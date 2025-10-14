Τι «απογειώνει» το ασήμι σε ιστορικά υψηλά - Οι εκτιμήσεις αναλυτών

Η τιμή του ασημιού σημείωσε νέα ιστορική κορυφή τη Δευτέρα, καταρρίπτοντας ένα ρεκόρ που είχε διατηρηθεί για 45 χρόνια από το 1980, όταν οι αδελφοί Hunt στις ΗΠΑ προσπάθησαν να μονοπωλήσουν την αγορά.

Η ιδέα τότε ήταν να στριμώξουν όλους τους ανταγωνιστές και να αποκτήσουν τόσο μεγάλο έλεγχο, ώστε να μπορούν να καθορίζουν τις τιμές.

Στην αγορά εμπορευμάτων τα futures στο ασήμι ανέβηκαν 6,8% τη Δευτέρα στα $50,13 η ουγγιά, υπερβαίνοντας το μέχρι τότε ρεκόρ των $48,70 που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 1980 σε ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στο trading εμπορευμάτων του 20ου αιώνα.

Προσαρμοσμένο για τον πληθωρισμό βέβαια, το ασήμι θα έπρεπε να υπερβεί τα $200 η ουγγιά για να σπάσει την κορυφή του 1980 που σημείωσε λίγο πριν αποτύχει η προσπάθεια των αδελφών Hunt που αργότερα ενέπνευσε και την κωμωδία με τον Eddie Murphy στην ταινία «Trading Places».

Πάντως, ακόμη και σε ονομαστικές τιμές, το ρεκόρ του ασημιού ήταν από τα πιο διαχρονικές επιδόσεις στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Υπήρξε η κερδοσκοπική μανία του 2011 που έφερε την τιμή κοντά στο ρεκόρ και η προσπάθεια των μικροεπενδυτών του Reddit να το απογειώσουν το 2021.

Το τελευταίο διάστημα οι τιμές στο Λονδίνο, την κύρια αγορά όπου γίνονται συναλλαγές σε φυσικό χρυσό και ασήμι, είχαν αυξηθεί και εμφάνιζαν μεγάλο πριμ σε σχέση με τις τιμές στη Νέα Υόρκη. Κανονικά και οι δύο αγορές κινούνται συγχρονισμένα. Όμως οι παίκτες φοβήθηκαν από την μειούμενη προσφορά στο Λονδίνο και ανέβασαν τις τιμές για να αυξήσουν τα αποθέματα.

Τα αποθέματα στο Λονδίνο είχαν πέσει φέτος, καθώς οι traders είχαν γεμίσει αεροπλάνα και πλοία με πολύτιμα μέταλλα για να τα στείλουν στις ΗΠΑ και να προλάβουν τους νέους δασμούς.

Το ράλι του ασημιού κατά 73% φέτος το καθιστά ένα από τα assets με τις καλύτερες επιδόσεις. Ξεπέρασε και το 56% του χρυσού που έσπασε το επίπεδο των $4.000 ανά ουγγιά αλλά και το 17% του δείκτη Nasdaq.

Σύμφωνα με αναλυτές, η ποσότητα ασημιού που έρχεται στην αγορά μέσω εξόρυξης και ανακύκλωσης είναι μικρότερη από την ποσότητα του μετάλλου που καταναλώνεται. Κατά συνέπεια πρόκειται για ξεκάθαρη ανισορροπία προσφοράς-ζήτησης.

Η ανισορροπία αυτή έχει ενταθεί από την αποθεματοποίηση σε αποθήκες μετάλλων ανά τον κόσμο λόγω της απειλής επιβολής δασμών στο ασήμι.

Στο Λονδίνο που είναι το παγκόσμιο κέντρο για trading σε φυσικό ασήμι, τα αποθέματα εκατοντάδων εκατομμυρίων ουγγιών ασημιού σε θησαυροφυλάκια είχαν μειωθεί φέτος λόγω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν δασμούς.

Το αποτέλεσμα ήταν να σταλούν ποσότητες φυσικού ασημιού στις ΗΠΑ. Ρόλο έπαιξε επίσης και η αυξανόμενη ζήτηση για ΕΤF ασημιού που απορρόφησε ποσότητα του μετάλλου, περιορίζοντας την προσφορά.

Για να αντιμετωπίσουν τη στένωση, οι traders στράφηκαν στην αγορά leasing.

Όταν όμως το κόστος δανεισμού φυσικού ασημιού, το λεγόμενο silver lease rate, ξεπέρασε τo 35% με τις αγορές να πληρώνουν πριμ-ρεκόρ για να εξασφαλίσουν άμεση πρόσβαση στο μέταλλο, προκλήθηκε κερδοσκοπική ζήτηση.

Η ανισορροπία αυτή αναμένεται να διορθωθεί με αντιστροφή της διατλαντικής μετανάστευσης του μετάλλου. Οι υψηλότερες τιμές στο Λονδίνο δημιουργούν κίνητρο για ροές επιστροφής φυσικού ασημιού από τις ΗΠΑ και βαθμιαία εξισορρόπηση της ρευστότητας, εκτιμούν οι ειδικοί της αγοράς.