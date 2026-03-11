Ο Ανάλγητος

Η διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ έχει την κωδική ονομασία «τόπο στα νιάτα». Φυσικά και είναι παραπλανητικός, καθώς ένας από τους στόχους είναι να μπερδευτούν οι οχτροί. Ο σύντροφος Κώστας Λαλιώτης φέρεται να είπε ότι δεν εισέπραξε ούτε μια αρνητική απάντηση στα 300 προσκλητήρια μάχης που έστειλε ο ίδιος, αυτοπροσώπως. Το ανέκδοτο στη Χαριλάου Τρικούπη είναι ότι Σκανδαλίδης και Λαλιώτης, κοντά στα 75 συνομιλούν με τα νιάτα! : Θεοδόσης Πελεγρίνης ετών 78, Νίκος Βερλέκης ετών 77, Χρήστος Νικολόπουλος ετών 78.

Πέντε παρατηρήσεις για τη διεύρυνση του ΠΑΣΟΚ. Παρατήρηση πρώτη: Θεοδόσης Πελεγρίνης ετών 78, Νίκος Βερλέκης ετών 77, Χρήστος Νικολόπουλος ετών 78. Οι σύντροφοι Σκανδαλίδης και Λαλιώτης είναι κοντά στα 75 και όπως λένε στη Χαριλάου Τρικούπη συνομιλούν με τα … νιάτα. Η διεύρυνση θυμίζει κατά κάποιον τρόπο εκδρομή ΚΑΠΗ. Παρατήρηση δεύτερη: Η ανακοίνωση του Θεοδόση Πελεγκρίνη συνάντησε μεγάλη αντίδραση και προκάλεσε την απογοήτευση των ΠΑΣΟΚων, αλλά και την θυμηδία των οπαδών των άλλων κομμάτων. Όλοι θυμούνται πως ο κ. Πρύτανης και μετέπειτα υφυπουργός Παιδείας του Τσίπρα πολέμησε τον νόμο Διαμαντοπούλου για την Παιδεία. Ο Γιάννης Μεϊμάρογλου κατέθεσε άμεσα και δημόσια την αντίθεσή του. Ακολούθησε η Άννα μια μέρα αργότερα. Και έχουν δίκιο! Παρατήρηση τρίτη: Η ανακοίνωση του ονόματος μουσικοσυνθέτη Βαγγέλη Κορακάκη στη λίστα και η άμεση διάψευση από τον ίδιο με το χαρακτηριστικό «εγώ είμαι ΚΚΕ» δείχνει την προχειρότητα του εγχειρήματος. Κατά τη δική του εκδοχή του μουσικοσυνθέτη, αυτός απάντησε θετικά στην πρόταση κάποιου να παίξει σε κάποια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ! Και στην κορφή κανέλλα. Παρατήρηση τέταρτη: Στην λίστα περιλαμβάνονται τέως βουλευτές, περιφερειάρχες, νομάρχες και δήμαρχοι που όμως δεν είχαν ποτέ φύγει! Παρατήρηση πέμπτη: Η επανεμφάνιση Νεονάκη παρουσιάστηκε ως μέγα γεγονός. Κι εδώ τελειώνουν τα επιχειρήματα…

Στις 19 Μαρτίου στη Σύνοδο Κορυφής κληρώνουν τα ευρωπαϊκά μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης που πυροδοτεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα συνοδεύεται από τον Κυριάκο Πιερρακάκη. Στο τραπέζι βρίσκεται νέο ευρωπαϊκό πακέτο, επέκταση της ρήτρας διαφυγής και άλλα μέτρα, χωρίς ωστόσο να είναι σίγουρο κάτι ακόμη.

Πώς θα αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση τη νέα κρίση; Στο γραφείο του πρωθυπουργού έχουν κατατεθεί συγκεκριμένες προτάσεις για άμεσα μέτρα. Σε πρώτο πλάνο τίθεται το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε πρατήρια καυσίμων και τρόφιμα, καθώς επίσης και εντατικοποίηση ελέγχων. Εισηγήσεις έχουν γίνει και για ενεργοποίηση fuel pass, ωστόσο όπως λένε αρμόδιες πηγές στη στήλη δεν πρόκειται να εξεταστεί αυτό το μέτρο προς το παρόν. Σε κάθε περίπτωση όλα θα εξαρτηθούν από την ένταση και τη διάρκεια της κρίσης, καθώς και στο πού θα καθίσιε η τιμή του πετρελαίου.

Η Ελλάδα κάνει δειλά δειλά τα πρώτα της βήματα στην πυρηνική ενέργεια. Αυτό ήταν το κεντρικό μήνυμα της συμμετοχής του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ομώνυμη σύνοδο στο Παρίσι. Για να ευλογήσουμε τα γένια μας τις κινήσεις της χώρας τις είχατε διαβάσει πρώτοι στη στήλη.

Ικανοποίηση επικρατεί στο κυβερνητικό επιτελείο και για τις δημοσκοπήσεις. Για το νέο κύμα ερευνών είχατε διαβάσει – τότε- επίσης πρώτοι στη στήλη.

Στα πρότυπα των ενισχύσεων ευάλωτων ομάδων στις ΗΠΑ κινείται το υπουργείο Οικονομικών. Εισάγεται νέο σύστημα για πιο δίκαιη μεταχείριση των δικαιούχων και τη διεύρυνσή τους για τα κουπόνια επισιτιστικής βοήθειας ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Εισηγήσεις για πρόωρες εκλογές έχουν υπάρξει. Ωστόσο ο πρωθυπουργός φαίνεται πως αποκλείει ένα τέτοιο σενάριο.

Μπαίνεις στο επίσημο site του Περισσού και διαπιστώνεις τη «δουλίτσα» που κάνουν τα στελέχη του για να υπερασπιστούν το Ιράν από το «ιμπεριαλιστικό μακελειό». Με απορία και αγωνία διαβάζεις τις πανομοιότητες επιστολές νέων στρατευμένων στην ΕΛΔΥΚ – με ονοματεπώνυμα όχι αστεία – να καταδικάζουν στη στάση της ελληνικής και κυπριακής κυβέρνησης, την αποστολή των φρεγατών Κίμων και Ψαρά στην μεγαλόνησο και να διακηρύσσουν «Κανένας Έλληνας φαντάρος ή στρατιωτικός εκτός συνόρων της χώρας». Κατηγορούν Αθήνα και Λευκωσία ότι «καλλιεργούν των εφησυχασμό στον ελληνικό και τον κυπριακό λαό, αλλά και στο στράτευμα παρουσιάζοντας τα γεγονότα ως ασήμαντα, την ίδια στιγμή που το Ιράν απειλεί με αντίποινα της χώρες που έχουν αμερικανικές βάσεις». Τι ζητούν; Να κλείσουν άμεσα οι αμερικανικές και οι αγγλικές βάσεις από Ελλάδα και Κύπρο.

Τέλη του μήνα αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες να πραγματοποιηθεί νέα σύσκεψη της Κομισιόν με τους διαχειριστές των χωρών από όπου περνάει ο Κάθετος Διάδρομος. Στόχος είναι να αρθούν τα ρυθμιστικά εμπόδια και να προχωρήσει το όλο project.

Ο Ανάλγητος