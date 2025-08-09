Δεν υπάρχει συμπαράσταση, υπάρχει σχέδιο με χρηματοδότες

Αναφέρομαι στις αντισημιτικές εκδηλώσεις που έχει προγραμματίσει μια οργάνωση με τίτλο BDS Greece σε πολλούς τουριστικούς προορισμούς. Ο στόχος είναι προφανής. Να πληγεί μέσα στο ζενίθ της τουριστικής περιόδου ο τουρισμός της πατρίδας μας.

Η εικόνα των πολιτικών ναυαγίων να διαδηλώνουν κατά του Ισραήλ κρατώντας το απαραίτητο αξεσουάρ, την παλαιστινιακή σημαία, θα κάνει τον γύρο του κόσμου. Ήδη τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως υπάρχουν ακυρώσεις κρατήσεων από Ισραηλινούς τουρίστες διότι θεωρούν πως στην Ελλάδα επικρατεί κλίμα μη φιλικό προς αυτούς.

Το επόμενο βήμα αυτών των πολιτικών ναυαγίων – μικρές ομάδες καθοδηγούμενες από σέκτες της Αριστεράς – θα είναι το μποϋκοτάζ των ισραηλινών επενδύσεων στην Ελλάδα.

Μεταξύ αυτών είναι και το επιχειρησιακό κέντρο της Καλαμάτας που είναι ενταγμένο στον σχεδιασμό της εθνικής μας άμυνας. Κάποιοι εξ αυτών είναι απλώς ανόητοι. Άλλοι εκτελούν διατεταγμένη υπηρεσία. Τους τα είπε χοντρά ο Φλωρίδης μέσα στη Βουλή.

Και το ερώτημα είναι: Τι κάνει η ελληνική κυβέρνηση; Τι κάνουν οι κρατικές υπηρεσίες; Έχει ελεγχθεί αυτή η BDS Greece που διοργανώνει και χρηματοδοτεί τις αντισημιτικές εκδηλώσεις της Κυριακής; Έχει καταστατικό; ΑΦΜ; Υπάρχει κάποιο νομικό αποτύπωμα της ύπαρξής της; Πώς χρηματοδοτείται;

Εμείς μπορούμε να κάνουμε τις υποθέσεις μας. Η κυβέρνηση όμως θα πρέπει να γνωρίζει, στον βαθμό που οι δραστηριότητες αυτής της οργάνωσης ακουμπούν την τουριστική οικονομία, τις επενδύσεις, την εθνική μας άμυνα και την εξωτερική πολιτική.

Και αν είναι εντελώς ανίκανοι ας αποταθούν σε αυτούς που γνωρίζουν. Αν είναι απρόθυμοι, ας μας το πουν. Δηλαδή αν θεωρούν πως αυτό που πάει να γίνει την Κυριακή είναι μια αυθόρμητη διαμαρτυρία κάποιων αριστερών συλλογικοτήτων.

Τα όσα έρχονται στο φως για τα τεράστια κεφάλαια που διακινούν οργανώσεις με διασυνδέσεις με τρομοκράτες, αυτά που μαθαίνουμε για το πώς στήνονται, για το πώς σκηνοθετούνται οι φωτογραφίες και τα βίντεο με τα παιδιά της Γάζας, όλα αυτά θα πρέπει να μας βγάλουν από τον βαθύ εφησυχασμό και τη μακαριότητα.

Μόλις προχθές μεγάλη εφημερίδα των ΗΠΑ κατέγραψε…18.500 ονόματα παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στη Γάζα. Και κάποιοι, εντελώς άκριτα, αναπαρήγαγαν την είδηση. Είμαι σίγουρος πως μετά από μερικούς μήνες η καλή μας εφημερίδα θα πει «να μας συγχωρήσετε, κάναμε λάθος».

Φαίνεται πως στην κυβέρνηση δεν πήραν χαμπάρι για τις διακυβεύσεις αυτών των πρωτοφανών κινητοποιήσεων. Δε θυμάμαι στη φάση του πιο έντονου αντιαμερικανισμού να κυνηγήθηκαν Αμερικανοί τουρίστες. Απλώς δικάσαμε τον Κλίντον στο Σύνταγμα και μέχρις εκεί.

Σήμερα γιατί αυτό το μίσος κατά του Εβραίου; Απαντώ ευθέως: γιατί «είναι πολλά τα λεφτά Άρη.» Οι χρήσιμοι ηλίθιοι ποτέ δεν παρήγαγαν γεγονότα. Τα γεγονότα τα παρήγαγαν πάντα οι οργανωμένες ομάδες με τους καθοδηγητές τους και τους χρηματοδότες τους. Αποδείχθηκε, μετά την πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, πως τα κινήματα ειρήνης των δεκαετιών του 60, του 70 και του 80 τα χρηματοδοτούσε η KGB.

Σήμερα μπορεί η ροή του χρήματος να είναι πολύ πιο πολυδαίδαλη, όμως και οι κρατικές υπηρεσίες των σοβαρών χωρών έχουν αναπτύξει μεθόδους που μπορούν να ελέγξουν αυτές τις διαδρομές. Ακριβώς εκεί βρισκόμαστε: Οι αρμόδιες υπηρεσίες γνωρίζουν τι εστί ΒDS Greece;