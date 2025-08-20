UBS, WGC: Χωρίς φρένο το ράλι του χρυσού - Έρχονται νέα ρεκόρ

Θετική «αναμονή» καταγράφεται στον χρυσό για την Τετάρτη, με το πολύτιμο μέταλλο να συνεχίζει να έχει την προσοχή του στην ομοσπονδιακή τράπεζα των ΗΠΑ (Fed), ενόψει του μεγάλου συνεδρίου των κεντρικών τραπεζιτών στο Τζάνκσον Χολ.

Μετά από τις 15:30 της Τετάρτης (ώρα Ελλάδας) τα συμβόλαια του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 0,68% στα 3.380 δολάρια ανά ουγγιά. Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,66% στα 3.337 δολάρια.

Από τις 21 έως τις 23, Αυγούστου, οι επικεφαλής των ισχυρότερων κεντρικών τραπεζών του κόσμου θα ανταλλάξουν τις απόψεις τους επί της νομισματικής πολιτικής, με τον χρυσό παραδοσιακή να ωφελείται από τη μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Σε αυτό το πλαίσιο, μεγάλη βαρύτητα δίνεται στην ομιλία του διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, την Παρασκευή από την οποία αναμένονται σημάδια για τις κινήσεις και τις απόφασεις της τράπεζας τους επόμενους μήνες.

Οι αγορές δίνουν 82.9 πιθανότητες για μείωση των επιτοκίων της Fed κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της νομισματικής της επιτροπής (FOMC) στις 17 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.

Οι εν λόγω πιθανότητες ήταν στο 86,6% την Τρίτη, σε μια ένδειξη νευρικότητας για τα όσα θα ειπωθούν στο Τζάκσον Χολ.

Τι λένε UBS και Citi

Ενόψει του συνεδρίου, οι επενδυτικοί οίκοι εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για την πορεία του χρυσού, «βλέποντας» περαιτέρω περιθώρια ανόδου μετά από τα κέρδη του 28% που έχει σημειώσει από την αρχή του 2025 έως και χθες.

Η UBS αναμένει πως ο χρυσός θα κλείσει το έτος στα επίπεδα των 3.500 δολαρίων, ξεπερνώντας τα 3.700 δολάρια μέχρι τον Ιούνιο του 2026.

Ο ελβετικός επενδυτικός οίκος αναφέρει τα κέρδη του χρυσού θα βρουν «πάτημα» στις ΗΠΑ, καθώς ο επίμονος πληθωρισμός και η πορεία της αμερικανικής οικονομίας θα οδηγήσουν την Fed σε μειώσεις επιτοκίων.

Παράλληλα, η αποδυνάμωση του δολαρίου και η νευρικότητα για το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ θα συνεχίσουν να προσφέρουν στήριξη στον χρυσό, σύμφωνα με την UBS.

Από την πλευρά της, η Citi προβλέπει πως ο χρυσός θα φτάσει τα 3.500 δολάρια μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2025.

«Οι ανησυχίες για την ανάπτυξη στις ΗΠΑ και τον πληθωρισμό που σχετίζεται με τους δασμούς αναμένεται να παραμείνουν υψηλές κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2025, γεγονός που, σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του δολαρίου, αναμένεται να οδηγήσει το χρυσό σε μέτρια άνοδο, σε νέα ιστορικά υψηλά» ανέφερε η τράπεζα.

Ακόμα, ανέφερε πως η ακαθάριστη ζήτηση χρυσού έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από το ένα τρίτο από τα μέσα του 2022, σχεδόν διπλασιάζοντας τις τιμές μέχρι το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Αυτή οφείλεται στην έντονη επενδυτική ζήτηση, τις μέτριες αγορές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες των κεντρικών τραπεζών και την ανθεκτική ζήτηση κοσμημάτων παρά τις υψηλότερες τιμές, σύμφωνα με την Citi.

Με βάση τα παραπάνω, πρόσφατη έκθεση του World Gold Council (WGC) υπογράμμισε πως η παγκόσμια ζήτηση για τον χρυσό έφτασε σε αξία τα 132 δισ. δολάρια στο δεύτερο τρίμηνο, το υψηλότερο επίπεδο στα χρονικά.

Το WGC προβλέπει ότι η επενδυτική δυναμική για το μέταλλο θα παραμείνει ισχυρή στο υπόλοιπο του έτους, αν και μπορεί να επιβραδυνθεί εξαιτίας της ενίσχυσης του δολαρίου και των ανοδικών τάσεων στις μετοχές. Παρ’ όλα αυτά, η πιθανή μείωση των επιτοκίων από τη Fed αναμένεται να δώσει νέα ώθηση.