Ισραήλ: Βίντεο δείχνει την εξουδετέρωση τρομοκρατών που πήγαιναν να σκοτώσουν αμάχους (vid)

Τρομοκράτες της Γάζας που ήταν καθ' οδόν για να σκοτώσει αμάχους εντός του ισραηλινού εδάφους εντόπισαν και εξουδετέρωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις.

Το σχετικό βίντεο ανάρτησαν στο λογαριασμό τους οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις σημειώνοντας ότι «φροντίσαμε να τους σταματήσουμε πριν προλάβουν να επιτεθούν στους αμάχους μας»

WATCH: This armed terrorist squad from Gaza was identified on their way to kill Israeli civilians inside of Israeli territory.



We made sure to stop them before they could attack our civilians. pic.twitter.com/8GpQOAji7z