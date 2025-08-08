Γ. Κεφαλογιάννης για νεκρό ηλικιωμένο στην Κερατέα: Οδύνη για το θάνατό του - Επικίνδυνη η κατάσταση

Τη βαθιά λύπη του για τον θάνατο ενός ηλικιωμένου κατοίκου λόγω της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Τογάνι Κερατέας εξέφρασε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Όπως ανέφερε, ο άτυχος άνδρας έχασε τη ζωή του λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της φωτιάς, η οποία αναπτύχθηκε με μεγάλη ένταση και ταχύτητα.

Ο κ. Κεφαλογιάννης απηύθυνε έντονη προτροπή προς τους πολίτες να συμμορφώνονται άμεσα με τις οδηγίες των Αρχών, τα μηνύματα του 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών για εκκένωση των κατοικιών, ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Παράλληλα, τόνισε ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν σκληρή μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Αναλυτικά αναφέρει: «Εκφράζω τη βαθιά μου οδύνη για τον χαμό του ηλικιωμένου συμπολίτη μας, που χάθηκε λίγα μόλις λεπτά μετά την έναρξη της τρομακτικής σε ένταση και έκταση πυρκαγιάς στο Τογάνι Κερατέας.

Απευθύνω ισχυρή έκκληση προς όλους να ακούν και να εφαρμόζουν άμεσα τις οδηγίες των αρχών, το 112 και τις εκκλήσεις των πυροσβεστών μας για εκκένωση κατοικιών.

Η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και η μάχη που δίνεται είναι τεράστια».

