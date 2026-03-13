Θυελλώδεις άνεμοι πνέουν στο ΠΑΣΟΚ, καθώς λίγες ημέρες πριν το συνέδριο συνεχίζεται η πολυπαραγοντική κρίση, έτσι που πριν καν τη διεξαγωγή του κινδυνεύει να χαρακτηρισθεί «πολύπαθο».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε χθες τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, από την Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ. Σε ενημερωτικό σημείωμα, το κόμμα κατηγορεί τον πρώην βουλευτή του ότι σε 20λεπτη συνέντευξή του την Τετάρτη, αξιοποίησε το δημόσιο βήμα για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ αντί να υπερασπιστεί τις θέσεις του κόμματος.

Παράλληλα υποστηρίζει ότι ο βουλευτής Αρκαδίας επικεντρώνεται σε εσωκομματικές διαδικασίες αντί να αρθρώνει κριτική αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής της.

Βέβαια, ο βουλευτής είχε προκαλέσει την τύχη του. Στη συνέντευξη αμφισβήτησε τη στρατηγική της ηγεσίας, επεσήμανε την ανάγκη «αναγκαίων αλλαγών» στη Χαριλάου Τρικούπη, ενώ σε ερώτηση για το αν υπάρχει ανάγκη αλλαγής ηγεσίας, η απάντηση που έδωσε δεν χαρακτηρίστηκε ως «ξεκάθαρη».

Επίσης, πριν λίγο καιρό, με αφορμή φήμες ότι στελέχη του ΠΑΣΟΚ εισηγούνταν στον Ανδρουλάκη τη διαγραφή του Χάρη Δούκα, είχε προβεί σε σκωπτική ανάρτηση: Ανήρτησε εικόνα μαστιγώματος και με τη λεζάντα: «Πέρα από διαγραφές πρότεινε και μαστίγωμα των αντιφρονούντων έξω από την Χαριλάου Τρικούπη». Η αναφορά αφορούσε τον Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα Σπυρόπουλο.

Ούτως ή άλλως η διεύρυνση, που υποτίθεται ότι θα είχε ελκυστική επίδραση στον ευρύτερο κεντροαριστερό χώρο, με στόχο την ελπιδοφόρα πορεία προς το συνέδριο και εν συνεχεία προς τις εθνικές εκλογές, δεν «έκοψε εισιτήρια». Με τα πρώτα 44 ονόματα που ανακοινώθηκαν φαίνεται ότι προσέλκυσε παλιούς Πασόκους που είχαν απομακρυνθεί μετά το σοκ της χρεοκοπίας.

Κάποιοι, οι πιο επώνυμοι, έσπευσαν προς τον ανερχόμενο τότε ΣΥΡΙΖΑ ορεγόμενοι καρέκλες εξουσίας. Οι αγνοί ψηφοφόροι αποσκίρτησαν εκλογικά το σοκ της υπαγωγής -και- στο ΔΝΤ, καθώς το Ταμείο είχε ιδιαίτερο αποτροπιαστικό στίγμα στην πασοκική μυθολογία.

Με τους «μεταμελημένους» Πασόκους το κόμμα εισέπραξε μια πρώτη ήττα καθώς συμβιβάστηκε, διαψεύδοντας τις αγέρωχες διαβεβαιώσεις Ανδρουλάκη ότι δεν θα δεχθεί πίσω όσους πλήγωσαν την παράταξη. Τους δέχτηκε γιατί άλλοι πρόθυμοι δεν υπήρχαν και γιατί έπρεπε να δικαιολογήσει το λειψό αφήγημα της διεύρυνσης.

Ο δεύτερος κύκλος διεύρυνσης ήταν χειρότερος γιατί δεν είχε καν το μηδενικό αποτέλεσμα του πρώτου. Λειτούργησε αρνητικά, αφού στους διευρυνόμενους που είδαν φως και μπήκαν υπήρξε το όνομα του περιβόητου Θεοδόση Πελεγρίνη. Ο εν λόγω, δεν θεωρήθηκε κόκκινο πανί από την Άννα Διαμαντοπούλου επειδή υπήρξε πρώην υφυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε επειδή έχει καταχωρηθεί στη δημόσια σφαίρα ως γραφική περσόνα.

Ήταν επειδή ως υφυπουργός Παιδείας βρέθηκε στην αιχμή των σκληρών πολέμιων του νόμου Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. Ενός νόμου που είχε περάσει στη Βουλή με 255 ψήφους, γεγονός που αποτέλεσε μια από τις μεγαλύτερες πλειοψηφίες που έχουν καταγραφεί μεταπολιτευτικά.

Φυσικά η αντίδραση δεν περιοριζόταν μόνο στο πρόσωπο Πελεγρίνη. Αναδείκνυε γενικότερα προβλήματα ως προς τα πρόσωπα που προσχωρούν, τα κριτήρια με τα οποία επιλέγονται και την, εξ αυτών, ταυτότητα που φιλοτεχνείται στο κόμμα. Ως εκ τούτου η αντίδραση Διαμαντοπούλου ακτινοβολεί ευρύτερα και εκπροσωπεί τις ενστάσεις της εκσυγχρονιστικής πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ.

Στις αντιδράσεις προστέθηκε και ο «συνήθης ύποπτος» δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, ο οποίος δεν χάνει ευκαιρία να αντιπολιτευθεί, σε σημείο υπονόμευσης, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Γιατί ενώ η αντίδραση της Διαμαντοπούλου ήταν αιχμηρή, με πολιτικά σημαίνοντα, αλλά συγκρατημένη, ο Δούκας χρησιμοποίησε αγοραίο λόγο δηλώνοντας: «δεν μπορεί να φαινόμαστε σαν να παίρνουμε στελέχη από το τσουβάλι», ενώ έκανε λόγο για διεύρυνση που γίνεται «φύρδην μίγδην».

Οι ανωτέρω αντιμαχίες είναι τα προεόρτια μιας έντασης που προοιωνίζεται να μετεξελιχθεί σε άγρια μάχη χαρακωμάτων στο συνέδριο. Ο επικεφαλής της επιτροπής Κώστας Σκανδαλίδης, αντεπιτέθηκε στους αμφισβητίες λέγοντας πως η δήλωση Διαμαντοπούλου για τη διεύρυνση δεν βοηθάει, ενώ ο Χάρης Δούκας με την δική του την απαξιώνει.

Στα ανωτέρω ας συνυπολογιστεί και η κρίση στη ΓΣΕΕ με την υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου, η οποία προσλαμβάνει χαρακτηριστικά μετωπικού πολέμου κατά του προέδρου Ανδρουλάκη.

Ο τελευταίος, πριν τη χθεσινή διαγραφή Κωνσταντινόπουλου, είχε αντεπιτεθεί και στους πρώην συνυποψηφίους του για την προεδρία του κόμματος. Σε συνεδρίαση της επιτροπής Συνεδρίου είχε αφήσει αιχμές κατά των Δούκα, Διαμαντοπούλου και Γερουλάνου, λέγοντας ότι οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Και ότι μπροστά δεν υπάρχουν εσωκομματικές αλλά εθνικές εκλογές.

Το πρόβλημα για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ είναι ότι οι εθνικές εκλογές και το αναμενόμενο αποτέλεσμά τους, ενδεχομένως να επισπεύσουν και τις νέες εσωκομματικές...