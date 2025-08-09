Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία: Χωρίς ενεργό μέτωπο στο Χελιδόνι - Μάχη της Πυροσβεστικής με τις αναζωπυρώσεις (pics&vids)

Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στην Αρχαία Ολυμπία, αφού από τις 5:30 δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις και τις διάσπαρτες εστίες στην περιοχή.

Όπως τόνισε μιλώντας στο Ertnews ο πρόεδρος των Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας, η εικόνα είναι αισθητά καλύτερη σε σχέση με πριν από μία ώρα.

Ωστόσο, οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στην Ηλεία συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις, ενώ στην περιοχή επιχειρούν 110 πυροσβέστες με 4 πεζοπόρα τμήματα και 39 οχήματα, ενώ από την Περιφέρεια και τους Δήμους έχουν διατεθεί υδροφόρες και μηχανήματα έργου. Νωρίτερα το 112 έστειλε μήνυμα εκκένωσης στους κατοίκους 11 περιοχών.

Η φωτιά που ξεκίνησε από την περιοχή Χελιδόνι επεκτάθηκε, λόγω και των ισχυρών ανέμων σε αγροτοδασική έκταση και κατευθύνθηκε προς γειτονικές κοινότητες τις οποίες απείλησε, ωστόσο χάρις στις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων οι ζημιές είναι περιορισμένες.

Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε μεγάλη αναζωπύρωση στο Χελιδόνι. Kτηνοτρόφος που τραυματίστηκε στα χέρια στην προσπάθεια να σώσει τα ζώα του, απομακρύνθηκε με ασθενοφόρο από το γήπεδο του Χελιδονίου και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Νωρίτερα, μιλώντας στο ΕΡΤΝews, o αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Νικόλαος Κοροβάσης τόνισε πως: «Οι συνεχείς εναλλαγές των ανέμων μας ανάγκαζαν να μεταφέρουμε τα μηχανήματα. Από το Χελιδόνι που ξεκίνησε η φωτιά, στην Ηράκλεια, στου Σμίλα, στο Πουρνάρι, βοηθήσαμε στο Λαντζόι. Τώρα σαν περιφερειακή ενότητα έχουμε εστιάσει όλες τις δυτνάμεις μας με 35 μηχανήματα έργου στην περιοχή του Χελιδόνιου και σε μία αναζυπύρωση στην Καυκανιά, όπου είναι δύσκολο να την προσεγγίσουμε. Πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ελπίζουμε το πρωί με τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν. Είναι δύσκολη βραδιά. Όλα τα μηχανήματα κάνουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουμε ό,τι σώζεται».

Νωρίτερα, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Αριστείδης Παναγιωτόπουλος μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι: «Η φωτιά στην κοινότητα Ηράκλειας πλησίασε επικίνδυνα και σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω υπάρχουν ζημιές σε δυο οικήματα. Το μέτωπο της φωτιάς είναι μεγάλο και αυτό μας ανησυχεί για τις επόμενες ώρες».

Ο κ. Παναγιωτόπουλος σημείωσε ότι «ένα άτομο από την κοινότητα Ηράκλειας μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Πύργου με αναπνευστικά προβλήματα λόγω του καπνού» και προσέθεσε ότι «ο Δήμος έχει στην διάθεση των κατοίκων ξενοδοχεία στην περίπτωση που χρειαστεί να φιλοξενηθούν άτομα από τις περιοχές που έχει πλήξει η φωτιά».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νικόλαος Κοροβέσης μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε ότι «η φωτιά κινείται σε μεγάλο μέτωπο και η προσπάθεια που γίνεται είναι να περιοριστούν οι εστίες, ώστε με το πρώτο φως της ημέρας, που θα αρχίσουν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα να καταστεί δυνατή η κατάσβεση της».

Μιλώντας στο ΕΡΤ πρωτύτερα, ο Αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, Γιώργος Λινάρδος, ανέφερε «Προς το παρόν δεν έχουμε φωτιά μέσα σε χωριό, αλλά είναι παραπλεύρως. Έχει πλησιάσει τους οικισμούς και είναι σε εξέλιξη σε τέσσερα χωριά του Δήμου. Όλοι – Πυροσβεστική, Πολιτική Προστασία, Περιφέρεια και κάτοικοι – βρίσκονται σε επαγρύπνηση. Τώρα νυχτώνει και τα πράγματα θα είναι δύσκολα».

Ο ίδιος τόνισε ότι οι δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές όταν πρόκειται για τόσο μεγάλα πύρινα μέτωπα, παρά τις προσπάθειες της τοπικής αυτοδιοίκησης: «Όσο ανθρωπίνως δυνατόν, κάνουμε το καλύτερο. Αλλά αρκετές δυνάμεις δεν είναι ποτέ αρκετές σε τέτοιες φωτιές».