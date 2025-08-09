Ένας νεκρός, καίγονται σπίτια

Μια ιδιαίτερα δύσκολη νύχτα αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς το πύρινο μέτωπο που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής στην Κερατέα και επεκτάθηκε με ταχύτατους ρυθμούς έως την Ανάβυσσο, στην Ανατολική Αττική, παραμένει ανεξέλεγκτο λόγω των ισχυρών ανέμων. Σπίτια παραδίδονται στις φλόγες, ενώ ένας ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο Τογάνι της Κερατέας. Συνολικά, το 112 έστειλε εννέα μηνύματα εκκένωσης, με τους κατοίκους σε 14 οικισμούς της Αττικής να απομακρύνονται άμεσα.

Η μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών και εθελοντών για την κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεχίζεται και θα δοθεί έως το πρωί, μέχρι να σηκωθούν και πάλι τα εναέρια μέσα, ενώ οι πολύ ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας για άμεση βελτίωση της κατάστασης.

Επιχειρούν 264 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 79 οχήματα, καθώς και μεγάλος αριθμός εθελοντών και πολλά εθελοντικά υδροφόρα οχήματα και μηχανήματα έργου, αλλά και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία συντονίζονται επί τόπου από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Οι εξελίξεις στο πύρινο μέτωπο της Ανατολικής Αττικής

Οι πυροσβέστες καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να περιορίσουν την πυρκαγιά με το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή, να εντοπίζεται βόρεια των οικισμών Θυμάρι και Τριανταφυλλιά. Το πύρινο μέτωπο έχει κατεύθυνση προς τη θάλασσα και έχει φτάσει στην Παλαιά Φώκαια, καθώς οι άνεμοι που πνέουν με μεγάλη ένταση στην περιοχή έχουν αλλάξει κατεύθυνση.

Επιπλέον, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι επίγειες δυνάμεις που έχουν ενισχυθεί περαιτέρω, αντιμετωπίζουν πολλές εστίες σε Μαλιαστέκα, Δημολάκι και Χάρβαλο. Εκτός ελέγχου και η φωτιά στο Καταφύγι όπου και εκεί κάηκα σπίτια.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Δροσιά, Χάρβαλο, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Δημολάκι, Συντερίνα, ΑΤΕ, Παλαιά Φώκαια, Λεγρενά, Χάρακας, Τριανταφυλλιά, Θυμάρι, Καταφύγι, Φέριζα και Όλυμπος.

Με βάση τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του meteo.gr/ ΕΑΑ, μικρή και πρόσκαιρη βελτίωση των πυρομετεωρολογικών συνθηκών (μικρή εξασθένηση των ανέμων και ανάκαμψη υγρασίας των λεπτών νεκρών δασικών καυσίμων) αναμένεται έως και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (01:00/02:00) ωστόσο στη συνέχεια από το πρωί οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν εκ νέου φτάνοντας τα 7-8 μποφόρ.

«Η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με την τοπογραφία της περιοχής οδηγεί σε εκρηκτική συμπεριφορά της πυρκαγιάς, ιδιαίτερα όπου αυτή συναντά πλούσια βλάστηση. Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι σε περιοχές όπου ο άνεμος αλληλεπιδρά με την τοπογραφία οι άνεμοι θα διατηρηθούν ενισχυμένοι τις νυχτερινές ώρες», σημειώνει το meteo.gr/ ΕΑΑ.

Νωρίτερα, η φωτιά, που εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων ανάμεσα σε αγροτοδασικές εκτάσεις και οικισμούς λαμβάνοντας ανεξέλεγκτες διαστάσεις κι έχοντας ως απολογισμό μέχρι στιγμής έναν νεκρό ηλικιωμένο άνδρα καθώς και καταστροφές σε σπίτια και περιουσίες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν εντός πλινθόκτιστης κατασκευής, απανθρακωμένο, τον ηλικιωμένο άνδρα, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς σε αυτή, κοντά στην περιοχή έναρξης της πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Ο άνδρας ήταν 76 ετών, ενώ πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία που επικαλείται μαρτυρίες γειτόνων αναφέρουν ότι έμενε μόνος του και δεν είχε επικοινωνία με τους συγγενείς του.

Παράλληλα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ έχουν προχωρήσει σε 124 απεγκλωβισμούς πολιτών, εκ των οποίων οι 35 από το γηροκομείο στην Παλαιά Φώκαια.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με διακοπές κυκλοφορίας και άλλες παρεμβάσεις μέχρι πριν το Σούνιο πραγματοποιεί ανά ταχτά χρονικά διαστήματα η τροχαία, λόγω της έκτασης που έχει λάβει το μέτωπο της πυρκαγιάς, που ξεκίνησε από το Μανούτσο Κερατέας αλλά λόγω των ισχυρών ανέμων πήρε μεγάλες διαστάσεις.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την τροχαία, η τελευταία εικόνα από τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι οι εξής διακοπές κυκλοφορίας:

1) Στην επαρχιακή οδό Κερατέας- Αναβύσσου.

2) Στην Λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος της της οδού Βρυούλων έως την Λεωφόρο Καραμανλή στην περιοχή της Αναβύσσου.

3) Στην Λεωφόρο Πλάκας στον οικισμό Τογάνι.

4) Στη Λεωφόρο Αναβύσσου, από το ύψος της συμβολής της με την επαρχιακή Αναβύσσου, στον οικισμό της Φέριζας τα οχήματα κινούνται μόνο προς Λαγονήσι.

5) Στη Λεωφόρο Λαυρίου- Καμάριζας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Συντερίνα.

Επιπρόσθετα, πραγματοποιούνται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Φώκαια και στους οικισμούς Α.Τ.Ε., Χάρβαλο, Δημολάκι, Συντερίνα, Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Θυμάρι, Τριανταφυλλιά, Λεγρενά, Χάρακας, Φέριζα.

Για όσους πολίτες ενδιαφέρονται για συνεχή ενημέρωση για την κατάσταση της κυκλοφορίας και των δρόμων στην περιοχή, εδώ και λίγη ώρα αναρτώνται όλες οι αλλαγές σε ειδικό banner στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή βρίσκονται 79 αστυνομικοί με 39 οχήματα, με αποστολή να απομακρύνουν πολίτες, προκειμένου να μην διατρέξει κίνδυνο η ζωή τους, ενώ συνεχώς μεταβαίνουν ενισχύσεις από την Ομάδας ΔΙΑΣ για να προσφέρουν βοήθεια όπου χρειαστεί.

Φωτιά στην Κερατέα: Πάνω από 7 χλμ. το μέτωπο, δηλώνει ο δήμαρχος Λαυρεωτικής

Ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς, μίλησε στην ΕΡΤ για την εξέλιξη την πυρκαγιάς, τονίζοντας πως το πύρινο μέτωπο εκτείνεται πάνω από 7 χιλιόμετρα, καθιστώντας την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη.

Ο ίδιος διευκρίνισε πως η φωτιά ξεκίνησε από το Δημολάκι, κατέβηκε από το βουνό, πήγε στον οικισμό Μαλιαστέκα και Αγίασμα και τώρα είναι στη Συντερίνα.



Την ίδια ώρα γίνονται εκκενώσεις προς το Λαύριο, σε όλους τους κατοίκους των συγκεκριμένων οικισμών, καθώς η φωτιά προχωράει με γρήγορους ρυθμούς.

Η φωτιά πλέον κινείται νοτιοανατολικά, καθώς έχει περάσει από την άλλη πλευρά και πηγαίνει να βγει στο δρόμο Αναβύσσου - Λαυρίου. Ο φόβος είναι να μην πλησιάσει στο πυκνό δάσος του δρυμού.

Σε ετοιμότητα το ΕΚΑΒ

Το ΕΚΑΒ βρίσκεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την κάλυψη αναγκών επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας και διακομιδών προς τους κατάλληλους Υγειονομικούς Σχηματισμούς με 12 ασθενοφόρα, εκ των οποίων 2 Κινητές Ιατρικές Μονάδες και 2 μοτοσυκλέτες 'Αμεσης Επέμβασης.

Μέχρι αυτή τη στιγμή οι διασώστες και οι ιατροί του ΕΚΑΒ έχουν επιχειρήσει στην εκκένωση γηροκομείου «Η ΑΡΓΩ», μεταφέροντας 7 ηλικιωμένους σε ξενοδοχείο στην Ανάβυσσο για ασφαλή προσωρινή φιλοξενία.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί διακομιδές για φιλοξενία και ιατρική παρακολούθηση: 9 ατόμων στο Νοσοκομείο «Παμμακάριστος», 1 ατόμου στο Κέντρο Υγείας Καλυβίων και 1 ατόμου στο Γενικό Νοσοκομείο «Ασκληπιείο Βούλας».

Ακόμα, το Λιμενικό Σώμα έχει διαθέσει 3 πλωτά μέσα, τα οποία βρίσκονται πλησίον της ακτογραμμής στην Παλαιά Φώκαια, ώστε να συνδράμουν σε περίπτωση πιθανής εκκένωσης.

Η φωτιά προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ στελέχη της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού έχουν ισχυρά στοιχεία ότι η φωτιά ξέσπασε από βραχυκύκλωμα σε κολώνα ηλεκτροδότησης. Κομμένο καλώδιο πυροδότησε την καύσιμη ύλη, υπάρχουν μάρτυρες που δίνουν κατάθεση, αλλά και σημαντικό βίντεο που κατέγραψε την εκδήλωση της πυρκαγιάς σε απόσταση 500 μέτρων από την πλινθόκτιστη κατοικία στο Τογάνι όπου βρήκε τραγικό θάνατο ο ηλικιωμένος.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ο Γιάννης Σχίζας, μέλος της Πολιτικής Προστασίας Λαυρεωτικής έκανε ανάλογη αναφορά για βραχυκύκλωμα που προήλθε από κολώνα.

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης δήλωσε ότι ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο Τογάνι. «Πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Μπαράζ μηνυμάτων του 112

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.00 σε χαμηλή βλάστηση στο Μανούτσο Κερατέας, κινήθηκε νότια ανάμεσα σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις, καθώς και σε οικισμούς, όπου κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες.

Συνολικά εστάλησαν εννιά μηνύματα του 112 για εκκένωση 14 περιοχών μέχρι το απόγευμα. Συγκεκριμένα:

• 14:13, για απομάκρυνση από Δροσιά Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 14:50, για απομάκρυνση από Χαρβαλό Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 16:13, για απομάκρυνση από Μαλιαστέκα και Αγίασμα Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 16:23, για απομάκρυνση από Δημολάκι Ανατολικής Αττικής προς Ανάβυσσο

• 16:33, για απομάκρυνση από Συντερίνα Ανατολικής Αττικής προς Λαύριο

• 17:22, για απομάκρυνση από ΑΤΕ Δήμου Σαρωνικού Ανατολικής Αττικής μέσω Λεωφόρων Καραμανλή και Βρυουλών προς Παλαιά Φώκαια

• 17:40, για απομάκρυνση Παλαιά Φώκαια Ανατολικής Αττικής μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι

• 17:52, για απομάκρυνση Παλαιά Φώκαια Ανατολικής Αττικής μέσω Παραλιακής Οδού προς Λαγονήσι

• 18:40, για απομάκρυνση Φέριζα και Όλυμπος Ανατολικής Αττικής προς Λαγονήσι

