Σφοδρά «πυρά» αγροτοσυνδικαλιστή κατά του ΚΚΕ: Το κόμμα δεν θέλει να λύσει τα προβλήματα των αγροτών

Έντονες αντιπαραθέσεις και δημόσιες αιχμές έχουν πυροδοτήσει εξελίξεις στις αγορτικές κινητοποιήσεις μετά την πρωτοβουλία των αγροτών της Επανομής για συμπόρευση προς διάλογο με την κυβέρνηση. Οι εκατέρωθεν τοποθετήσεις ανεβάζουν τους τόνους, με καταγγελίες για πολιτικά κίνητρα και ανοιχτή σύγκρουση γύρω από το ποιος εκπροσωπεί ποιον στα μπλόκα.

Η νεά ένταση ξέσπασε όταν ο πρόεδρος του Αγορτικού Συλλόγου Τριλόφου, Χρήστος Τσιλιάς, ο οποίος μιλώντας στο MEGA αναφέρθηκε σε πρόσωπα της Πανελλαδικής Επιτροπής Αγροτών, κατονομάζοντας τον πρόεδρό της, Βαγγέλη Μαρούδα, καθώς και τον πρόεδρο της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστα Τζέλλα.

«Κατ’ αρχήν ο Μαρούδας είναι πρόεδρος του πανελλαδικού οργάνου, ποιος τον ψήφισε αυτόν και είναι πρόεδρος;» είπε, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι αγρότες που συμμετείχαν στη σύσκεψη της Επανομής «δέχθηκαν πολύ σκληρή κριτική» όταν επέστρεψαν στα μπλόκα τους και αναγκάστηκαν, όπως ανέφερε, να «ισορροπήσουν τα πράγματα».

Ακολούθως ο κ. Τσιλιάς εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά του ΚΚΕ, με αφορμή ανακοίνωση του κόμματος που - όπως είπε - παρουσίαζε τους αγρότες που επιδιώκουν διάλογο ως «πρόθυμους». «Από εχθές που έβγαλε επίσημα την ανακοίνωση το ΚΚΕ ότι είμαστε οι πρόθυμοι που θα συζητήσουμε με την κυβέρνηση, μάλλον δεν θέλει πρόθυμους, δεν θέλει να λύσει προβλήματα, δεν πιστεύει σε αστικές κοινωνίες, θέλει κομμουνιστικές κοινωνίες, να μην λύνονται τα προβλήματα, να ταλαιπωρούμε τον κόσμο», δήλωσε, ζητώντας μάλιστα ζωντανά διάλογο με τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα.

Ακόμα, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Τριλόφου υποστήριξε ότι πίσω από τις αντιδράσεις «υπάρχουν πολιτικά κίνητρα», σημειώνοντας: «Είμαι 35 χρόνια συνδικαλιστής, ουδέποτε καθίσαμε στο τραπέζι με αυτούς τους ανθρώπους και είναι κρίμα να ερχόμαστε σε αντιπαράθεση». Τόνισε ακόμη ότι «πρέπει να γίνει συντεταγμένα διάλογος» και ότι το ΚΚΕ αντέδρασε «στο άκουσμα της λέξης».

Στο ίδιο πλαίσιο εκτίμησε ότι ο διάλογος με τον πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί «μετά τις 10 Ιανουαρίου», προσθέτοντας: «Θα κλείσουμε 45-50 ημέρες στον δρόμο. Αυτό το κόμμα (ΚΚΕ) δεν θέλει να λύνει προβλήματα, θέλει να ταλαιπωρεί τις αστικές κοινωνίες».

Επίσης, κ. Τσιλιάς ανέφερε ότι το ΚΚΕ «έχει ανθρώπους σε κάθε μπλόκο», προσθέτοντας πως «εμείς εδώ τους έχουμε απομονώσει, βρίσκονται 10 χλμ. μακριά». Έκανε επίσης αναφορά στον τρόπο με τον οποίο, στο παρελθόν, οι κυβερνήσεις αντιμετώπιζαν τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αντιπαραβάλλοντας ότι «τώρα μας καλούν στον διάλογο» και διερωτώμενος «δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνει;». Τέλος, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής, λέγοντας: «Προς Θεού, δεν έχουμε καμία δουλειά… Τι σκοπό έχει αυτή η συνάντηση;».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο αντιπρόεδρος του Πανσερραϊκού Αγροτικού Συλλόγου, Γιάννης Καρτάλης, εξέφρασε την απορία του για τις ενστάσεις που διατυπώνει το μπλόκο της Νίκαιας απέναντι στην πρωτοβουλία της Επανομής. Όπως σημείωσε, ο διάλογος αποτελεί ζητούμενο για όλες τις πλευρές, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. «Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Ο κ. Μαρούδας το λέει κάθε μέρα, όταν δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να πάμε σε διάλογο. Τι είναι αυτό που ενοχλεί; Υπάρχει κανένας εδώ που θέλει να μείνει εδώ μέχρι το Πάσχα; Πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις», σημείωσε.

Να σημειωθεί ότι η πρωτοβουλία 18 μπλόκων και αγροτικών συλλόγων να ανοίξουν συζήτηση για διάλογο με την κυβέρνηση έχει προκαλέσει σκληρές αντιδράσεις εντός τωναγροτών.