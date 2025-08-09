Χαλκιδική: Η μειωμένη επισκεψιμότητα έριξε την κατανάλωση - Το «μοντέλο» που θα δώσει «φιλί ζωής» στις επιχειρήσεις

Την ολοκληρωμένη αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Χαλκιδικής προτάσσει ως λύση απέναντι στην επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας της περιοχής, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, Ιωάννης Κουφίδης.

Μολονότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού, με τη Χαλκιδική να πρωταγωνιστεί παραδοσιακά στις επιλογές Ελλήνων και ξένων επισκεπτών, τα ευρήματα της έρευνας του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής για το δίμηνο Ιουνίου - Ιουλίου έχουν προκαλέσει έντονο προβληματισμό για την πορεία της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή.

