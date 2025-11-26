Εμείς οι δωσίλογοι σε συγχωρούμε

Περίμενα από τον Αλέξη Τσίπρα, περισσότερη γενναιότητα. Να ζητήσει μια ειλικρινή συγγνώμη απ’ όλους όσους κακοποίησε με τη στάση του και την ρητορική του. Αυτός είναι ο βασικός υπεύθυνος για χιλιάδες δολοφονίες χαρακτήρων. Εμείς οι μένουμε Ευρωπαίοι, εμείς οι δωσίλογοι, εμείς που σε βλέπαμε να ζητάς από τους οπαδούς σου να μας τελειώσουν, γιατί αλλιώς δήθεν θα σας τελειώναμε, εμείς, λοιπόν, σε συγχωρούμε. Μακάρι να συγχωρέσεις κι εσύ κάποια στιγμή τον εαυτό σου.

Ό,τι είπες, Αλέξη Τσίπρα, σε αυτό το βιβλίο, το έχουμε ήδη πει εμείς πριν από εσένα. Τότε που οι ορδές των πραιτωριανών σου αμολιόντουσαν στα social media για να κολλήσουν μια ρετσινιά σε κάθε έναν από εμάς που «τολμούσαμε» να πούμε την αλήθεια. Αυτήν την αλήθεια που κι εσύ τώρα ομολογείς. Αυτή δεν ήταν πολιτική Αλέξη. Ήταν έγκλημα σε βάρος ανθρώπων που το μόνο τους «λάθος» ήταν ότι αγαπούσαν την πατρίδα τους.

Μια συγγνώμη, Αλέξη Τσίπρα, την οφείλεις. Όχι μόνο από εκείνους που έστειλες στην αγχόνη της Novartis. Ούτε μόνο από τον Γιώργο Παπανδρέου που τον έλεγες, όπως τον έλεγες. Απ' αυτούς έχεις ήδη ζητήσει. Αλλά δεν καθάρισες. Μείναμε όλοι εμείς που δεν πρόκειται να σου δώσουμε πολιτικό συγχωροχάρτι, ούτε να κάνουμε μαζί σου μια «κυβέρνηση συνεργασίας». Διότι και σε εκείνες τις λίγες συγγνώμες που είπες Αλέξη, δεν ήσουν ειλικρινής. Το έκανες, επειδή πιστεύεις ότι θα σου είναι χρήσιμες στη συνέχεια.

Αλέξη δεν είσαι ειλικρινής. Αλλά δεν πειράζει. Εμείς σε ξέρουμε και σε συγχωρούμε. Αν αυτό σου είναι τελικά αρκετό για να μπορέσεις να βρεις ησυχία. Κάτι σε τρώει Αλέξη. Ξέρεις που έχεις κάνει λάθος, αλλά δεν έχεις το θάρρος να το ομολογήσεις. Το λάθος σου είναι ότι κόντεψες να σύρεις έναν ολόκληρο λαό σε έναν νέο εμφύλιο, στον λεγόμενο τρίτο γύρο. Γι αυτό θα έπρεπε να ζητήσεις συγγνώμη, Αλέξη Τσίπρα, και στη συνέχεια να αποσυρθείς, αποδεικνύοντας ότι η μεταμέλειά σου είναι ειλικρινής.

Θανάσης Μαυρίδης

