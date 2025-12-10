Ο Ανάλγητος

Θέλεις να έχεις κύρος; Δύναμη, εξουσία; Αγόρασε κι εσύ ένα media, μπορείς! Αυτό συμβαίνει στη μικρή μας Πόλη. Τα media αλλάζουν χέρια με μεγάλη ταχύτητα. Προάγγελος πολιτικών εξελίξεων; Οι πλούσιοι και ισχυροί ποντάρουν στην πολιτική ρευστότητα. Αντιθέτως, οι δημοσκοπήσεις άλλα πράγματα μας λένε. Εγώ, πάντως, τα έχω αφήσει όλα αυτά. Δεν ακούω φήμες, δεν διαβάζω δημοσκοπήσεις. Διαβάζω, όμως, φανατικά Ευάγγελο Αντώναρο. Και νομίζω ότι η νέα του δημοσκόπηση είναι άκρως … αποκαλυπτική! Οι επαφές του Κωστή Χατζηδάκη στη Νέα Υόρκη.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται στα media. Είναι η νέα μόδα. Ο κάθε κεφαλαιούχος που σέβεται τον εαυτό του αγοράζει και ένα media. Νιώθει έτσι ότι έχει «αληθινή δύναμη» και μια θέση στο τραπέζι της «συναλλαγής» με το γκουβέρνο. Όλο αυτό το σκηνικό μας προετοιμάζει για μια περίοδο πολιτικής ρευστότητας, καθώς τα «συμφέροντα» σπεύδουν να πάρουν θέσεις μάχης. Προσωπικά δεν ασπάζομαι αυτήν την άποψη. Περισσότερο στηρίζεται στο γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει μέχρι σήμερα κάποιος τρίτη τετραετία στη σειρά και λιγότερο στα πραγματικά δεδομένα. Ότι δεν έχει κερδίσει κάποιος τρίτη τετραετία δεν σημαίνει ότι θα χάσει τις επόμενες εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι παραδόσεις υπάρχουν για να σπάνε!

Τι λέει η πραγματικότητα; Ότι η ΝΔ παγιώνεται αυτήν τη στιγμή σε ποσοστά άνω του 30%, παρά τα όσα έχουν γίνει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά; Ότι με αλλαγή του εκλογικού νόμου η αυτοδυναμία είναι εφικτή στις δεύτερες εκλογές.

Γνωστό site θα αγοραστεί από μεγαλύτερο εκδοτικό Όμιλο και ο ιδιοκτήτης του θα πληρωθεί με μετοχές. Βουλωμένο γράμμα σας δίνω για να ανοίξετε!

Η αναμέτρηση στον δικηγορικό σύλλογο Αθηνών έκλεισε με ήττα για τον υποστηριζόμενο από τη ΝΔ. Καλός ο… Μακιαβέλι και χρήσιμος στις εσωκομματικές συγκρούσεις, εκεί που τα πισώπλατα μαχαιρώματα είναι ο κανόνας. Στην κοινωνία, όμως, αυτά δεν μετράνε. Εκεί υπάρχουν άλλοι κανόνες.

Χθες το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε νέα εξοπλιστικά. Η χώρα συνεχίζει να θωρακίζεται. Άλλωστε, ποτέ στο παρελθόν η Ελλάδα δεν άσκησε τόσο ενεργητικά εξωτερική πολιτική, ενώ η αναβάθμιση των οπλικών συστημάτων στο πεδίο και η στρατιωτική ετοιμότητα φάνηκαν σε μία σειρά από κρίσεις. Και όλα αυτά φέρουν τη σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο Νίκος Δένδιας ζήτησε να υπάρχει σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα και ελληνική συμμετοχή σε ποσοστό τουλάχιστον 25%. Μια αναγκαία κίνηση για να υπάρξει μεταφορά τεχνογνωσίας και ανάπτυξη της εγχώριας βιομηχανίας. Σχετικά με την προμήθεια του ισραηλινού πυραυλικού συστήματος PULS ο στόχος είναι να πάρουμε τεχνογνωσία από το Ισραήλ και στο μέλλον να μπορούμε να τους κατασκευάσουμε μόνοι μας. Προσθέστε στα παραπάνω το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ). Στο Μαξίμου έχουν θέσει ως προτεραιότητα την καινοτομία και την τεχνολογία. Έτσι λοιπόν το ΕΛΚΑΚ έρχεται σε πρώτο πλάνο. Μόνο τυχαίες δεν ήταν οι πρόσφατες επισκέψεις του Νίκου Δένδια στην Ιαπωνία, όπου έχουν το δικό τους ΕΛΚΑΚ. Γίνονται πράγματα που έπρεπε να έχουν γίνει πριν 20 χρόνια. Αλλά γίνονται! Κάτι είναι κι αυτό.

Μπαράζ συναντήσεων είχε ο Κωστής Χατζηδάκης στη Νέα Υόρκη όπου βρέθηκε καθώς ήταν κεντρικός ομιλητής στο φετινό συνέδριο Capital Link. Απηύθυνε κάλεσμα για επενδύσεις στη χώρα μας, αναφέροντας μια σειρά από πολυεθνικές που «αγόρασαν» Ελλάδα. Microsoft, Google, Cisco και Chevron είναι μερικές από τους αμερικανικούς κολοσσούς. Είδε πολλούς και σημαντικούς παίκτες ο αντιπρόεδρος. Ανάμεσά τους ο ⁠Joshua Volz, Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, ο ⁠Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, ο ⁠John Catsimatidis, CEO του Red Apple Group, ο ⁠Jay Collins, Vice Chairman of Banking and Public Sector της Citi και ο ⁠Luca Maiorana, Head of EMEA FIG της Barclays.

Ο Ευάγγελος Αντώναρος είναι μεγάλη πηγή για τον ανάλγητο. Ο αγαπητός Αντώναρος, λοιπόν, ανέβασε την ακόλουθη δημοσκόπηση στο «Χ», μετά από την εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία». «Ποιος πιστεύεις ότι πρέπει να είναι ο πρωθυπουργός στην επόμενη κυβέρνηση συνασπισμού μετά τις εκλογές;» Τα ονόματα ακολουθούν με τη σειρά που τα τοποθέτησε ο ερωτών: Νίκος Δένδιας, Κώστας Καραμανλής, Αλέξης Τσίπρας, Ευάγγελος Βενιζέλος. Λογικό να τοποθετείται στην τελευταία θέση ο έτερος Ευάγγελος, καθώς προστέθηκε μόλις τώρα στην παρέα. Οπότε, τζίφος και εδώ. Προηγούνται οι… παλαιότεροι…

