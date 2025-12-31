Αγρότες: Η προσοχή στις αποφάσεις της Κυριακής - Ο χάρτης των μπλόκων σήμερα

Στάση αναμονής κρατά η κυβέρνηση για τις αγροτικές κινητοποιήσεις και τα μπλόκα που θα «κλείσουν» το 2025 σε μεγάλους οδικούς άξονες προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων, με την Αθήνα να υπογραμμίζει προς τους παραγωγούς ότι χρειάζεται εκτόνωση της κατάστασης.

Η προσοχή στρέφεται από τώρα στην πανελλαδική διάσκεψη των αγροτών που θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Κυριακής, 4 Ιανουαρίου του 2026, στα Μάλγαρα της Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται πως την Τρίτη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, τόνισε πως «θεωρώ ότι δεν πρέπει να φτάσουμε στο σημείο η κυβέρνηση να αναγκαστεί να πάει σε ένα plan b».

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως «το plan b θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα έχει να κάνει με περισσότερες κυρώσεις και επιπτώσεις για αυτούς, οι οποίοι ενώ τους ζητείται διάλογος σε βάρος όλων των αγροτών, αρνούνται τον διάλογο».

Ερωτώμενος για το ποιες είναι οι κυρώσεις, απάντησε: «Σίγουρα όπως συνέβη με τα διόδια, που σηκώθηκαν οι μπάρες και κατευθείαν η αστυνομία διαβιβάζει το υλικό στη δικαιοσύνη και αυτοί οι οποίοι δημιούργησαν την όποια ζημιά θα έχουν τις όποιες ποινικές και τις όποιες διοικητικές - αστικές ευθύνες, θα πρέπει να δούμε εφόσον παρατείνεται αυτό το φαινόμενο -δεν είμαστε ακόμα εκεί- σε περίπτωση που για παραπάνω από μία, δύο, τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω αυτό θα το αξιολογήσει και το αρμόδιο Υπουργείο. Ο κόσμος δυσκολεύεται».

Η κίνηση στις μεγάλες οδικές αρτηρίες

Νίκαια / Θεσσαλονίκη : Ανοιχτή η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Οι επιστροφές προς Αθήνα εξυπηρετούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

: Ανοιχτή η αερογέφυρα πάνω από το μπλόκο για τα οχήματα που κινούνται από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Οι επιστροφές προς Αθήνα εξυπηρετούνται μέσω παρακαμπτηρίων οδών. Τελωνείο Ευζώνων (Κιλκίς / Πέλλα) : Κλειστό μέχρι τις 22:00 χθες Τρίτη, ενώ σήμερα παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα λειτουργεί κανονικά.

: Κλειστό μέχρι τις 22:00 χθες Τρίτη, ενώ σήμερα παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς θα λειτουργεί κανονικά. Διόδια Μαλγάρων : Ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, με την οριστική στάση να καθορίζεται μετά την πανελλαδική σύσκεψη.

: Ανοιχτά και στα δύο ρεύματα, με την οριστική στάση να καθορίζεται μετά την πανελλαδική σύσκεψη. Ανατολική Θεσσαλονίκη (Πράσινα Φανάρια) : Δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, ζητώντας άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση.

: Δεν συμμετέχουν στην πανελλαδική σύσκεψη, ζητώντας άμεσο διάλογο με την κυβέρνηση. Κάστρο Βοιωτίας : Λωρίδα ανά ρεύμα ανοιχτή μέχρι 5/1/2026, με εξαίρεση βαρέα οχήματα. Επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων.

: Λωρίδα ανά ρεύμα ανοιχτή μέχρι 5/1/2026, με εξαίρεση βαρέα οχήματα. Επιτρέπεται η διέλευση για μεταφορά ζώων και φαρμάκων. Θήβα : Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα μέχρι 3/1.

: Ανοιχτά και τα δύο ρεύματα μέχρι 3/1. Προμαχώνας : Κλειστό για νταλίκες 16:00–19:00, ενώ παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς ανοιχτό για όλα τα οχήματα..

: Κλειστό για νταλίκες 16:00–19:00, ενώ παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς ανοιχτό για όλα τα οχήματα.. Αγγελόκαστρο / Αγρίνιο: Από σήμερα θα ανοίξει μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Ιόνια Οδό.

Άρση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης, στην Πιερία

Την άρση των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, «που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων στο τμήμα από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (438 χιλιόμετρο) έως τον νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης (434 χιλιόμετρο) της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, με κατεύθυνση προς Αθήνα», αποφάσισε η Διεύθυνση Αστυνομίας Πιερίας.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η κυκλοφορία των οχημάτων με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα διεξάγεται αρχικά από τη δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια μόνο από τη δεξιά λωρίδα κυ0κλοφορίας και μετά το τέλος της Σήραγγας Κατερίνης (Σήραγγας Τ4), η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση που θα απαιτηθεί από τις κυκλοφοριακές συνθήκες, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται και από την περιφερειακή οδό Κατερίνης μέσω του βόρειου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης και στη συνέχεια τα οχήματα θα εισέρχονται στον αυτοκινητόδρομο μέσω του νότιου ανισόπεδου κόμβου Κατερίνης.

Η είσοδος των οχημάτων στην Κατερίνη, που κινούνται με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα πραγματοποιείται από τον βόρειο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης και τον ημιανισόπεδο ανατολικό κόμβο Κατερίνης.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, όπου πραγματοποιούνται καθημερινές συνελεύσεις για ενημέρωση της πορείας των κινητοποιήσεων και τον σχεδιασμό διαφόρων δράσεων και παρεμβάσεων στις τοπικές κοινωνίες. Παράλληλα, στον χώρο των μπλόκων, γίνονται επισκέψεις από φορείς, συλλόγους και σωματεία για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον αγώνα των αγροτών, ενώ οι αγρότες και των δύο μπλόκων τονίζουν πως θα κάνουν Πρωτοχρονιά σε αυτά.