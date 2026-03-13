Ο Ανάλγητος

Η συζήτηση για την αναθεώρηση του Συντάγματος προχωράει με μια έκπληξη: Το άρθρο περί «Ελευθερίας του Τύπου». Το άρθρο 14 του Συντάγματος (διαμορφωμένο το 1975 και μη αναθεωρημένο) αναμένεται το αργότερο μετά το Πάσχα να τεθεί σε διαβούλευση μεταξύ των δημοσιογραφικών και εκδοτικών φορέων και της κυβέρνησης. Μόνο τυχαίος δεν ήταν ο χρόνος που οργανώθηκε το Athens Alitheia Forum, καθώς δημιουργεί τη βάση μιας σχετικής συζήτησης. Ο μόνος τρόπος για να μην έβγαινε ο Κωνσταντινόπουλος στην Αρκαδία ήταν να μην κατέβει...

Η αναθεώρηση ενός τέτοιου άρθρου που έχει να κάνει με την Ελευθερία του Τύπου δεν είναι εύκολη υπόθεση. Απαιτείται διακομματική στήριξη και βεβαίως λεπτοί χειρισμοί. Στους οποίους λεπτούς χειρισμούς δεν το έχουν εκεί στο Μαξίμου. Ούτε και η οργάνωση του συνεδρίου ήταν και τόσο πετυχημένη τελικά. Μάλλον προχειροδουλειά ήταν και παρά το τσιμπημένο κόστος της διοργάνωσης. Θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε ότι στα ζητήματα ελευθερίας του τύπου, στα θέματα ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι τόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και η Ουάσιγκτον. Και πολύ καλά κάνουν.

Είναι βέβαιο ότι απαιτούνται αλλαγές στο εν λόγω καθεστώς για τα ΜΜΕ. Υπάρχουν, όμως, αρκετά σημεία που πρέπει να αποσαφηνιστούν. Αλλά ακόμη κι έτσι, ακόμη και αν υπάρξουν διευκρινήσεις, έχουμε ήδη εισέλθει σε μια γκρίζα περιοχή, όπου έχει μεγάλη σημασία στο τέλος ποιος θα είναι εκείνος που θα εφαρμόζει τον νόμο και με τι προθέσεις. Ακριβώς επειδή τα όρια είναι δυσδιάκριτα. Για παράδειγμα, ποιος θα κρίνει και σε ποιο χρόνο ότι ένα δημοσίευμα δεν ισχύει ή ότι προσβάλλει την προσωπικότητα ενός πολιτικού; Καλώς ή κακώς η κυβέρνηση μπορεί να κατηγορηθεί για προσπάθεια χειραγώγησης του Τύπου. Ο μόνος τρόπος για να αποφύγει τις κακοτοπιές είναι να ακολουθήσει πιστά όσα ισχύουν σε προηγμένες χώρες. Να αντιγράψει τους κανόνες που ισχύουν αλλού. Να μην επιχειρήσει, δηλαδή, να εισάγει καινούργια πράγματα που δεν έχουν δοκιμαστεί σε ένα κανονικό δημοκρατικό κράτος. Εδώ ένα συνέδριο δεν μπορούν να οργανώσουν, πάει πολύ να θέλουν ορισμένοι να δείξουν ότι κατέχουν την σοφία του κόσμου…

Για να υπενθυμίσουμε το άρθρο περί ελευθερίας του Τύπου ορίζεται στο άρθρο 14 και ορίζει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«1. Kαθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και δια του τύπου τους στοχασμούς του τηρώντας τους νόμους του Kράτους.

2. O τύπος είναι ελεύθερος. H λογοκρισία και κάθε άλλο προληπτικό μέτρο απαγορεύονται.

3. H κατάσχεση εφημερίδων και άλλων εντύπων, είτε πριν από την κυκλοφορία είτε ύστερα από αυτή, απαγορεύεται.

Kατ' εξαίρεση επιτρέπεται η κατάσχεση, με παραγγελία του εισαγγελέα, μετά την κυκλοφορία:

α) για προσβολή της χριστιανικής και κάθε άλλης γνωστής θρησκείας,

β) για προσβολή του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας,

γ) για δημοσίευμα που αποκαλύπτει πληροφορίες για τη σύνθεση, τον εξοπλισμό και τη διάταξη των ενόπλων δυνάμεων ή την οχύρωση της Xώρας ή που έχει σκοπό τη βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος ή στρέφεται κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Kράτους,

δ) για άσεμνα δημοσιεύματα που προσβάλλουν ολοφάνερα τη δημόσια αιδώ, στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.

4. Σ' όλες τις περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου ο εισαγγελέας, μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες από την κατάσχεση, οφείλει να υποβάλει την υπόθεση στο δικαστικό συμβούλιο, και αυτό, μέσα σε άλλες είκοσι τέσσερις ώρες, οφείλει να αποφασίσει για τη διατήρηση ή την άρση της κατάσχεσης, διαφορετικά η κατάσχεση αίρεται αυτοδικαίως. Tα ένδικα μέσα της έφεσης και της αναίρεσης επιτρέπονται στον εκδότη της εφημερίδας ή άλλου εντύπου που κατασχέθηκε και στον εισαγγελέα.

5. Καθένας ο οποίος θίγεται από ανακριβές δημοσίευμα ή εκπομπή έχει δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση πλήρους και άμεσης επανόρθωσης. Καθένας ο οποίος θίγεται από υβριστικό ή δυσφημιστικό δημοσίευμα ή εκπομπή έχει, επίσης, δικαίωμα απάντησης, το δε μέσο ενημέρωσης έχει αντιστοίχως υποχρέωση άμεσης δημοσίευσης ή μετάδοσης της απάντησης. Νόμος ορίζει τον τρόπο με τον οποίο ασκείται το δικαίωμα απάντησης και διασφαλίζεται η πλήρης και άμεση επανόρθωση ή η δημοσίευση και μετάδοση της απάντησης», ενώ υπάρχουν και ζητήματα που αφορούν τους εκδότες.

Σε τραπεζικούς και οικονομικούς κύκλους κυκλοφορεί ένα σενάριο για τον τουρισμό σε περίπτωση που συνεχιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κόντρα στο φόβο που υπάρχει στην αγορά για ακυρώσεις κρατήσεων και μείωση της αεροπορικής κίνησης, το σενάριο λέει πως σε περίπτωση που η Ελλάδα αναδειχθεί σε έναν ασφαλή προορισμό, τότε ίσως πάρει μερίδιο από τις τουριστικές ακυρώσεις άλλων περιοχών, όπως για παράδειγμα η Μέση Ανατολή. Γιατί όχι;

Αίσθηση προκάλεσε σε δημοσιογράφους το πηγαδάκι με τον υφυπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκο Τσάφο. «Οι τιμές ενέργειας είναι λογικές εκεί που βρίσκονται με όσα συμβαίνουν, μην τρελαθούμε, χρειάζεται ψυχραιμία» έλεγε ο υφυπουργός. Γιατί μπορεί η επικεφαλής του ΔΝΤ να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, ο Τραμπ να αλλάζει στάση με βάση τις τιμές του πετρελαίου, να υπάρχει γενική επιφυλακή στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Λαγκάρντ να ανησυχεί, αλλά στην Αθήνα έχουμε Τσάφο. Εγγύηση!

Θυμηθήκαμε τα δημοσιεύματα του Ανάλγητου με στέλεχος της κυβέρνησης να λέει «δεν έγινε τίποτα που μπήκε η Αλβανία στον Κάθετο Διάδρομο» ή την απάντηση επίσης στελέχους της κυβέρνησης σε μεγαλοβιομήχανο πως «αν δεν βγαίνετε με το ενεργειακό κόστος, κλείστε εργοστάσια». Καλά θα πάει κι αυτό.

Το καλοκαίρι πλησιάζει και στην κυβέρνηση προχωρούν στον σχεδιασμό για τις φωτιές. Σε πρώτη φάση υπεγράφη η σύμβαση για την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων και των συστημάτων πλοήγησης επτά αεροσκαφών Canadair CL-415. Ας κάνουμε μια σύγκριση των μέσω που υπάρχουν σήμερα και εκείνων που υπήρχαν το 2019. Έχουν αλλάξει και οι συνθήκες, αλλά γι αυτό δεν μπορεί να κάνει κάτι η οποιαδήποτε κυβέρνηση. Για τα μέσα μπορεί και η νυν κυβέρνηση το έκανε.

Επειδή ο Κυριάκος Βελόπουλος είναι ο πρώτος που ευθύνεται και βαρύνεται με τη συνειδητή διασπορά του «τέρατος» του ξυλολίου στα Τέμπη, δεν επιτρέπεται στην κυβέρνηση να κάνει το ίδιο λάθος. Χθες στη Βουλή - εκτός από υμνητής της ενεργειακής πολιτικής της χούντας εμφάνισε ένα νέο δράκο που κουμπώνει με τις εξελίξεις. Η ιστόρηση του ανεπανάληπτη, τηλεοπτική σούπερ για το κοινό της συνωμοσίας: «Χθες στις 12:30 το βράδυ στο Σχηματάρι προσγειώθηκε ένα C17 από το Κατάρ. Το έχω μάθει από μέσα. Το Κατάρ εκπαιδεύει Τούρκους πιλότους. Το έχω μάθει από μέσα. Ρωτώ: Στις 12:30 το βράδυ τι φόρτωσε το C17; Τι ξεφόρτωσε και τι φόρτωσε;». Ξυλόλιο και τουλόλιο βολεύει ως απάντηση πρόεδρε ή να πούμε κάτι άλλο; Να παρατηρήσω πάντως ότι ξέρει με ποια γλώσσα θα τραβήξει την προσοχή των συνωμοσιολόγων. «Το έχω μάθει από μέσα». Όχι σαν τον κ. Κουτσούμπα ο οποίος επικαλέστηκε από τηλεοράσεως «έγκυρη πληροφορία» ότι drones είχαν στόχο τη Σούδα και μετά απ΄ αυτό διατάχθηκε η μεταφορά των patriot στην Κάρπαθο.

Ο Ανάλγητος