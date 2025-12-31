Ο όρος «Dogs of the Dow» και η επενδυτική στρατηγική που τον συνοδεύει έγινε δημοφιλής στις αρχές της δεκαετίας του 1990, με αφορμή ένα βιβλίο του Michael B. O’Higgins. Χαρακτηρίζεται από μία κάπως contrarian λογική, δηλαδή κόντρα στο επικρατούν ρεύμα της εκάστοτε εποχής.



Πήρε το όνομά της από την τάση των επενδυτών να αποκαλούν dogs, δηλαδή σκυλιά, τις μετοχές που έχουν μείνει πίσω σε απόδοση. Μέσα στα 30 μέλη του δείκτη Dow Jones Industrial, πολύ συχνά αυτές οι μετοχές έχουν τις καλύτερες ετήσιες μερισματικές αποδόσεις, καθώς οι τιμές τους είναι χαμηλές και συνήθως οι εταιρείες που συμμετέχουν στον συγκεκριμένο δείκτη δίνουν πάντα αξιόλογα μερίσματα.



Έτσι, η ομάδα των σκυλιών του μεγάλου αμερικανικού χρηματιστηριακού δείκτη έχει καθιερωθεί να αποτελείται από τις μετοχές που στο τέλος του έτους δίνουν τις μεγαλύτερες μερισματικές αποδόσεις. Όσοι ακολουθούν ευλαβικά τη συγκεκριμένη επενδυτική στρατηγική εντοπίζουν τα μέλη της ομάδας, αγοράζουν ίσες σε αξία ποσότητες μετοχών από την κάθε μία από αυτές στην αρχή του χρόνου και τις κρατούν μέχρι το τέλος του.



Τότε κρατούν αυτές που εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις δέκα με τη μεγαλύτερη μερισματική απόδοση και αντικαθιστούν αυτές που δεν πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις ή που έχουν φύγει από τον δείκτη για διάφορους λόγους. Αυτή η στρατηγική, η οποία βέβαια είναι περισσότερο εμπειρικού και λιγότερο επιστημονικού χαρακτήρα, ακολουθείται από ιδιώτες και θεσμικούς επενδυτές που αναζητούν έναν συνδυασμό επενδυτικής ασφάλειας και υψηλών μερισματικών αποδόσεων.



Μερικές φορές τους ανταμείβει και άλλες όχι. Θεωρείται επιτυχημένη όταν η ετήσια απόδοση της δεκάδας ξεπερνά αυτήν του συνολικού δείκτη Dow Jones Industrial.

Όπως είναι αναμενόμενο, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, ο οικονομικός Τύπος ασχολείται και με το πώς πήγε η δεκάδα των Dogs of the Dow για τον χρόνο που φεύγει και με την σύνθεση της ομάδας για τον νέο χρόνο.



Προχθές Δευτέρα είδαμε το σχετικό δημοσίευμα του Barron’s, με τη βοήθεια του οποίου, αλλά και του αντίστοιχου άρθρου της 24ης Δεκεμβρίου 2024, θα ρίξουμε μία ματιά στις επιδόσεις του 2025 και τη σύνθεση του 2026. Στο τέλος λοιπόν του 2024, τα μέλη της ομάδας για το 2025 ήταν τα εξής: η τηλεφωνική εταιρεία Verizon (VZ NYSE), η πετρελαϊκή Chevron (CVX NYSE), οι φαρμακευτικές Amgen (AMGN NASDAQ), Merck (MRK NYSE) και Johnson & Johnson (JNJ NYSE), η γνωστή μας Coca Cola Company (KO NYSE), η εταιρεία ταχυφαγείων McDonald’s (MCD NYSE), η εταιρεία καταναλωτικών προϊόντων Procter and Gamble (PG NYSE) και από τον χώρο της τεχνολογίας η IBM (IBM NYSE) και η Cisco (CSCO NASDAQ).



Εκείνες τις ημέρες, η μέση μερισματική απόδοση των δέκα αυτών μετοχών ήταν κοντά στο 3,50%, την ώρα που η μέση μερισματική απόδοση για ολόκληρο τον δείκτη Dow Jones ήταν περί το 2,10% και η απόδοση των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου στο 4,80%.



Μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, οι Dogs of the Dow της κλάσης του 2025 είχαν απόδοση 17,80% από την αρχή της χρονιάς, σαφώς ανώτερη του 14,50% για ολόκληρο τον Dow Jones Industrial Average. Η καλή αυτή επίδοση οφείλεται κυρίως σε 4 μετοχές, την Amgen, την Johnson & Johnson, την IBM και τη Cisco, οι οποίες ανέβηκαν από 28% έως 44%.



Από τις υπόλοιπες έξι, οι πέντε είχαν αξιοπρεπείς θετικές αποδόσεις και μόνο η Procter and Gamble κινείται σε αρνητικό έδαφος, έχοντας χάσει πάνω από 13%. Η άνοδος των σκυλιών κατά 17,80% είναι η καλύτερη από το 2019, ενώ το 2023 και το 2024 είχαν υστερήσει σε σχέση με τον δείκτη Dow Jones Industrials.

Θα μπορέσει άραγε η δεκάδα των Dogs of the Dow να επαναλάβει την καλή επίδοση του 2025 και στο νέο χρόνο. Όπως πάντα, αποφεύγουμε τέτοιες προβλέψεις αλλά μπορούμε να επισημάνουμε πως αυτή την περίοδο, ο ανταγωνισμός από πλευράς μερισματικών αποδόσεων και αποδόσεων των δεκαετών ομολόγων του αμερικανικού δημοσίου δεν είναι τόσο ισχυρός όσο πέρυσι.



Τι εννοούμε; Πως αυτές τις μέρες η μέση μερισματική απόδοση για τις 30 εταιρείες του Dow Jones Industrial είναι λίγο κάτω από 1,70% από 2,10% πέρυσι τέτοια εποχή ενώ η απόδοση των 10 ετών ομολόγων είναι λίγο πάνω από 4,10% ενώ πέρυσι ήταν στο 4,80 περίπου.



Βέβαια, αυτά τα δύο νούμερα μπορούμε να τα δούμε μόνο σε σχέση με τη μέση μερισματική απόδοση των Dogs of the Dow με τη νέα τους σύνθεση. Σύμφωνα με ό,τι έχουμε διαβάσει, αυτή είναι λίγο πάνω από 3,40%, από 3,50% πέρυσι, κάτι που σημαίνει πως τουλάχιστον όσον αφορά τις μερισματικές αποδόσεις, η δεκαμελής ομάδα βρίσκεται σε καλύτερη θέση από ότι πέρυσι σε αυτόν τον τομέα.



Ποια όμως είναι η νέα σύνθεση; Όπως είδαμε στο Barron’s και επιβεβαιώσαμε και αλλού, από την ομάδα θα αποχωρήσουν η IBM και η Cisco αφού η μεγάλη φετινή τους άνοδος μείωσε τη μερισματική τους απόδοση και τις έβγαλε έξω από την δεκάδα. Την πόρτα της εξόδου θα δει μάλλον και η McDonalds παρά το ότι ανέβηκε μόνο κατά 6,50% περίπου από την αρχή του χρόνου.



Αν δεν συμβεί κάτι πολύ απρόβλεπτο, τις θέσεις των τριών αυτών εταιρειών θα καταλάβουν η γνωστή εταιρεία ρούχων και παπουτσιών Nike (NKE NYSE), η μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων με προϊόντα για το σπίτι και τα «μαστορέματα» Home Depot (HD NYSE) και η μεγάλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον χώρο των υπηρεσιών υγείας United Health (UNH NYSE), τρεις μετοχές με σημαντική πτώση για το 2025. Από τις δέκα μετοχές, οι οκτώ έχουν μερισματικές αποδόσεις από 2,48% έως 3,03%, η Chevron 4,56% και η Verizon 6,73%.

Όπως αναφέραμε και στο ξεκίνημα, η επενδυτική στρατηγική που βασίζεται στην αγορά των μετοχών της ομάδας Dogs of the Dow είναι κυρίως εμπειρικού και όχι επιστημονικού ή αναλυτικού χαρακτήρα και σίγουρα δεν μπορεί να εγγυηθεί υψηλές ετήσιες αποδόσεις σε όσους την ακολουθήσουν.



Καθώς όμως η ομάδα των δέκα μετοχών αποτελείται από κάποια εκ των μεγαλύτερων επιχειρηματικών ονομάτων των αμερικανικών χρηματιστηρίων, προσφέρει τουλάχιστον μία σιγουριά, η οποία σε συνδυασμό με τις καλές μερισματικές αποδόσεις μειώνει ουσιαστικά τις πιθανότητες κάποιου σημαντικού «ατυχήματος».



Οι Dogs of the Dow δεν υπόσχονται θεαματικές αποδόσεις αλλά αποτελούν μία ενδιαφέρουσα επιλογή για ένα μέρος του χαρτοφυλακίου συντηρητικών επενδυτών. Ακόμα και αν δεν φέρουν το 2026 τις καλές επιδόσεις του 2025, σίγουρα δεν θα κρατούν άγρυπνους τους επενδυτές.



Στην περίοδο που διανύουμε, με τις αποτιμήσεις σε διάφορους χρηματιστηριακούς τομείς να φαίνονται σχεδόν εξωπραγματικές, οι δέκα κορυφαίοι «σκύλοι» της Wall Street αποτελούν μία πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή.