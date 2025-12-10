Στα μπλόκα αδέρφια για να θεριέψει ο λαϊκισμός

Στη Γερμανία λειτουργεί και παράγει το μεγαλύτερο θερμοκήπιο της Ευρώπης, πρότυπο κυκλικής οικονομίας, καθώς η ενέργεια που χρησιμοποιεί παράγεται από τα φωτοβολταϊκά στη στέγη του, θερμαίνεται από προϊόντα ξύλου που προκύπτουν από τους καθαρισμούς δασών και κήπων και υδροδοτείται από το νερό της βροχής που συλλέγεται σε ειδικές δεξαμενές.

Η γειτονική Τουρκία διαθέτει σχεδόν 800.000 στρέμματα υπερσύγχρονων θερμοκηπίων, με τη διαχείριση της παραγωγής να γίνεται κεντρικά μέσω προηγμένων τεχνολογικών συστημάτων.

Πέρυσι, ο πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ αναφερόμενος στον αγροτικό τομέα, εξήγγειλε ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα επέκτασης των θερμοκηπιακών καλλιεργειών, καθιστώντας σαφή τον διπλό στόχο της κυβέρνησης: εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και η άμβλυνση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Στις επιλέξιμες δαπάνες για τους δικαιούχους προβλέπονταν, μεταξύ άλλων, η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός στεγάστρων για θερμοκήπια, η αγορά γης και κατασκευές για υποστηρικτικές υποδομές όπως αποθήκες, αλλά και μηχανολογικός εξοπλισμός, όπως υδροπονικά συστήματα και συστήματα θέρμανσης - ψύξης.

Χθες, το αρμόδιο υπουργείο ανακοίνωσε ότι για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ, κατατέθηκαν 944 αιτήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 269,4 εκατ. ευρώ.

Ένα αισιόδοξο και παρήγορο σήμα, ότι ο πρωτογενής τομέας δεν απαρτίζεται αποκλειστικά από ανθρώπους που με πρωτόγονο «νταβατζηλίκι» απαιτούν να «πλερωθούν» όσα «πλερώνονταν» γιατί διαφορετικά ο αστικός πληθυσμός της χώρας θα εξαναγκαστεί, από τα μπλόκα και το παραγωγικό μπλάκ άουτ, να τραφεί με σκουλήκια και ακρίδες.

Αυτή ήταν η υπόσχεση - απειλή που διατύπωσε ο ντελικανής πρόεδρος κτηνοτρόφων από το Ηράκλειο, που ακούει τον συντοπίτη του, πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, να λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει επιβάλλει «μνημόνιο» στον πρωτογενή τομέα.

Δεν επιλέγει τυχαία αυτή τη φορτισμένη λέξη ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος αφήνει υπονοούμενα με παραλήπτες τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ότι «λεφτά υπάρχουν» για αυτούς, αλλά η κυβέρνηση δεν τα δίνει. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφτηκε τα μπλόκα στη Λάρισα και στα Τρίκαλα, όπου νομιμοποίησε ως απολύτως δίκαια και εύλογα τα αιτήματα τους και τον αγώνα τους.

Δηλαδή και τα μπλόκα και τους αποκλεισμούς. Για τους συντοπίτες του Κρητικούς, που σάπισαν στο ξύλο με τις κατσούνες τους αστυνομικούς, απέστρεψε την κεφαλή και απλώς συνέστησε στους αγρότες να μην επιτρέψουν φαινόμενα βίας να αμαυρώσουν τον «δίκαιο αγώνα ».

Από που και ως που είναι δίκαιος ο αγώνας όλων όσων διεκδικούν να καταβληθούν επιδοτήσεις χωρίς τον έλεγχο που επιβάλλεται μετά τα αποκαλυπτήρια του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί στο πρόστιμο του 1 δισ. για τις πομπές του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πρέπει να μπει πανωπροίκι και άλλο πρόστιμο για καταβολή χωρίς έλεγχο επιδοτήσεων και αποζημιώσεων;

Διότι εκεί θα οδηγούσε η λαϊκίστικη στάση της Χαριλάου Τρικούπη και των υπολοίπων κομμάτων, που στέκονται ανεπιφύλακτα αλληλέγγυοι στον κουβά με τα αιτήματα.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης οφείλει να έχει μια καθαρή θέση εφόσον διεκδικεί να τον αντιμετωπίζει ο πολίτης ως εν δυνάμει πρωθυπουργό.

Να επιστρέψουν τις χιλιάδες ευρώ ευρωπαϊκών επιδοτήσεων που άρμεγαν επί χρόνια απατεώνες αγρότες και κτηνοτρόφοι στηριγμένοι σε πολιτικές και άλλες πλάτες;

Είναι σχετικά εύκολη η απάντηση, εφόσον υποστηρίζει ότι το ριφιφί στις επιδοτήσεις αφορούσε αποκλειστικά τους γαλάζιους εκλεκτούς.

Είναι οφειλόμενη και σε όσους πήγαν και κατέθεσαν τις αιτήσεις για να φτιάξουν θερμοκήπια και να εκσυγχρονίσουν την παραγωγή τους.

Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί δίκαιο να απαιτηθούν πίσω αυτά τα χρήματα και να μην πάρουν ευρώ όσοι αξιοποίησαν το τρύπιο σύστημα; Ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ έχει επιπλέον δημόσια υποσχεθεί ακατάσχετο και αφορολόγητο για τις επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και ενισχύσεις στους αγρότες.

Αποφεύγει αυτές τις μέρες να επαναλάβει την υπόσχεση. Αλλά δεν την έχει αποσύρει. Από τα μπλόκα υπονόησε και μια σεισάχθεια στα κόκκινα δάνεια των συνεταιρισμών. Σπουδαίοι πυλώνες στο σχέδιο για την αναδιάρθρωση του πρωτογενή τομέα, δεν λέω.

Όσον αφορά στην αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ επί των μπλόκων, χωρίς κανένα τακτ ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, τακτοποίησε πρώην και νυν συριζαίους απαριθμώντας τα… ευεργετήματα της κυβέρνησης Τσίπρα στον αγροτικό κόσμο.

Με το τρίτο μνημόνιο δια χειρός Τσίπρα - Καμμένου επήλθε: αύξηση προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 100% αύξηση ΦΠΑ σε 23% για όλα τα αγροτικά εφόδια, κατάργηση του αφορολόγητου και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, των επιδοτήσεων, αύξηση ειδικού φόρου κατανάλωσης του αγροτικού πετρελαίου, από 66 ευρώ το χιλιόλιτρο, στα 200 ευρώ.

Επιπλέον, αύξηση συντελεστή φορολόγησης αγροτικού εισοδήματος, από 13% αρχικά στο 20% και στη συνέχεια στο 26%. Και παρόλο αυτό το στραγγαλισμό, ο αγροτικός κόσμος με μια μικρή παρεκτροπή το 2017, έκατσε στα αυγά του γιατί είχε αξιοπρέπεια και την… εντιμότερη κυβέρνηση ever.

Και ας είπε η Τυχεροπούλου στη Βουλή ότι στην Κρήτη από το 2015 μέχρι το 2019 είχαν καταφέρει να γεννάνε και οι κότες αιγοπρόβατα και κατάφεραν οι οι Κρητικοί να αυξήσουν το ζωικό κεφάλαιο της Κρήτης κατά ενάμιση εκατομμύριο…