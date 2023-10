Πόλεμος στο Ισραήλ

Μπαράζ εκτόξευσης ρουκετών καταγράφηκε την Τρίτη από τον νότιο Λίβανο προς το Ισραήλ στην τρίτη συνεχή ημέρα βίας κατά μήκος των λιβανοϊσραηλινών συνόρων.

Σύμφωνα με την Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, ελικόπτερο έπληξε ένα παρατηρητήριο της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ λίγο μετά την επίθεση εκ μέρους της σε ισραηλινό άρμα μάχης στην περιοχή Αβιβίμ.

A short time ago a combat helicopter attacked a Hezbollah observation post after anti-tank fire was fired from Lebanese territory at a military vehicle in the Avivim area.