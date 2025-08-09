Κάηκαν χιλιάδες στρέμματα από την πυρκαγιά - Σταδιακή αποκατάσταση σε υδροδότητη και ηλεκτροδότηση

Υπό έλεγχο έχει τεθεί, η πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική, με ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης να παραμένουν σε επιφυλακή και να επιχειρούν για την καταστολή των συνεχών αναζωπυρώσεων, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν στην περιοχή.

Δύο έντονες αναζωπυρώσεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στις περιοχές Χάρβαλο Κερατέας και Άγιος Νικόλαος Σαρωνικού, όπου επενέβησαν άμεσα οι δυνάμεις πυρόσβεσης. Επί ποδός παρέμειναν όλη τη νύχτα περισσότεροι από 250 πυροσβέστες, ομάδες πεζοπόρων, δεκάδες οχήματα και εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρίψεις νερού από δύο αεροσκάφη και πέντε ελικόπτερα.

Στην ίδια διαδικασία είχε εμπλακεί και ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου, ο οποίος κατήγγειλε εμπρηστική ενέργεια με γκαζάκια στις 04:00 δίπλα σε σπίτια του οικισμού του Αγίου Νικολάου, με δράστη τον οποίο περιέγραψε. «Εντοπίσαμε αμέσως την εστία, σπεύσαμε με ισχυρές δυνάμεις και δύο ώρες μετά την είχαμε καταστείλει», λέει ο ίδιος και προσθέτει: «Μία ώρα αργότερα, δηλαδή στις 5 τα ξημερώματα, εντοπίσαμε από τις κάμερες τον ίδιο δράστη να επιχειρεί ξανά με γκαζάκι στη Λ. Καραμανλή και σπεύσαμε στο σημείο, ενώ τώρα τον αναζητούμε».

Ο δήμαρχος Σαρωνικού σημειώνει ότι άμεση ήταν η εκκένωση των οικισμών του Αγίου Νικολάου και του Μαύρου Λιθαριού, όπως και χθες των οικισμών Φέριχα, Όλυμπος, Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ), Καταφύγι και Θυμάρι, συμπληρώνοντας ότι δεν εντοπίστηκαν θύματα, ενώ αποκαθίστανται οι βλάβες στα δίκτια υδροδότησης και ηλεκτροδότησης.

Στο επίκεντρο των πρωινών επιχειρήσεων βρέθηκε και η περιοχή Χάρβαλο Κερατέας, όπου εκδηλώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση τα ξημερώματα. «Με την αρωγή της ομάδας ΔΙΑΣ και εθελοντών απομακρύναμε τους πλέον ανήμπορους κατοίκους προς τα Κέντρα Υγείας και τις δημοτικές δομές, ενώ οι νεότεροι παρέμειναν συμμετέχοντας στην προσπάθεια κατάσβεσης και διασφάλισης της περιουσίας τους», τονίζει ο δήμαρχος Λαυρίου, Δημήτρης Λουκάς. Ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφερθεί και στη διάσωση περίπου 50 ζώων, τα οποία περιμάζεψαν μέλη της διαδημοτικής φιλοζωικής ΔΙΚΕΠΑΣ και εθελοντές, «και μπορούν να παραλάβουν σήμερα οι ιδιοκτήτες τους».

«Οι καταστροφές είναι μεγάλες και στους δύο δήμους, με τις περισσότερες να σημειώνονται στο Θυμάρι όπου οδηγήθηκε τη νύχτα το μέτωπο της πυρκαγιάς. Ευτυχώς δεν κατευθύνθηκε προς τον Δρυμό του Σουνίου όπως φοβόμαστε», παρατηρεί ο κ. Λουκάς, καθώς, με τη βοήθεια του ανέμου, από το Θυμάρι πέρασε στον Προφήτη Ηλία, μετά γύρισε και πέρασε εξωτερικά από τα Λεγρενά προς την παραθαλάσσια περιοχή του Χάρακα. Όπως επισημαίνει έχουν εκκενωθεί περισσότεροι από δέκα οικισμοί: Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα, Όλυμπος, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Αναφορικά με τις βλάβες στις κολώνες ηλεκτροδότησης και τη διακοπή του νερού για περίπου μία ώρα που σημειώθηκαν στη περιοχή, ο κ. Λουκάς ενημερώνει ότι η υδροδότηση αποκαταστάθηκε με τη χρήση μεγάλης ισχύος γεννήτριας, την οποία τοποθέτησε ο δήμος ώστε να λειτουργήσουν οι αντλίες υδροδότησης, ενώ αποκαθίσταται και η ηλεκτροδότηση με τη συνδρομή του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σημειώνει ο ο δήμαρχος Λαυρίου, δυστυχώς χθες εντοπίστηκε και η σορός 76χρονου στο κρεβάτι του, ο οποίος δεν αντιλήφθηκε έγκαιρα την πυρκαγιά που εκδηλώθηε στις 14:00 στην περιοχή Τογάνι.