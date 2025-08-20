UBS, Deutsche Bank, Goldman Sachs

Αύξηση τιμών στόχων των μετοχών των συστημικών, άλμα κερδοφορίας, αντιστάθμιση των απωλειών από τη μείωση επιτοκίων, νέα υποχώρηση κόκκινων δανείων και ισχυρά μεγέθη εξαμήνου. Αυτοί είναι οι βασικοί καταλύτες που UBS, Deutsche Bank και Goldman Sachs δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. H UBS προκρίνει τη μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς τονίζοντας πως έχει το μεγαλύτερο περιθώριο ανόδου από τις συστημικές, με βάση το τεκμαρτό κόστος ιδίων κεφαλαίων που είναι στο 12,3%. Ωστόσο, αναβαθμίζει τις τιμές στόχους για όλες τις τράπεζες. Ειδικότερα:

Alpha Bank: τιμή στόχος 3,70 ευρώ, τρέχουσα 3,51 ευρώ, περιθώριο ανόδου 6%, P/E 2025 9,4 φορές και 2026 8,5 φορές, P/TNAV 2025 1,04 φορές και 2026 0,96 φορές, ROTE 2025 11,6%, CET1 15,6%.

Eurobank: τιμή στόχος 3,64 ευρώ, τρέχουσα 3,37 ευρώ, περιθώριο ανόδου 8%, P/E 2025 8,7 φορές και 2026 8,0 φορές, P/TNAV 2025 1,34 φορές και 2026 1,18 φορές, ROTE 2025 16,2%, CET1 15,7%.

Εθνική Τράπεζα: τιμή στόχος 13,40 ευρώ, τρέχουσα 13,01 ευρώ, περιθώριο ανόδου 3%, P/E 2025 9,2 φορές και 2026 8,8 φορές, P/TNAV 2025 1,40 φορές και 2026 1,29 φορές, ROTE 2025 15,8%, CET1 18,5%.

Τράπεζα Πειραιώς: τιμή στόχος 7,60 ευρώ, τρέχουσα 7,20 ευρώ, περιθώριο ανόδου 6%, P/E 2025 8,1 φορές και 8,0 φορές το 2026, P/TNAV 2025 1,14 φορές και 1,07 φορές το 2026, ROTE 2025 14,8%, CET1 14,4%.

Οι αναλυτές σημειώνουν πως στο β’ τρίμηνο του έτους οι συστημικές κατέγραψαν αξιοσημείωτη αύξηση της πιστωτικής επέκτασης και ενισχύθηκαν τα ενήμερα εταιρικά δάνεια κατά 17% σε ετήσια βάση και συνολικά τα ενήμερα δάνεια κατά 12,3%.

Σε ό,τι αφορά στα στεγαστικά δάνεια σημειώνεται σταθερή επίδοση ενώ τα επιτοκιακά έσοδα, αν και μειώνονται από την πολιτική της ΕΚΤ, οι απώλειες αντισταθμίζονται από την πτώση του κόστους προθεσμιακών καταθέσεων και την πιστωτική επέκταση.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η Deutsche Bank, η οποία δηλώνει θετική για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς οι συστημικές αναπτύσσουν τα υγιή δάνεια, διαθέτουν ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, κερδοφορία και επιβραβεύουν τους μετόχους αυξάνοντας τις διανομές. Ο γερμανικός οίκος προβλέπει ότι το 2026 οι πολλαπλασιαστές αποτίμησης θα είναι στις 8 με 10 φορές σε όρους P/E και 1,0 με 1,3 φορές σε όρους P/TBV για RoTE 12–14%.

Παρά την εντυπωσιακή ανάκαμψη των τελευταίων τριών ετών, η Goldman Sachs επιμένει ότι υπάρχει περαιτέρω περιθώριο ανόδου. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες διαπραγματεύονται με δείκτη τιμής προς λογιστική αξία (P/TBV) κοντά στο 1,0x, έναντι 1,2x για τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, κάτι που υποδηλώνει discount της τάξης του 15-20%. .Η Goldman προβλέπει ότι η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από τη Fed και η βελτίωση των μακροοικονομικών δεικτών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη θα ενισχύσουν τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου στις τραπεζικές μετοχές.