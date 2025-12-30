Αγροτικά μπλόκα και πολιτική αποσταθεροποίηση

Η ψυχραιμία δε δείχνει αδυναμία. Απεναντίας φανερώνει πως υπάρχει η ικανότητα να βλέπουμε το δάσος και να μη χανόμαστε στα δέντρα.

Είναι ολοφάνερο πως οι αγροτικές κινητοποιήσεις στηρίζονται στο μεγαλύτερο μέρος τους από το ΚΚΕ. Οι «σκληροί», οι κομματικοί συνδικαλιστές βρίσκονται στα μπλόκα της Θεσσαλίας, σε ένα έργο που το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές. Ενδεχομένως φέτος η ηγεσία του ΚΚΕ να θέλει να φτάσει η υπόθεση στα άκρα ώστε τελικά να υποχρεωθεί η κυβέρνηση να ασκήσει βία, μια και ο στόχος των κινητοποιήσεων φαίνεται πολύ ευρύτερος απ' ό,τι κατά το παρελθόν.

Μέχρι στιγμής η κυβέρνηση δεν έχει παρασυρθεί και καλώς πράττει. Έδωσε αυτά που μπορούσε να δώσει και τώρα έχει πετάξει το μπαλάκι στον Δ. Κουτσούμπα. Πλέον δεν έχει κανένα άλλο περιθώριο κινήσεων. Οποιαδήποτε νέα παραχώρηση θα θεωρηθεί κυβερνητική ήττα. Θα μου πείτε δε θα πρέπει να δοθεί ένα παράθυρο στους αγρότες ώστε να αποχωρήσουν με το κεφάλι ψηλά;

Εκτιμώ πως το ΚΚΕ δεν το ενδιαφέρει καμιά λύση. Τολμώ να ισχυριστώ ότι μεθοδεύει πολιτική αποσταθεροποίηση για τους λόγους που ανέφερα σε άρθρα των προηγούμενων ημερών. Έτσι, ένα κομμάτι των αγροτών που συμμετέχουν στα μπλόκα, βλέποντας ότι γίνονται πιόνια στους σχεδιασμούς του Κουτσούμπα και όσων βρίσκονται από πίσω του, θέλει να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα στελέχη του ΚΚΕ κατέφυγαν στη μόνη πρακτική που γνωρίζουν: στην βία. Τραμπούκισαν τους συνδικαλιστές που διαφωνούσαν με τη σκληρή γραμμή του Περισσού.

Διαφαίνεται αδιέξοδο και κοινωνική αναταραχή. Η κυβέρνηση έναν δρόμο έχει. Αυτόν της ψυχραιμίας και της ανένδοτης στάσης. Αυτά που μπορούσαμε να δώσουμε, σας τα δώσαμε και κάπως έτσι να κλείσει κάθε συζήτηση για περαιτέρω παροχές.

Όταν ένα κόμμα θέλει να προκαλέσει οικονομικό, κοινωνικό και πολιτικό χάος, βάζει τους συνδικαλιστές του να προβάλουν αιτήματα που δεν πρόκειται να ικανοποιηθούν. Επάνω σε αυτή τη λογική μπήκε λουκέτο σε δεκάδες εργοστάσια στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980 μέχρι και τις αρχές της επόμενης δεκαετίας. Και δε χρειάζονται πολλοί για να προκληθεί αυτή η αναταραχή. Μερικά έμπειρα και δοκιμασμένα, σε παρόμοιες κινητοποιήσεις, επαγγελματικά στελέχη, αρκούν για να κλείσουν επιχειρήσεις, να αποκλειστούν δρόμοι, να γίνουν καταλήψεις εργοστασίων. Τα έχουμε ζήσει όλα αυτά.

Σήμερα, μέσα σε ένα μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον -αυτό έχει τη σημασία του- μια δράκα συνδικαλιστών του ΚΚΕ θέλουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, διότι η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε τα 7 από τα 27 αιτήματά τους. Επειδή το παιχνίδι είναι πολύ χοντρό, είμαι σίγουρος πως αν αύριο κιόλας η κυβέρνηση ικανοποιούσε και τα άλλα 7, τα μπλόκα της Θεσσαλίας θα έβρισκαν άλλα πατήματα για να συνεχίσουν την εκτέλεση του συμβολαίου τους.

Η κυβέρνηση ό,τι ήταν να κάνει, το έκανε. Από εδώ και μπρος χρειάζεται ψυχραιμία, αποφασιστικότητα και ευρηματικότητα. Τίποτα άλλο.