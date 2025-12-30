«Καταλύτης» για το Plan B της κυβέρνησης η εικόνα στις εθνικές τις επόμενες ημέρες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε κατανόηση από τους αγρότες τις ημέρες των εορτών και μέχρι τα Φώτα, οπότε θα κορυφωθούν οι μετακινήσεις στο εσωτερικό της χώρας, ώστε να μην υπάρξει ταλαιπωρία των πολιτών στους δρόμους της εξόδου και της επιστροφής. Το τι θα συμβεί στις εθνικές οδούς και η στάση των αγροτών, οι οποίοι προαναγγέλλουν περεταίρω αποκλεισμούς και ενίσχυση των μπλόκων, αναδεικνύεται στον καταλυτικό παράγοντα, που θα κρίνει εν πολλοίς, και την στάση της κυβέρνησης.

Μετά από έναν και πλέον μήνα κινητοποιήσεων, με δεδομένη την πρόσκληση διαλόγου από την κυβέρνηση και την άρνηση των εκπροσώπων των αγροτών να την αποδεχθούν, οι σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών μοιάζει να βρίσκονται σε αδιέξοδο. Κι αν οι αγρότες έχουν ήδη διαμηνύσει ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν μετά την πρωτοχρονιά θα είναι προς μια κατεύθυνση συνέχισης των μπλόκων, η κυβέρνηση θέτει επί τάπητος όλα τα δεδομένα και τις επιλογές που έχει.

Δεν είναι τυχαίο, ωστόσο, ότι για πρώτη φορά διερευνώνται και οι δυνατότητες αντιμετώπισης των μπλόκων και όχι μόνο αντιμετώπισης των αιτημάτων του αγροτικού κόσμου. Πληροφορίες αναφέρουν ότι στο παρασκήνιο υπάρχει σκέψη της επιβολής διοικητικών μέτρων, προστίμων δηλαδή, για όσους παρακωλύουν την κυκλοφορία, ιδέα που φαίνεται να ενισχύεται και από την θέση βουλευτών της κυβερνητικής πλειοψηφίας, που πλέον μιλούν ευθέως για κομματική υποκίνηση των διαμαρτυρόμενων αγροτών. Το στίγμα έδωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας για παράνομες πράξεις και παραπέμποντας στις προβλέψεις του νόμου.

«Πραγματοποιούνται μια σειρά από παράνομες πράξεις όπως η κατάληψη των δρόμων και ο κίνδυνος που θέτουν τους υπόλοιπους πολίτες. Απέναντι σε αυτές τις παράνομες πράξεις από μια κοινωνική ομάδα η κυβέρνηση επέλεξε να μην ασκήσει νόμιμη βία για την απομάκρυνση των τρακτέρ από τους δρόμους», τόνισε και συμπλήρωσε χαρακτηριστικά «υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής του νόμου, μια σειρά από διατάξεις, ή μπορεί να εκπονηθούν καινούργιες διατάξεις. Αυτό είναι ένα μέτρο που θα αποφασίσει η κυβέρνηση στο επόμενο στάδιο».

Σε αυτό το «επόμενο στάδιο», που μάλλον προσδιορίζεται μετά την εορταστική περίοδο, η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην στάση διαλλακτικότητας που έχει υιοθετηθεί και προτάσσεται έως τώρα -με ορισμένους να σημειώνουν μάλιστα ότι κάποια στιγμή τα τρακτέρ εκ των πραγμάτων θα αποχωρήσουν από τους δρόμους- και στις αντιδράσεις απέναντι στις κινητοποιήσεις που διατυπώνονται πλέον από τοπικούς φορείς, όπως οι ξενοδόχοι για παράδειγμα λόγω των οικονομικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα μπλόκα, αλλά και από πολίτες, οι οποίοι ουσιαστικά εγκλωβίστηκαν επί ώρες στις εθνικές οδούς κατά την επιστροφή τους την περασμένη Κυριακή.

Στη συνέντευξή του στο Action 24, ο κ. Μητσοτάκης διερωτήθηκε πως οι αγρότες “κλείνουν δρόμους και ταλαιπωρούν την κοινωνία και ταυτόχρονα δεν έρχονται να συζητήσουν με την κυβέρνηση”, υπονοώντας σαφώς ότι οι κινητοποιήσεις δεν αφορούν το σύνολο του αγροτικού κόσμου, ο οποίος έχει μεν σοβαρά προβλήματα, αλλά δεν επιλέγει αυτή τη μορφή αντίδρασης. «400.000 οι κατ’ επάγγελμα αγρότες, 4.000 τα τρακτέρ στα μπλόκα», είπε ο πρωθυπουργός, για να προσθέσει ότι «η συντριπτική πλειοψηφία δεν είναι στα μπλόκα» και να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δε συνομιλεί μόνο με όσους βρίσκονται στους δρόμους, «αλλά με τη μεγάλη πλειοψηφία των αγροτών και κτηνοτρόφων».

Η διαφοροποίηση μερίδας αγροτών, οι οποίοι τάχθηκαν τις προηγούμενες ημέρες υπέρ του διαλόγου με την κυβέρνηση, δημιούργησε νέα δεδομένα για το Μέγαρο Μαξίμου. «Στα μπλόκα αρκετοί θέλουν να συνομιλήσουν μαζί μας και κάποιοι τους ''τραμπουκίζουν'' για ''να μη σπάσει το μέτωπο''» δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας ότι «η λύση θα προκύψει μόνο μέσα από διάλογο», αλλά και ότι «όσο ταλαιπωρούνται οι πολίτες, οι αγρότες χάνουν το δίκιο τους».

Η κυβέρνηση προτάσσει τις απαντήσεις, που έχει ήδη δώσει για την ουσία των αιτημάτων, που έχουν διατυπώσει αγρότες και κτηνοτρόφοι. Σε ό,τι αφορά στις πληρωμές, η καθυστέρηση των οποίων αποτέλεσε τη θρυαλλίδα των εξελίξεων, που κατέληξαν στα μπλόκα, από το κυβερνητικό επιτελείο απαντούν ότι μέχρι τώρα έχουν καταβληθεί ποσά ύψους 3,512 δισεκατομμύρια ευρώ για τους αγρότες ενώ θα διατεθούν άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ έως αύριο, συνολικά δηλαδή θα δοθούν 3,8 δις ευρώ έναντι 3,2 το 2024.

Πρόκειται για πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που ολοκλήρωσε την καταβολή ενισχύσεων ύψους 2,897,559.01 εκατομμυρίων σε 583.725 μοναδικούς δικαιούχους, ενώ επιπλέον, οι πληρωμές από το Υπουργείο Οικονομικών και τον ΕΛΓΑ φτάνουν τα 614,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, από την κυβέρνηση τονίζουν για το αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα ότι παρατείνεται η χαμηλή τιμή και αναμένεται να διαμορφωθεί σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα, ενώ για το αίτημα που αφορά στο αγροτικό πετρέλαιο, τονίζουν ότι ικανοποιείται η μη παρακράτηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης από τη στιγμή που εφοδιάζονται στην αντλία, καθώς και ότι η κυβέρνηση είναι ανοιχτή να εξετάσει ποια άλλα προϊόντα χρειάζονται στήριξη.

Σχετικά με τους κτηνοτρόφους και την ευλογιά των προβάτων, επισημαίνεται ότι δόθηκαν γενναίες, όπως σημειώνουν, αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, αλλά και ότι το θέμα του εμβολίου είναι απόφαση της επιστημονικής κοινότητας, καθώς σε καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει γίνει χρήση του.