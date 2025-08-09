Ένας νεκρός, κάηκαν σπίτια

Καλύτερη είναι η εικόνα που παρουσιάζει το πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική το πρωί του Σαββάτου, μετά την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες που έδωσαν και εξακολουθούν να δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαρκείς ρίψεις νερού, σε μια προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο διάσπαρτες εστίες φωτιάς που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Η μάχη θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, αφού υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες, ενώ ο κίνδυνος των αναζωπυρώσεων είναι τεράστιος, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.

Το φως της ημέρας, αποκαλύπτει εικόνες τεράστιας φυσικής καταστροφής σε μια τεράστια έκταση στην Ανατολική Αττική, ενώ είναι πολλά τα σπίτια που έχουν καεί ολοσχερώς και ακόμα περισσότερα εκείνα που έχουν υποστεί ζημιές.

Η φωτιά, η οποία είχε ως τραγικό απολογισμό το θάνατο ενός 76χρονου στην περιοχή Τογάνι, έφτασε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι την Ανάβυσσο και την ευρύτερη περιοχή. Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα, ενώ στάλθηκαν δύο νέα μηνύματα από το 112 για την εκκένωση των περιοχών Χάρβαλο, Άγιος Νικόλαος και Μαύρο Λιθάρι.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ είχαν προχωρήσει έως τις 06.30 το πρωί του Σαββάτου σε 385 απεγκλωβισμούς πολιτών.

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας στο ΕΡΤΝews για το πύρινο μέτωπο στην Κερατέα, κατήγγειλε εμπρησμό στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου.

Ο ίδιος τόνισε πως δεν υπάρχουν απλά ενδείξεις, αλλά αποδείξεις για εμπρησμό, καθώς στον οικισμό του Αγίου Νικολάου που ξεκίνησε η πυρκαγιά βρέθηκε γκαζάκι υγραερίου. Αναμένεται η εξέταση του αντικειμένου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Μάλιστα υπάρχουν και μαρτυρίες κατοίκων που μιλούν για ύποπτες κινήσεις ατόμου με μηχανάκι.

Παράλληλα, έδωσε περισσότερες πληροφορίες, επισημαίνοντας πως υπάρχει ένα ύποπτο κόκκινο μηχανάκι με ένα καραφλό άτομο το οποίο κινείται ύποπτα από τις 2-3 τα μεσάνυχτα μέχρι τις 4:30.

Σημείωσε πως αναμένονται ακόμα πιο ισχυροί άνεμοι κατά τη διάρκεια της ημέρας και υπογράμμισε πως σκοπός είναι να περιορίσουν τα νέα μέτωπα όσο πιο γρήγορα γίνεται και να προχωρήσουν στον υπολογισμό των ζημιών.

Το ζήτημα είναι η φωτιά να μην περάσει στον εθνικό δρυμό Σουνίου και προκληθεί μεγάλη οικολογική καταστροφή.

Αν και δε διευκρίνισε τον αριθμό των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, δήλωσε πως υπάρχουν πολλά καμένα σπίτια.

Σε επιφυλακή το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ, στο πλαίσιο της εν εξελίξει πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική, παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη των αναγκών παροχής επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς.

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης, μέχρι αυτή την ώρα οι δυνάμεις του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου, πραγματοποιώντας την ασφαλή μεταφορά 7 ηλικιωμένων σε ξενοδοχείο της Αναβύσσου για προσωρινή φιλοξενία. Παράλληλα, έχουν ολοκληρωθεί οι διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων, 3 ατόμων στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας» και 1 ατόμου με αναπνευστικά προβλήματα στο Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

Στην περιοχή αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να επιχειρούν 14 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες, ενώ προβλέπεται περαιτέρω ενίσχυση δυνάμεων, σε συνεργασία και συνεννόηση με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ανάλογα με την εξέλιξη των συνθηκών.

Δείτε LIVE τα πύρινα μέτωπα κάνοντας κλικ στον παρακάτω χάρτη

Live χάρτες με τις ενεργές φωτιές στην Ελλάδα εδώ

Επιπλέον, σε δεύτερο χάρτη υπάρχει η δυνατότητα να δείτε ζωντανά τις περιοχές όπου μαίνονται πυρκαγιές, πατώντας εδώ.

Πώς εξελίχθηκε το πύρινο μέτωπο στην Ανατ. Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Το πύρινο μέτωπο έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στην Παλαιά Φώκαια, καθώς οι άνεμοι που πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή έχουν αλλάξει κατεύθυνση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο. Εκτός ελέγχου και η φωτιά στο Καταφύγι όπου και εκεί κάηκα σπίτια.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Νωρίτερα, η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός από την πυρκαγιά ήταν 76 ετών, ενώ πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί ανά ταχτά χρονικά διαστήματα η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

2) Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

4) Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.

5) Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Φωτιά στην Κερατέα: Πάνω από 7 χλμ. το μέτωπο, δηλώνει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη την πυρκαγιάς, τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα.



Την ίδια ώρα γίνονται εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου - Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες 'Αμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Ακόμα, το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν ισχυρά στοιχεία ότι η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης. Κομμένο καλώδιο πυροδότησε την καύσιμη ύλη, υπάρχουν μάρτυρες που δίνουν κατάθεση, αλλά και σημαντικό βίντεο που κατέγραψε την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε απόσταση 500 μέτρων από την πλινθόκτιστη κατοικία στο Τογάνι όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο ηλικιωμένος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ο Γιάννης Σχίζας, μέλος της Πολιτικής Προστασίας Λαυρεωτικής έκανε ανάλογη αναφορά για βραχυκύκλωμα που προήλθε από κολώνα.

Μπαράζ μηνυμάτων του 112

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε νότια ανάμεσα σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε οικισμούς, όπου κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Συνολικά εστάλησαν εννιά μηνύματα του 112 για εκκένωση 14 περιοχών μέχρι το απόγευμα. Συγκεκριμένα:

• 14:13, για απομάκρυνση από Δροσιά Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 14:50, για απομάκρυνση από Χαρβαλό Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 16:13, για απομάκρυνση από Μαλιαστέκα και Αγίασμα Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 16:23, για απομάκρυνση από Δημολάκι Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 16:33, για απομάκρυνση από Συντερίνα Ανατολικής Αττικής προς Λαύριο

• 17:22, για απομάκρυνση από ΑΤΕ Δήμου Σαρωνικού Ανατολικής Αττικής μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυουλών προς Παλαιά Φώκαια

• 17:40, για απομάκρυνση Παλαιά Φώκαια Ανατολικής Αττικής μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι

• 17:52, για απομάκρυνση Παλαιά Φώκαια Ανατολικής Αττικής μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι

• 18:40, για απομάκρυνση Φέριζα και Όλυμπος Ανατολικής Αττικής προς Λαγονήσι

