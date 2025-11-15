Τραμπ: Έχω πάρει την απόφασή μου για τη Βενεζουέλα - Με το δάχτυλο στη σκανδάλη οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ

Πιο πιθανή από ποτέ μοιάζει μια στρατιωτική χερσαία επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα.

Ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ πραγματοποίησαν τρεις συναντήσεις στο Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν τις επιλογές για πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα, ανέφεραν αξιωματούχοι την Παρασκευή, εν μέσω της αυξανόμενης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστείλει αεροσκάφη F-35, πολεμικά πλοία και ένα πυρηνικό υποβρύχιο στην περιοχή, στο πλαίσιο της στρατιωτικής ενίσχυσης που ακολουθεί δύο μήνες θανατηφόρων επιθέσεων εναντίον σκαφών ανοικτά της Βενεζουέλας.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η αεροπλανοφόρος Gerald Ford μετακινήθηκε στην περιοχή της Λατινικής Αμερικής, μεταφέροντας μαζί της περισσότερα από 75 στρατιωτικά αεροσκάφη και πάνω από 5.000 στρατιώτες.

«Έχω πάρει την απόφασή μου»

Ο Τραμπ υπονόησε την Παρασκευή ότι σύντομα θα ληφθεί απόφαση σχετικά με το αν θα αναληφθεί στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας, την οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει για στενούς δεσμούς με το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών.

«Δεν μπορώ να σας πω τι θα είναι, αλλά έχω πάρει μια απόφαση» για τη Βενεζουέλα, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One.

Τέσσερις Αμερικανοί αξιωματούχοι και μια πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν ότι οι συνεδριάσεις του Συμβουλίου Εσωτερικής Ασφάλειας πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα, με τρεις από τους αξιωματούχους να επιβεβαιώνουν ότι μία από αυτές ήταν την Παρασκευή.

Η πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα είπε ότι ο Τραμπ παρευρέθηκε στη συνάντηση της Πέμπτης στην Αίθουσα Επιχειρήσεων και ενημερώθηκε για μια σειρά επιλογών.

Σύμφωνα με το Reuters, δεν έγινε γνωστό το ποιες επιλογές παρουσιάστηκαν, αλλά ο Τραμπ έχει αφήσει να εννοηθεί ότι είναι πιθανή μια χερσαία επέμβαση στη Βενεζουέλα, αν και επίσης επανειλημμένα έχει δηλώσει ότι δεν επιδιώκει αλλαγή καθεστώτος στη χώρα.

Ο Νικολά Μαδούρος, ο οποίος βρίσκεται στην εξουσία από το 2013, έχει δηλώσει ότι ο Τραμπ επιδιώκει να τον εκδιώξει από την εξουσία.

Τον Αύγουστο, η Ουάσιγκτον διπλασίασε την αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στη σύλληψη του Μαδούρο σε 50 εκατομμύρια δολάρια, κατηγορώντας τον για συνδέσμους με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και εγκληματικές ομάδες.

Βίντεο του Reuters αποκάλυψε ότι ο αμερικανικός στρατός αναβαθμίζει μια εγκαταλελειμμένη από καιρό πρώην ναυτική βάση του Ψυχρού Πολέμου στην Καραϊβική, υποδηλώνοντας προετοιμασίες για παρατεταμένες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν πιθανές ενέργειες εντός της Βενεζουέλας.

Μια δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή αποκάλυψε ότι μόνο το 35% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι υποστηρίζουν τη χρήση αμερικανικής στρατιωτικής δύναμης στη Βενεζουέλα για τη μείωση της ροής παράνομων ναρκωτικών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στα ανοικτά της Λατινικής Αμερικής το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford

Υπενθυμίζεται πως από την περασμένη Τρίτη πλέει ανοικτά της Λατινικής Αμερικής το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald Ford, εξέλιξη που σηματοδοτεί ενίσχυση της ήδη εντυπωσιακής ισχύος πυρός των μέσων που έχει αναπτύξει η Ουάσιγκτον στην περιοχή και ταυτόχρονα περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης με τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση της οποίας κάνει λόγο για «ιμπεριαλιστική» απειλή.

Η άφιξη του USS Gerald Ford, του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον κόσμο, για να υποστηριχτεί αυτή που η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαιώνει πως είναι επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών, συνέπεσε με στρατιωτικά γυμνάσια που ανακοινώθηκαν από το Καράκας, ενώ η Ρωσία, σύμμαχος του προέδρου Νικολάς Μαδούρο, καταδίκασε έντονα τα αμερικανικά αεροπορικά εναντίον ταχύπλοων που φέρονται να ανήκαν σε διακινητές ναρκωτικών.

Η αεροναυτική «δύναμη κρούσης του Gerald R. Ford εισήλθε την 11η Νοεμβρίου στη ζώνη» ευθύνης της SOUTHCOM, του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη νότια Αμερική, ανέφερε η ίδια με δελτίο Τύπου. Η ανάπτυξή του, που είχε αναγγελθεί από την Ουάσιγκτον την 24η Οκτωβρίου, σκοπό έχει να «υποστηριχτεί η εκτέλεση της διαταγής του προέδρου (Ντόναλντ Τραμπ) να εξαρθρωθούν διεθνείς εγκληματικές οργανώσεις και να αντιμετωπιστεί η ναρκωτρομοκρατία», κατά την ανακοίνωσή της.

Το αεροπλανοφόρο, το πιο προηγμένο του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού, μεταφέρει μεταξύ άλλων τέσσερις μοίρες μαχητικών αεροσκαφών και συνοδεύεται από τρία πυραυλοφόρα αντιτορπιλικά.

Ήδη από τον Αύγουστο οι ΗΠΑ ανέπτυξαν στην Καραϊβική άλλα οκτώ πολεμικά πλοία επιφανείας - συμπεριλαμβανομένων πυραυλοφόρων αντιτορπιλικών και αποβατικών - πυρηνοκίνητο υποβρύχιο και στο Πουέρτο Ρίκο αεροσκάφη F-35. Επισήμως, η Ουάσιγκτον κάνει λόγο για κινήσεις στο πλαίσιο επιχείρησης καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών προς την αμερικανική αγορά.