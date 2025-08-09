Δ. Παρασκευής στα Μακεδονικά Νέα

Συνολικά, 26 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί στη χώρα μας μέχρι σήμερα για το 2025, όπως ανακοίνωσε την περασμένη Τετάρτη ο ΕΟΔΥ, κατά την εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης της λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα 26 κρούσματα έχρηζαν νοσηλείας, ενώ ήδη τα 17 εξ αυτών έχουν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε ο ΕΟΔΥ, τα υπόλοιπα εννέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας και μάλιστα τα τρία εξ αυτών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

