και η χθεσινή είδηση του Reuters ότι στις συνομιλίες του Λονδίνου το Πεκίνο δε δεσμεύτηκε να χορηγήσει άδεια εξαγωγής για ορισμένους εξειδικευμένους μαγνήτες σπάνιων γαιών που χρειάζονται οι αμερικανικές στρατιωτικές βιομηχανίες για την κατασκευή μαχητικών αεροσκαφών και πυραυλικών συστημάτων, ανέφεραν οι πηγές. Παράλληλα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υποσχέθηκαν να άρουν τους περιορισμούς στις εξαγωγές προηγμένων τσιπ τεχνητής νοημοσύνης προς την Κίνα, λόγω των ανησυχιών τους ότι έχουν και στρατιωτικές εφαρμογές. Και ο νοών νοείτω!

Πώς θα ανοίξουν οι αγορές τη Δευτέρα;

Ως τίτλος του σημερινού άρθρου σίγουρα τραβάει το ενδιαφέρον, καθώς πολλοί θα περιμένουν να ακούσουν ότι θα ανοίξουν +2% για συγκεκριμένους λόγους, ενώ οι SHORT, οι INSIDERS και ο Μπάφετ θα περιμένουν ένα γενναίο -5%! Κι όμως εδώ σύμφωνα με μια θεωρία πολύ δημοφιλής στο διαδίκτυο και μάλιστα υπάρχουν ειδικά φόρουμ στο Reddit και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα Χ με την ονομασία «Pentagon Pizza Report» (Αναφορά Πίτσας Πενταγώνου), με 38.000 ακολούθους, μπορούμε να δούμε ποιος θα βγει και πάλι κερδισμένος (ποιος αγόραζε Domino’s pizza;). Ο λογαριασμός αυτός καταγράφει πότε οι παραγγελίες σε ένα κατάστημα της αλυσίδας Domino’s, που βρίσκεται κοντά στο Υπουργείο Άμυνας, ξεπερνούν το συνηθισμένο επίπεδο. Σύμφωνα με αυτόν τον λογαριασμό, αυτό συνέβη και το βράδυ της Πέμπτης, όταν κορυφώθηκαν οι παραγγελίες λίγο πριν κλείσει η πιτσαρία και λίγο πριν ξεκινήσει η ισραηλινή επίθεση στο Ιράν. Οι χρήστες του διαδικτύου εκτιμούν ότι η θεωρία επιβεβαιώθηκε μέσω μιας ανάρτησης του Αμερικανού Πρεσβευτή στο Ισραήλ, του Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος κάλεσε τον κόσμο, μερικά λεπτά πριν από τα πλήγματα, «να προσευχηθεί για την Ιερουσαλήμ».

Πέρα από τα συνωμοσιολογικά, οι αγορές περιμένουν τη Δευτέρα με τη μεγαλύτερη αγωνία των τελευταίων ετών την κατεύθυνση που θα δοθεί, καθώς το τεχνικό σήμα του S&P 500 εάν δεν επανέλθει άμεσα θα μας οδηγήσει σε τιμές που πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους!

Κάθε αγορά θα αντιδράσει διαφορετικά

Οι αγορές μπορεί να είναι συγκοινωνούντα δοχεία αλλά κάθε αγορά αντιδράει διαφορετικά, καθώς οι επενδυτές που ενασχολούνται στις ΗΠΑ διαφέρουν από τους Ευρωπαίους, τους Ιάπωνες κλπ. Η Wall Street έχει τα δικά της παιδιά που ελέγχουν το 70% του «πλανητικού αέρινου τζόγου» και με τους περισσότερους insiders εκτός αγοράς είναι εμφανές τι θέλουν. Οι ευρωπαϊκές αγορές που αποτελούν τη “«μεγάλη ευκαιρία» του αιώνα θα ακολουθήσουν την παγκόσμια διάθεση και ο «μουτζούρης» θα μείνει εκεί που του αξίζει.



Στην ειδησιογραφία του σαββατοκύριακου θα διαβάσατε για τα ενεργειακά προβλήματα που θα προκύψουν καθώς οι traders θεώρησαν την επίθεση του Ισραήλ ως εξαιρετικά σημαντικό γεωπολιτικό γεγονός από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία, με τις τιμές του αργού πετρελαίου να κλείνουν στο υψηλότερο επίπεδό τους από τον Μάρτιο του 2022. Αλλά και τα ευρωπαϊκά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης φυσικού αερίου αυξήθηκαν σχεδόν κατά 5%, ξεπερνώντας τα 38 ευρώ/MWh. Όπως έγινε γνωστό την Παρασκευή το Ισραήλ διέταξε ήδη το κλείσιμο του τεράστιου κοιτάσματος φυσικού αερίου Λεβιάθαν, διακόπτοντας μια κρίσιμη γραμμή εφοδιασμού προς την Αίγυπτο.



Η Chevron, η διαχειρίστρια εταιρεία του Λεβιάθαν, επιβεβαίωσε τη διακοπή την Παρασκευή, μετά την έκδοση της εντολής από το Υπουργείο Ενέργειας του Ισραήλ, επικαλούμενη κλιμακούμενες απειλές για την ασφάλεια. Η Αίγυπτος, αντιμετωπίζοντας την κορύφωση της καλοκαιρινής ζήτησης και ένα αυξανόμενο εγχώριο έλλειμμα φυσικού αερίου, θα κληθεί τώρα να προχωρήσει σε έκτακτες αγορές LNG νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα, περιορίζοντας την ήδη εύθραυστη παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

Είναι απλά μια εικόνα της κατεύθυνσης που θέλουν να περάσουν στις αγορές. Αύριο μπορεί να αντιστραφεί η εν λόγω εικόνα με μια είδηση, όπως αυτήν που παίζει τελευταία ότι Μακρόν και Μέρτς θα σώσουν την εικόνα ή ότι θα βγει μπροστά ο Πούτιν με τον Τραμπ, όπως και στο Ουκρανικό ή θα εμφανιστεί ο Κιάνου Ριβς ως εξωγήινος και θα σώσει την ανθρωπότητα! Εάν δε συμβεί τίποτε από όλα αυτά τότε την πορεία θα τη δείτε να ακολουθεί και πάλι την απαισιοδοξία των ειδικών, έως ότου ένα τουίτ επαναφέρει την ισορροπία και πάλι, εάν είναι τόσο απλό.

Τι θα συμβεί στο ΧΑ

Η εγχώρια αγορά αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για ελάχιστους ενασχολούμενους πλην ξένων διαχειριστών και τραπεζιτών. Οπότε εδώ τα πράγματα είναι πολύ απλά. Εάν και αποτελούμε τη «μεγαλύτερη επενδυτική ευκαιρία» του πλανήτη, όταν το διεθνές κλίμα υποχωρήσει δραματικά, το κάτι παραπάνω θα το δούμε στις αγαπημένες μετοχές τους, καθώς υπάρχουν πολλά κέρδη και πολλοί «καλοθελητές» να πληρώσουν σήμερα κάτι πολύ παραπάνω από ότι πριν 3 χρόνια! Σίγουρα θα τους βρουν στις «Buy the Dip» τεχνικά περιοχές, καθώς το αφήγημα του success story έχει εισχωρήσει στους ελάχιστους κωδικούς του ΧΑ. Όταν αγόρασες μια μετοχή στο 1 ευρώ πήγε στο 10 και πέσει στο 8 δεν κοιτάς που ήταν όταν αγόρασε ο ξένος αλλά που πήγε. Άρα εσύ την αγοράζεις γιατί είναι ευκαιρία στο 8, στο 7, στο 6, στο 5 κ.ο.κ. και ο άλλος γράφει κέρδη. Πολύ απλά!

Όσον αφορά στους ελάχιστους εγχώριους επενδυτές, αυτοί γνωρίζουν μόνοι τους, ως ειδικοί, τι θα κάνουν οι αγορές και όσοι «τολμήσουν» να τους συμβουλεύσουν αποτελούν απλά «πονηρούς επαγγελματίες» που θέλουν να τους κλέψουν τα χαρτιά ή να πάρουν μια προμήθεια 0,5%! Επίσης, οι συνταξιούχοι Έλληνες επενδυτές έχουν ένα ακόμη μειονέκτημα, μπορεί να είναι καλοί στις αγορές αλλά πολλοί κακοί στις πωλήσεις, γιατί φοβούνται ότι θα χάσουν κι άλλα κέρδη. Δεν κοιτάνε ποτέ την απόδοση που έχουν στο χαρτοφυλάκιο τους αλλά αυτά που θα χάσουν εάν ανέβει κι άλλο η αγορά.



Ωστόσο, η δεδομένη στιγμή όπως έγραψα και στο άρθρο της Παρασκευής στη χώρα μας το πρόβλημα δεν το έχουμε οι ελάχιστοι Έλληνες συνταξιούχοι επενδυτές αλλά οι ξένοι που σε ενδεχόμενη βίαιη κίνηση θα πρέπει να βρουν αγοραστές σε ένα ρηχό χρηματιστήριο. Όμως το μεγαλύτερο πρόβλημα θα το αντιμετωπίσει η πραγματική οικονομία της χώρας, καθώς και πάλι οι Έλληνες πολίτες θα αντιμετωπίσουν μια αναμενόμενη, ως είθισται, αισχροκέρδεια σε όλα τα προϊόντα, από ρεύμα μέχρι τρόφιμα και βενζίνη που θα εκτινάξει το κόστος διαβίωσης, που σε συνδυασμό με μια υποτονική τουριστική κίνηση θα κάνει το υπερπλεόνασμα της κυβέρνησης επίδομα φτώχειας!

Όσον αφορά στο θετικό σενάριο μιας άμεσης λύσης, που θα ξεπεράσουν οι αγορές άνετα και αυτό το πρόβλημα και θα γράψουν και νέα υψηλά, δεν είμαι διεθνολόγος για να δώσω μια κατεύθυνση, (σε λίγο θα γεμίσουμε κι από αυτούς), αλλά αυτό που πολύ απλά λέει η λογική μου είναι ότι οι αγορές απείχαν πολύ από μια μεγάλη κρίση και όλες οι αόρατες δυνάμεις προετοίμασαν την επόμενη. Στην κοιλάδα του Ισραήλ δε γίνεται πόλεμος απλά δύο χωρών αλλά ένας παγκόσμιος που θα κρίνει την ηγεμονία των ΗΠΑ ή το τέλος τους και την ανάδειξη της Κίνας ως νέας υπερδύναμης!

Όσοι λοιπόν αναζητήσετε απαντήσεις στο ερώτημα πως θα ανοίξουν οι αγορές μπορείτε να απευθυνθείτε στην ΑΙ, όπου θα σας αναλύσει όλα αυτά τα γνωστά σενάρια, αλλά δε θα σας πει την αλήθεια γιατί απλά δεν ξέρει να σκέφτεται με αυτήν και η αλήθεια βρίσκεται εκεί έξω! The truth is out there!