Ο εκφυλισμός του «κινήματος των δρόμων»

Μία ακόμη δόση βασανιστικής ταλαιπωρίας περιμένει τους εκδρομείς της Πρωτοχρονιάς, στην οποία υποβάλλουν οι «κυρίαρχοι των εθνικών οδών», παρόλο που δεν παύουν να αποτελούν μια μειοψηφία του αγροτικού κόσμου.

Έξι ως οχτώ χιλιάδες τρακτέρ σε ένα στόλο 361.000 (στοιχεία του 2023) και σχεδόν άλλοι τόσοι αγρότες (στους 330.000 επαγγελματίες). Και με περιστασιακή εμφάνιση των μελών των οικογενειών τους, τις βραδινές ώρες για αγωνιστικό φόντο στα δελτία των 8.

Φέτος στον αγροκτηνοτροφικό κόσμο δόθηκαν 3,8 δις έναντι 3,2 του 2024. Δεν υπάρχει άλλη επαγγελματική τάξη ευνοημένη με τέτοιες παροχές.

Η ταλαιπωρία των εποχούμενων δεν γνωρίζουμε αν εξακολουθεί να συντάσσει παρά τω πλευρώ τους την κοινή γνώμη, στα θηριώδη ποσοστά που έδειξαν οι δημοσκοπήσεις και τις οποίες επικαλούνται οι αγροτοσυνδικαλιστές ως νομιμοποίηση των αποκλεισμών (80% είχε χαρακτηρίσει δίκαια τα αιτήματά τους και 48% τασσόταν υπέρ της κατάληψης δρόμων, λιμανιών και αεροδρομίων).

Ο εκφυλισμός του «κινήματος» αφενός καταδεικνύεται από το ρήγμα που έχει επέλθει στις τάξεις τους. Διαχωρίζει αυτούς που επιθυμούν τον διάλογο με την κυβέρνηση ελπίζοντας να προκύψει κάποιο όφελος επί των ουσιαστικών αιτημάτων τους και σε αυτούς που κατ’ επιρροή του ΚΚΕ μένουν ανυποχώρητοι, αντιδρώντας στην προοπτική κάθε διαλόγου. Μαζί τους και κάποιοι «επαναστατημένοι» ακομμάτιστοι, ή μάλλον αντι-κομματικοί, νεαροί.

Δεν προκάλεσαν εντύπωση οι δηλώσεις του προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου Χρίστου Τσιλιά, ο οποίος επιδόθηκε σε δριμύ κατηγορώ κατά του ΚΚΕ. Σημειωτέον ότι το κόμμα επιτέθηκε στους αγρότες που είναι δεκτικοί στον διάλογο, κατηγορώντας τους ως «πρόθυμους».



Όπως είπε ο κ. Τσιλιάς «το ΚΚΕ δεν θέλει να λύσει τα προβλήματα, δεν πιστεύει στις αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες να μη λύνονται τα προβλήματα, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο».

Ζήτησε, μάλιστα, «on air» διάλογο με τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ενώ επιβεβαίωσε το γνωστό, ότι το ΚΚΕ έχει ανθρώπους σε κάθε μπλόκο.

Αφετέρου ανυποχώρητοι είναι μια άλλη κατηγορία, οι «επαναστατημένοι» που προείπαμε. Είναι νέοι κάτω των τριάντα ετών, έμφοροι οργής, και εκφράζουν μηδενιστικές αντιλήψεις. Τους περιέγραψε η Άννα Διαμαντοπούλου που τους συνάντησε στα μπλόκα - και η οποία αν μη τι άλλο, εμπειρίαν έχει.

Μιλώντας στο MEGA δήλωσε περίπου τρομοκρατημένη από την μεγάλη οργή και την απαξίωση που νιώθει αυτή η μερίδα των νέων αγροτών. Είναι λέει πολύ οργισμένοι και απαξιώνουν τα πάντα. «Όχι μόνο την κυβέρνηση, αλλά και το πολιτικό μας σύστημα, τα κόμματα, τους θεσμούς, και την Ευρωπαϊκή Ένωση (σ.σ. Από την οποία παίρνουν τη μερίδα του λέοντος των δις που τους δίδονται ως επιδοτήσεις).

Προφανώς είναι και μεταξύ αυτών που πηγαίνουν ως «πεσκέσι» σανό και κοπριά, και τα σκορπούν στα γραφεία πολιτικών (γιατί είναι πολιτικό επιχείρημα και αντίσταση στους θεσμούς, η κοπριά!).

Ο εκφυλισμός συνίσταται και στην ηθική απαξίωση που έχουν υποστεί μετά τις αποκαλύψεις ότι κάποιοι από τους ένθερμους αγροτοσυνδικαλιστές, παρανόμησαν παίρνοντας επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνταν.

Όπως π.χ. ο κ. Κώστας Ανεστίδης που δηλώνει «είμαι καθαρός σαν αστραπή», ή ο έτερος, Γιώργος Μότας, του οποίου μπλοκαρίστηκαν οι λογαριασμοί γιατί φέρεται να δήλωσε 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα» και για τα οποία πήρε επιδότηση δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Ο τελευταίος κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά ενώπιον του εισαγγελέα για τη διαρροή πληροφοριών της υπόθεσής του (η διαρροή τον πείραξε...).

Βέβαια, κατά τη γνώμη του αυτά τα «σκαλώματα» (όπως τα αποκάλεσε), προκλήθηκαν από την μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Φυσικά έχει το τεκμήριον της αθωότητας, αλλά ο ισχυρισμός του είναι ευάλωτος και ευνοεί την ενίσχυση υποψιών για την συνολική αντίθεση των μπλόκων στην συγκεκριμένη ρύθμιση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η κυβέρνηση φέρεται διατεθειμένη να λάβει μέτρα μετά τις εορτές (και κατόπιν εορτής), και σαφώς η απόφασή της σχετίζεται τόσο με τον διαφαινόμενο εκφυλισμό, όσο και με την κόπωση της κοινής γνώμης.

Είχε δίκιο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης όταν δήλωσε ότι «η κυβέρνηση χειρίστηκε μέχρι στιγμής το θέμα με σοβαρότητα, νηφαλιότητα, ευθύνη». Αυτή η νηφαλιότητα ωστόσο είναι που ενδεχομένως γιγαντώνει την προκλητικότητα της άλλης πλευράς.

Και λέγοντας άλλη πλευρά δεν εννοούμε τον κόσμο της αγροτιάς. Εννοούμε τους κομματικούς εντεταλμένους και τους επαναστατημένους με, ή χωρίς αιτία.