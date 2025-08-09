Πυρκαγιές σε Ασπρόπυργο, Αρκαδία και Καλαμάτα: Μάχες της Πυροσβεστικής σε πολλαπλά μέτωπα

Αντιμέτωπη με πολλαπλές εστίες φωτιάς είναι η Πυροσβεστική και το Σάββατο, αφού πλην των πυρκαγιών σε Ανατολική Αττική και Αρχαία Ολυμπία, όπου υπάρχουν αναζωπυρώσεις, έχουν σημειωθεί φωτιές και σε Ασπρόπυργο, Αρκαδία και Καλαμάτα.

Φωτιά στην περιοχή Σοφό Ασπροπύργου – Στη «μάχη» και εναέρια μέσα

Στον Ασπρόπυργο η φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί του Σαββάτου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Σοφό.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 30 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ, 8 πυροσβεστικών οχημάτων και 2 ελικοπτέρων. Επιπλέον, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, με στόχο την αποτροπή εξάπλωσής της σε κατοικημένες περιοχές ή εκτάσεις με μεγαλύτερη βλάστηση.

Φωτιά σε δασική έκταση στο Λεοντάρι Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα (pic)

Παράλληλα, φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε δασική έκταση και στην περιοχή Λεοντάρι Αρκαδίας.

Στην περιοχή επιχειρούν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 6 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Καλαμάτα: Φωτιά κοντά στο συνοικισμό «Παναγάκια» στο Ασπρόχωμα - Άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Ενεργό μέτωπο υπάρχει και στην Καλαμάτα στην περιοχή «Παναγάκια», κοντά στο Ασπρόχωμα. Μαύρος έντονος καπνός, ορατός από αρκετές περιοχές της Καλαμάτας εμφανίστηκε δίπλα σε καταυλισμό Ρομά, ενώ εκεί βρίσκεται και βιομηχανική περιοχή με πολλές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Η φωτιά καίει κυρίως σε χαμηλή βλάστηση και καλαμιώνες.