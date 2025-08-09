Ο Ν. Παναγιώτου στα Μακεδονικά Νέα

Σάλο έχει προκαλέσει στη Γερμανία η απόφαση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς να ανακοινώσει ότι θα αναστείλει τις εξαγωγές οπλικών συστημάτων προς το Ισραήλ, έναν σύμμαχο για τον οποίο η Άνγκελα Μέρκελ είχε καθιερώσει τον όρο «ζωτικών συμφερόντων» για τη χώρα.

Η απόφαση αυτή, σύμφωνα με πηγές από τον γερμανικό Τύπο, αιφνιδίασε ακόμη και πολιτικά στελέχη του ίδιου του CDU από όπου προέρχεται ο γερμανός καγκελάριος. Μετά τον Μπένιαμιν Νετανιάχου -ο οποίος σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε προχθές το βράδυ με τον Μερτς υπογράμμισε πως η Γερμανία «αντί να υποστηρίζει τον δίκαιο πόλεμο του Ισραήλ κατά της Χαμάς, η οποία έχει διαπράξει την πιο φρικτή επίθεση εναντίον του εβραϊκού λαού από το Ολοκαύτωμα, ανταμείβει την τρομοκρατία με εμπάργκο όπλων κατά του Ισραήλ»- τα σκήπτρα πήρε χθες ο Τύπος.

